穀雨飲食 │ 轉季多雨易有濕邪！敏感風濕易發作、心情鬱悶！中醫推介9款健脾袪濕食材+養生湯水
4月19日踏入二十四節氣的穀雨節氣，近日天氣炎熱，受偏南氣流影響偶爾有幾陣驟雨，濕度最高達95%以上。註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，穀雨臨近夏季，冷熱交接下濕氣較之前更重，容易誘發呼吸系統、風濕痛症，心情亦變得較為鬱悶。有見及此，醫師分享3大袪濕醒腦穴位及養生湯水，幫助大家紓緩不適。
穀雨節氣易誘3大健康問題
陳醫師指出，穀雨過後因臨近夏季，正值季節交替之時，氣溫不穩之餘，濕氣亦之前更重，時時氣溫會逐漸升高，容易誘發呼吸系統問題，例如鼻敏感及支氣管炎等；老人家亦容易出現風濕痛，加上春雨綿綿，亦容易令人感到心情鬱悶。她續指，有不少人因天氣變熱而「像夏天一樣穿衣服」，但因為季節未到，濕氣、寒氣很容易從裸露的部位進入體內導致感冒，建議應早晚添衣。
穀雨節氣9大養生食材
穀雨節氣後降雨會增多，空氣中的濕度逐漸加大，因此容易受「濕邪」纏身，陳醫師建議大家應注意開窗通風、加強保暖、平日多曬太陽、適當做運動。假如已出現「濕邪」不適，則建議可於日常飲食中加入粟米、茯苓、冬瓜、薏米及赤小豆等利水祛濕食物。
除此之外，由於夏天即將來臨，炎熱潮濕天氣亦需注意健運脾胃，此時應根據個人體質，可適當多吃健脾胃、祛濕食物，如香椿、黑豆、山藥及鯽魚等食材，為入夏打好基礎。
1. 粟米
2. 茯苓
3. 冬瓜
4. 薏米
5. 赤小豆
6. 香椿
7. 黑豆
8. 山藥
9. 鯽魚
資料來源：註冊中醫師陳嬿珺
陳醫師又推介以下一款適合健脾袪濕、解毒利水湯水，適合任何年齡人士飲用：
土茯苓扁豆豬骨湯
材料：鮮土茯苓 100克、白扁豆 30克、生薑 3片、豬骨 100克、陳皮 1／4塊。
做法：
1.扁豆用鍋炒至微黃備用；
2.土茯苓刮皮洗淨，切塊備用；
3.豬脊骨洗淨，飛水備用；
4.全部材料放進煲內，加水適量；
5. 先用大火煮沸，再用小火煲2小時；
6.加鹽調味即可食用。
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