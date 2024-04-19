歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
穀雨飲食 │ 轉季多雨易有濕邪！敏感風濕易發作、心情鬱悶！中醫推介9款健脾袪濕食材+養生湯水
健康Tips
養生Tips
廿四節氣
湯水食療

穀雨飲食 │ 轉季多雨易有濕邪！敏感風濕易發作、心情鬱悶！中醫推介9款健脾袪濕食材+養生湯水

健康解「迷」
健康解「迷」

　　4月19日踏入二十四節氣的穀雨節氣，近日天氣炎熱，受偏南氣流影響偶爾有幾陣驟雨，濕度最高達95%以上。註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，穀雨臨近夏季，冷熱交接下濕氣較之前更重，容易誘發呼吸系統、風濕痛症，心情亦變得較為鬱悶。有見及此，醫師分享3大袪濕醒腦穴位及養生湯水，幫助大家紓緩不適。

 

穀雨節氣易誘3大健康問題

 

　　陳醫師指出，穀雨過後因臨近夏季，正值季節交替之時，氣溫不穩之餘，濕氣亦之前更重，時時氣溫會逐漸升高，容易誘發呼吸系統問題，例如鼻敏感及支氣管炎等；老人家亦容易出現風濕痛，加上春雨綿綿，亦容易令人感到心情鬱悶。她續指，有不少人因天氣變熱而「像夏天一樣穿衣服」，但因為季節未到，濕氣、寒氣很容易從裸露的部位進入體內導致感冒，建議應早晚添衣。

 

穀雨節氣9大養生食材

 

　　穀雨節氣後降雨會增多，空氣中的濕度逐漸加大，因此容易受「濕邪」纏身，陳醫師建議大家應注意開窗通風、加強保暖、平日多曬太陽、適當做運動。假如已出現「濕邪」不適，則建議可於日常飲食中加入粟米、茯苓、冬瓜、薏米及赤小豆等利水祛濕食物。

 

　　除此之外，由於夏天即將來臨，炎熱潮濕天氣亦需注意健運脾胃，此時應根據個人體質，可適當多吃健脾胃、祛濕食物，如香椿、黑豆、山藥及鯽魚等食材，為入夏打好基礎。

 

1. 粟米

2. 茯苓

3. 冬瓜

4. 薏米

5. 赤小豆

6. 香椿

7. 黑豆

8. 山藥

9. 鯽魚

 

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

 

　　陳醫師又推介以下一款適合健脾袪濕、解毒利水湯水，適合任何年齡人士飲用：

 

土茯苓扁豆豬骨湯

 

材料：鮮土茯苓 100克、白扁豆 30克、生薑 3片、豬骨 100克、陳皮 1／4塊。

 

做法：

 

　　1.扁豆用鍋炒至微黃備用；

 

　　2.土茯苓刮皮洗淨，切塊備用；

 

　　3.豬脊骨洗淨，飛水備用；

 

　　4.全部材料放進煲內，加水適量；

 

　　5. 先用大火煮沸，再用小火煲2小時；

 

　　6.加鹽調味即可食用。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#食譜#天氣#過敏#風濕#中醫師#中醫#感冒#鼻敏感#穀雨#湯水食節#廿四節氣#春天養生#穴位#健脾袪濕
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生