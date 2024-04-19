歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
維他命D3好處有幾多？可預防胰臟癌、乳癌、大腸癌、肺癌！專家：一個途徑攝取最有效！營養師推介5大含豐富維他命D食物
健康Tips
防癌有方
食得有營

維他命D3好處有幾多？可預防胰臟癌、乳癌、大腸癌、肺癌！專家：一個途徑攝取最有效！營養師推介5大含豐富維他命D食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　維他命D除了有利骨骼健康，亦可防癌！有台灣專家指出，補充足夠維他命D除了可以增加鈣質吸收、減少骨骼流失，亦可預防脊椎側彎、腿部彎曲變形、軟骨症等老人病，甚至有研究發現維他命D對於預防乳癌、大腸癌等癌症，亦具有一定作用！

 

　　台灣毒物理學專家招名威在《健康2.0》中撰文指出，曬太陽能幫助人體自然合成維他命D3，而當中最決定性的因素，就是要讓皮膚暴露在充足的日光下一段時間，讓UVB紫外光把皮膚細胞中的「7-脫氫膽固醇」轉換成維他命D，再經過肝臟和腎臟的活化，轉變成具有活性的維他命D3。

 

　　招名威續指，一般而言，人類只要每天暴露在陽光下10幾分鐘，就能合成足夠的維他命D3，但「曬太陽」變數太多，如果居住在天氣易變多雨、日照不足的地方，就難以獲取充足維他命D。他補充，若住在海島國家如日本、英國、澳州等，又需考慮到長時間曬太陽會有皮膚病變、皮膚老化、皮膚癌等風險，故此目前醫學界都建議可透過食物或補充品攝取維他命D3。

 

維他命D可防癌

 

　　補充足夠維他命D3好處多多，包括增加鈣質吸收、減少骨骼流失、降低缺乏肌耐力後所引發的脊椎側彎、腿部彎曲變形、近端肌肉無力、骨骼脆弱、骨折等發生風險，亦可預防佝僂病、軟骨症和骨質疏鬆等問題。

 

　　招名威表示，過往有不少研究顯示，人體欠缺足夠維他命D3就容易受病菌或病毒感染，增加罹患肺炎之風險，同時與罹患其他免疫性疾病有高度相關性，亦包括肺結核、哮喘、急性呼吸道感染等問題；故此，適量提高體內維他命D3的濃度有助降低發病風險、減緩患病症狀，甚至能降低惡化程度，延長壽命。

 

　　他指出，近期有研究發現，攝取適量維他命D3，有助於預防癌症發生，特別是胰臟癌、乳癌、大腸直腸癌、肺癌等；研究發現，維他命D3本身具有減緩慢性異常發炎現象的功能，有效抑制癌細胞過度增生和不當分化，有利於預防癌症。

 

最佳曬太陽時間

 

　　招名威坦言，不論任何年齡層，維他命D3都是必要的營養素，建議大家如果想透過曬太陽獲取維他命D3，最佳時間為早上11至下午1點，不必做任何防晒措施，只要在太陽底下曬夠10多分鐘即可；但他提醒大家：

 

　　不過這種方式，對年輕人、老人家來說是不可能的任務，甚至還有可能發生脫水中暑問題。

 

　　他補充，如果想快速補充體內維他命D3達到強健筋骨、提升免疫力、預防癌症的有效濃度，建議可以服用補充品，既不會中暑，又可以比較輕鬆。

 

5種富含維他命D的食物

 

　　營養師吳耀芬（Kathy）曾接受訪問表示，兒童長期缺乏維他命Ｄ易出現骨骼鈣化問題，例如引發佝僂病或發育不良；成人缺乏維他命Ｄ則會增加骨質疏鬆及骨折風險。

 

5類人士宜多吃富含維他命D的食物：

 

  • 嬰兒

 

  • 長期在室內工作或足不出戶的人

 

  • 膚色較深的人

 

  • 長期穿長衣服覆蓋皮膚表面的人

 

  • 肝病、腎病等病患者

 

　　吳耀芬指出，曬太陽是攝取維他命D的有效方法，因為皮膚吸收紫外線後會在體內自行產生維他命D，建議每周讓陽光照射2至3次，每次5至15分鐘，便能維持體內的維他命水平。

 

　　另一方面，吳耀芬建議大家亦可透過食物攝取維他命D，包括深海魚（如吞拿魚、三文魚）、魚肝油、蛋黃及肝臟等，市面上亦有添加了維他命D的預製食物，如早餐穀物、豆奶、牛奶等等；Kathy推薦5款既天然富含維他命D的食物：

 

5種食物富含維他命D

1.魚肝油：250mg

2.三文魚：9mg

3.雞蛋：205mg

4.牛肝：1.2mg

5.罐裝水浸吞拿魚：1.3mg

資料來源：營養師吳耀芬

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#補充足夠#軟骨症#維他命D#台灣毒物理學#維生素D3#維他命D3#識食#曬太陽#防癌#乳癌#大腸癌#胰臟癌#肺癌#營養#三文魚#魚肝油#水浸吞拿魚#牛肝#雞蛋
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生