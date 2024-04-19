乾燥症初期 | 35歲女士經常眼乾生痱滋，求診揭患乾燥症！醫生：屬更年期免疫系統病，女性病患比男性多10倍！即睇3大病因

成日咬到嘴唇至流血，可能不只是因為熱氣。一名女子早年經常咬破嘴，口腔經常會有傷口。後來生痱滋愈來愈頻密，她終於求醫發現患上好發於更年女性身上的「乾燥症」。

身體現2症狀已是患病開端

該名35歲女在社交平台Dcard發文警世，指自己過往2、3年前開始經常生痱滋，且口腔破損的情況發生得越來越頻密，一開始每兩個月就會有痱滋，到後來每個月一次。女事主曾為此求醫，耳鼻喉科醫生只是說「可能跟壓力還有維他命攝取有關」。女事主亦自行上網翻查資料，有指可能是女士們經期期間荷爾蒙波動，「容易火氣大、嘴破」。女事主不以為然，以為自己只是熱氣或是壓力大，當時只是補充維他命就沒有做其他檢查了。

以為熱氣常生痱滋 中醫調理減慢惡化

直到今年初，情況未有改善更日趨嚴重。女事主形容「一次破會破2個洞，其中一個好了又會多破一個新的」，口腔長期有傷口「痛得要命」。女事主男友察覺異常，指曾經聽過醫生說「一直嘴破有可能不是單純火氣大」，建議她到醫院抽血做檢查。

經過一輪抽血檢查後，女事主覆診被告知指數有異常，隨後再做其他檢查，證實患上乾燥症，一種免疫系統疾病。

醫生看了驗血報告，第一句問「你有眼睛乾嗎？」，「有，很乾」；「你口乾嗎？」，「還好，就是嘴破」。 但事後檢查證實我的唾液分泌已經下降了。做了2輪血液檢查、核磁影像掃描、乾眼症測試，正式確認得了乾燥症、醫生說可以申請重大傷病卡。

女事主指，乾燥症女性病患是男性的10倍，但多發於更年期後的女性。不幸之中的大幸是，她的乾燥症還沒影響到肝臟和腎臟，目前只是攻擊眼睛和嘴巴。她慶幸暫時病情仍受控，眼睛乾可滴人工淚液紓緩；生痱滋可靠服用補充維他命，降低及縮短傷口癒合的時間，因此整體而言還不算對生活構成影響。她亦開始採用中醫療法幫助調理身體，希望能夠控制病情，「有望稍微復原我的淚腺、唾液線」。

呼籲網民勿小看生痱滋

不少網民在帖文下留言，指生痱滋是件很普遍的事情，女事主可能只是因為生活壓力大而「疑神疑鬼」。亦有網民指身體有不適就應該及時就醫，不應該拖延至病入膏肓之時就已經為時已晚了。

更年期婦女屬高危

根據香港風濕病基金會資料，乾燥症全名是修格連氏症候群（Sjögren’s syndrome），是一種自身免疫系統失調所引發的慢性炎症。此病主要影響外分泌腺體（如唾液腺丶淚水腺）的上皮細胞。由於淋巴細胞入侵，逐漸失去正常分泌功能。其病因不明。

乾燥症有分兩種，原發性與繼發性乾燥症兩種。前者以眼乾、口乾症狀為主，但亦有機會損害一個或多個內臟，以肺部、腎臟和肝臟居多。若伴發或繼發於其他自身免疫系統疾病，如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、硬皮症等， 則稱之為繼發性乾燥症。

發病率一般約為0.3-0.7%，患者以中年以上人士為主， 普遍發病於40至50歲；在類風濕性關節炎或紅班狼瘡患者中，繼發性乾燥症的發生率高達10-30%，年紀愈大，患有繼發性乾燥症的比例愈高。 雖然男女均有機會受到影響，但女性患者數目差不多是男性的10倍。

乾燥症3大成因

至今乾燥病的具體致病原因仍未清楚，估計與遺傳基因、病毒感染或荷爾蒙有關。

遺傳基因：觀察所得，具有或缺少某些基因的群組相對較易患病。相關基因在不 同種族之間存有差異。

荷爾蒙：更年期或內分泌失調女士患病比率較高。這可能由於更年期婦女雌激素 和雄激素分泌下降有關。有研究指雄激素有助維持腺體細胞的健康，控制發炎以及減少自身免疫抗體合成。

病毒感染：某些病毒感染被認為與乾燥症發病有關，如非洲淋巴細胞病毒（EB病毒）、巨細胞病毒、疱疹病毒6型、愛滋病病毒、乙型或丙型肝炎病毒。

轉載自晴報