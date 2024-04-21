Superfood超級食物 |英國營養師推介5款Superfood！黑蒜可對抗炎症！薑是「消化興奮劑」？三高人士最啱食這款

要維持健康體魄，飲食佔了重要的一環！大家除了減少外出用餐和進食煎炸食物之外，可以在選購食材方面花多一點心思！英國保健品牌DR.VEGAN首席營養師Shona Wilkinson推介了5款2024年超級食物（Super food），即是營養密度非常高的食物，全部均可以輕鬆入手，不妨在日常飲食中多吃一點，改善身體各種問題！

Superfood超級食物2024 ︳ 1. 泡菜：含豐富益生菌助腸道健康

香港人熱愛韓式料理，每到韓國餐廳必定會狂掃預先上好一碟碟前菜，而泡菜可以說是必有款式，而且是每個韓國家庭主婦都懂得炮製的食物！營養師Shona Wilkinson指我們的腸道會產生超過90%的血清素，所以維持腸道很重要！泡菜含有豐富益生菌，有助改善腸道健康，如果大家有排便不順等腸胃問題，可以多吃泡菜，看看長期下去能否改善老毛病！

（圖片來源：Envato）

Superfood超級食物2024 ︳ 2. 黑蒜：含抗氧化合物對抗炎症

很多人一聽到黑蒜就退避三舍，被濃烈的氣味嚇怕！雖然單聞味道並不算吸引，但其實當中的生物鹼及類黃酮等抗氧化化合物可以保護細胞免受氧化損傷，減少全身炎症、增強免疫系統！自問身子虛弱，一年生病幾次的話，可以多吃黑蒜減少生病的機會。如果還是不太能接受單吃黑蒜，可以在煮意粉期間加入黑蒜，成為配料之一，相信比較容易接受。

（圖片來源：Envato）

Superfood超級食物2024 ︳ 3. 薑：「消化興奮劑」幫助腸道移動

薑是華人煮菜時常用到的食材，冬天時更愛用它，在中醫角度有溫肺的作用。原來在外國營養師眼中，薑亦是一種不可缺少的Super food！原因是薑猶如一種「消化興奮劑」，可通過緩解「腸抽筋」和刺激「胃排空」（即食物停留在胃裡的時間）來幫助腸道自然蠕動。

（圖片來源：Envato）

Superfood超級食物2024 ︳ 4. 燕麥：內含可溶性纖維啱三高人士

燕麥無論在華人社會，抑或西方國家都是絕佳的早餐之選，大家除了加添牛奶進食外，還可製成鬆餅，一點也不乏味。Shona Wilkinson指燕麥含有纖維，有益腸道健康，而可溶性纖維β-葡聚醣，有助降低膽固醇水平和調節血糖，對三高人士是一個穩陣的飲食選擇！

（圖片來源：Envato）

Superfood超級食物2024 ︳ 5. 可可：多種營養助整體健康

可可是製作朱古力的原材料，當中含有比藍莓還要多的抗氧化劑，以及大量的鎂、鐵和鈣，可說是幫助整體健康的超級Super food！不過要留心，市面上的牛奶朱古力、白朱古力添加大量糖份，因為想吸收更多可可的養份而狂食，可能會引發其他疾病，如肥胖及糖尿病等。Shona Wilkinson建議可以吃少量黑朱古力，將可可這種Super Food融入日常飲食。

（圖片來源：Envato）