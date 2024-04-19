安老院｜全港首間安老院舍進駐「友伴犬」！動物融入安老服務，愛與陪伴有助消除長者孤獨感

現今社會出生率低，不少人也選擇飼養小毛孩。但有沒有想過，一旦需要進入安老院生活的時候，家中飼養的貓狗該如何是好？ 筆者早前在日本一個節目講述有一間位於日本神奈川縣橫須賀市的安老院「桜の里山科特別養護老人院」，打破「禁忌」，住了8隻狗狗和9隻貓，陪伴院內體弱長輩的左右。（高齢者を看取る“奇跡の犬” ）當中節目中一幕讓筆者深受感動；十多歲的柴犬 Bunpuku（文福）陪同一位接受臨終照顧的體弱長者度過最後的歲月，畫面中文福蜷起身體，靜靜緊貼着呼吸逐漸薄弱的長者，甚至溫柔地舔著他們的臉頰，像為他們加油打氣，陪伴他們走過生命最後幾小時，場面感人。對於體弱的長者，動物的愛與陪伴的確是最真摯的療癒，而這難忘一幕也不禁推動本是飼養三隻小狗的筆者開始思考把動物元素帶進安老院的可能性。

「友伴犬服務計劃」 : 提供情感支援 以愛連繫生命

在香港，導盲犬服務中心（Hong Kong Seeing Dog Service）在 2023年試驗推行「友伴犬服務計劃」，由於導盲犬本身需要符合嚴格的標準，並非每隻受訓的狗隻也能成為導盲犬。未能通過嚴格標準的狗隻約佔半數，但其實牠們本身友善可靠，願意與人接觸，基因非常馴良，可以發揮探訪、陪伴的職能， 「友伴犬服務計劃」包括設立成為友伴犬的標準、訓練狗隻成為友伴犬、為機構培訓領犬員等。一年以來，中心已成功訓練了 6隻友伴犬，並全部投入服務，曾與超過 20個機構及學校合作，包括懲教署、保良局、香港中華基督教青年會，受惠人數超過 5000人。

筆者在一次活動中認識了導盲犬服務中心的「友伴犬服務計劃」，並於去年6月先以「一次性到訪模式」讓居住於長者生活社區的住客先接觸中心所訓練的友伴犬。（詳文 : 「陪伴犬」或是最治癒的心靈雞湯！導盲犬融入長者生活社區，可提升長輩身心健康？）記得當天一位平時較為沈默的婆婆，看到友伴犬時興奮地高呼「寶貝，你快過來我身邊！」友伴犬很自然把頭依偎在婆婆的大腿上，婆婆邊捏著它的耳朵，開始憶起以往養狗的點滴，滔滔不絕地與我們分享養過甚麼狗，甚至一些照顧重點等。除了長輩，同事們也對友伴犬的到來感到非常雀躍，整個長者生活社區都增添了活力與生氣。

去年6月長者生活社區先以先以「一次性到訪模式」讓住客先接觸中心所訓練的友伴犬，

帶來到非常積極正面的作用，於是在去年 12月正式開展為期4個月的「友伴犬服務計劃」。

首隻友伴犬進駐安老院舍 愛與陪伴消除長者孤獨感

經過細心的環境評估和對長輩、同事和家人的意見調查後，我們毫不猶豫與導盲犬服務中心落實把友伴犬服務擴展至安老院。隨後，中心便安排了一隻名叫Fruity、現年5歲多的拉布拉多犬進駐我們的長者生活社區，展開為期 4 個月的「友伴犬服務計劃」，是全港首隻駐安老院舍的友伴犬。對筆者來說，這是把動物融入安老服務、創新的重要一步，同時也標誌著導盲犬服務與長者服務互相協作的核心價值。

Fruity是接受過專業培訓的友伴犬，自然非常乖巧，很快也得到長者社區長輩和職員的愛戴。同時，香港已有一套友伴犬的標準及知識，所以是次計劃有5位職員接受由香港導盲犬服務中心安排的專業培訓，授以動物權益、理論、日常照顧、友伴犬活動籌劃及實習等合共20小時的培訓，成為友伴犬領犬員，增加照顧的信心，再於迎進生活指導其他職員及長輩住客共同照顧 Fruity，讓牠得以妥善照顧。在經過日常照顧及相處時間中，職員們與Fruity日漸產生關愛和牽伴，在上班時主動跟Fruity講早安，在下班時也會來跟Fruity互動一番才離去，成為了日常生活的一部分。

Fruity 平常會帶上工作證和穿上員工制服，是院舍的生活夥伴團隊。過去4個月期間，Fruity與院舍的長輩住客一起生活，由領犬員帶領下與老友記進行小組拋波、毛巾等互動遊戲，在住客進行晨早運動時也會在旁陪伴，與住客去公園遊玩，渡過愉快的時光。行動較方便的院友，甚至會帶Fruity到其他樓層探訪體弱住客，為住客打打氣。過程中，住客的身份亦由「被施予者」變成了「施予者」，體現了自我價值。Fruity也參加了不同節日的活動，包括北歐聖誕市集、農曆新年慶典、復活節尋找復活蛋活動等，更在農曆新年時扮演「財神」，一同與住客共度佳節。每天也能看到Fruity跟著住客在樓層的蹤影，有時候Fruity甚至會在住客的房間聽著住客們聊天、陪伴午睡。

當中有一位男住客因長期受到腰背痛問題困擾而影響日常生活，常常卧床休息，也顯得悶悶不樂。自Fruity來到探望他後，每次他見到Fruity也會笑逐顏開，撫摸著Fruity，彷彿身上的痛也消失了，可見友伴犬不論對健全或體弱長輩，都能提供巨大的身心支援。

友伴犬 Fruity也參加了不同節日的活動，更在農曆新年時扮演「財神」，一同與住客共度佳節。

每天也能看到 Fruity跟著住客在樓層的蹤影，愛與陪伴為住客帶來幸福感和歡笑，亦助減孤獨感及抑鬱情緒。

「友伴犬服務啟動禮」: 安老業界創先河 計劃起積極正面作用

在本星期，導盲犬服務中心於長者生活社區亦舉辦了「友伴犬服務啟動禮」，筆者很高興與住客一起分享這 4個月來由 Fruity 帶來的生活點滴與難忘回憶，作為首間參與「友伴犬服務計劃」的安老院舍，我們向來重視長者入住院舍後將面對的心理變化，例如孤單、無助和苦悶，我們應用的「伊甸哲學」（The Eden Alternative®️）中亦提及人與動物以及社區連繫的重要性，希望藉著照顧友伴犬的過程及友伴犬探訪服務令長輩住客都感受到友伴犬的關愛，為他們帶來幸福感和歡笑，亦助減孤獨感及抑鬱情緒。 在啟動禮上，勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港導盲犬服務中心多年來協助視障人士改善生活的成就。孫局長並且「肯定友伴犬對社會的貢獻，並樂見有伴犬的服務位及安老院舍，提升長者的精神健康及生活質素。」

作為服務使用機構，筆者認為友伴犬Fruity的出現，長輩住客及同事均覺得為院舍增添不少生氣及活力，讓工作與居住的環境變得更歡樂，大家感受到Fruity帶來的窩心感覺，減輕孤獨和焦慮感。「即使體弱住客僅僅只是撫摸了友伴犬，已經為他們提供心靈安慰，更能成為支撐體弱住客正向生活的動力泉源。」在新一代的家庭，相信很多人也有養寵物的習慣，並和動物一起生活過。友伴犬有一種動物治療的效果，除了能夠陪伴長輩的日常生活，也成為長輩、同事、甚至家人的生活夥伴，讓到院舍更有家的感覺，加強與社區的連結。倘若友伴犬能夠推廣到全港院舍，我相信居住於院舍的長輩能更快樂，消除他們的孤獨感與焦慮。我們也認為，院舍可以成為更共融的生活空間，讓長輩得到更多真摯的愛與陪伴。

導盲犬服務中心於長者生活社區亦舉辦了「友伴犬服務啟動禮」，筆者很高興與住客一起分享這 4個月來由 Fruity 帶來的生活點滴與難忘回憶。

在啟動禮上，勞工及福利局局長孫玉菡表示「肯定友伴犬對社會的貢獻，並樂見有伴犬的服務位及安老院舍，提升長者的精神健康及生活質素。」

Fruity的進駐為安老服務帶來了更多的創新及可能性，期望友伴犬能夠推廣到全港院舍，令更多長輩得到真摯的愛與陪伴。