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食物安全 | 海鮮控注意！美國研究：2類海鮮「永久化學物」PFAS含量最高！長期進食可致腎癌、睪丸癌！隨時影響孕婦、胎兒健康？
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食物安全 | 海鮮控注意！美國研究：2類海鮮「永久化學物」PFAS含量最高！長期進食可致腎癌、睪丸癌！隨時影響孕婦、胎兒健康？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　愛好海鮮者要注意了！美國有研究指，經常食用海鮮可能增加接觸PFAS（多氟烷基物質）的風險，而有關結果已於醫療期刊發佈。過去，不少有流行病學專家亦曾指出，被稱為「永久化學物」PFAS對人體危害性極大，可引發腎癌和睪丸癌、女性生殖能力降低、孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症等。

 

　　據研究指，基於美國新罕布什爾洲為全美海鮮消費最高的地區之一，而且具有工業歷史背景，研究團隊於是決定於此地作研究據點。人員先在當地海邊市場購入銷售量最高的26種海鮮，如龍蝦、蝦、蜆及其他魚類等。結果發現蝦與龍蝦的PFAS平均濃度最高，每公克肉可含1.74～3.30毫微克（nanograms），其他魚類及海產大多低於每公克肉低於1毫微克。

 

　　研究人員表示，目前無法得知海鮮內PFAS的來源，或者如何進入海洋食物鏈。不過，人員卻指常見2類海洋生物的PFAS含量一般較高，包括貝類海產及較大型海洋生物。

 

貝類

 

　　流行病學副教授Megan Romano指出，儘管研究證實海鮮含PFAS，但卻不認同民眾需與海鮮「一刀切」，因海鮮是精益蛋白質與不飽和脂肪酸的良好來源。不過，他呼籲希望當局盡速制訂相關食品法規。

 

PFAS影響健康可致癌

 

　　PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

 

　　流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

 

PFAS 健康風險

‧生理功能失調

‧干擾荷爾蒙

‧甲狀腺功能異常

‧影響新陳代謝而提高膽固醇

‧提高在極凍天氣下的猝死機率

‧提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率

‧肝指數異常

‧腎癌

‧睪丸癌

‧女性生殖能力降低

‧干擾甲狀腺

‧誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶

‧幼兒對某些疫苗的抗體反應降低

‧孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症

‧胎兒出生後體重較低

‧胎兒對某些疫苗的反應較差

‧男胎成年後精子數目減少、活動力較差

 

Copyright c 《TOPick》、《晴報》

 

損孕婦、胎兒、幼兒健康

 

　　她指這少數幾種PFAS的流行病研究顯示，其會產生多種健康影響，例如導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇。另外也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天氣下的猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症的機率。

 

轉載自晴報

Tags:#食用#流行病學#nanograms#子癇#腎癌#海鮮#睪丸癌#妊娠高血壓#子癇前症#孕婦#猝死#腫瘤科#腎或泌尿科
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