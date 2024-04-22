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長壽秘訣 | 全球5大短命因素公開！吸煙只排第2？失眠排第5！第3名這習慣竟年殺200萬人？
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長壽秘訣 | 全球5大短命因素公開！吸煙只排第2？失眠排第5！第3名這習慣竟年殺200萬人？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨著醫療技術越發進步，全球人口壽命亦有一定增長，2022年香港平均預期壽命為男性80.7歲、女性86.8歲，是全球平均預期壽命最高的地方之一。不過生活上總有一些習慣或行為容易影響健康，台灣就有醫生根據多國研究及文獻歸納出5大短命因素，提醒民眾要刻意避開。

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥周一（15日）在其個人Facebook專頁發文，表示自己根據歷年來各國不同的研究文獻，歸納出減短壽命的五大因素，並將之排名，希望可以提醒民眾平日多加注意，避開這些因素，獲得更健康長壽的生命。

 

第5名：失眠

 

　　洪永祥表示，美國亞利桑納大學曾收集一項長達40年的流行病學調查分析發現，長期失眠達6年以上人士，死亡風險會增加58%；睡眠不足會引起體內慢性發炎，久而久之會提高罹患糖尿病及心血管疾病的風險。研究人員指出，失眠除了與死亡率有關，也和心臟病、糖尿病、肥胖、癌症、老年失智症、抑鬱症等疾病有關係。

 

　　那麼是否睡得越久便越長壽？洪永祥就引述《美國醫學會雜誌》（JAMA）曾發表的一份《東亞人群睡眠時間與死亡率之間的關係》報告，指出睡7小時的東亞人死亡率最低。該份研究報告亦指出，男性若每天睡8個小時，其死亡率會增9%，睡9個小時則會增加18%，睡10個小時死亡率更會大增43%；而在女性方面，無論睡眠時間多於或少於7小時，都會增加死亡率。

 

　　此外，研究亦指出，在睡眠7小時的情況下，罹患心血管疾病、癌症及其他原因所導致的死亡風險都會降到最低。

 

第4名：孤單

 

　　有外國研究表示，孤獨的心理狀態會使一個人的死亡風險增加26％。長期孤獨會削弱人的免疫系統，導致孤獨者更容易過早死亡，且可能性比一般人高出32％。此外，由孤獨引起的死亡率提高，主要與缺乏健康的生活習慣、社會資源、心理壓力及社會監督等4個原因有關。

 

第3名：久坐

 

　　洪永祥指出，久坐的習慣對壽命有極大危害，並引述世界衛生組織（世衛，WHO）曾發布的一份報告指出：「『久坐不動』會引發肥胖、糖尿病、高血壓、癌症等各種疾病，甚至全球每年有200萬人是因此死亡。」 

 

　　對此，澳洲雪梨大學的研究就顯示，與一天坐著的時間不滿4小時的人相比，久坐8至11小時的人，其死亡風險會增加15%；而久坐11小時以上的人，死亡風險甚至高達40%。該研究亦提到，

 

　　一直窩在沙發上看電視，平均每個小時會減少22分鐘的壽命。

 

　　只要久坐30分鐘，身體的血流速度便會下降70%，亦即血液變得濃稠，這會導致血管容易阻塞，形成高血壓和動脈硬化，提高心肌梗塞、狹心症及腦中風的風險；此外，久坐也會令糖尿病的風險增加2.5倍，患癌風險則會增加21%。

 

　　而久坐不動所帶來的影響並不能透過運動習慣來抵銷，換言之平日經常久坐的人士，即使保持每週運動150分鐘以上的習慣，仍有很大的機會罹患上述的疾病。

 

第2名：吸煙

 

　　眾所周知吸煙有害健康，但其傷害具體有多大？洪永祥引述研究指出，每天抽一根煙，生命便會縮短13.8分鐘；假如每天都抽一包（20根），一生就會縮短10年的壽命。

 

　　此外，吸煙除了危害自己的生命，二手煙及三手煙更會危害身邊的親友。他表示，台灣當地近年公布的十大死因幾乎都和吸煙有關，且吸煙者罹患肺阻塞的風險較非吸煙者高出6.3倍，而未吸煙的成年人只要每周暴露於二手煙的環境下超過10小時，便有1.42倍的肺阻塞死亡風險。

 

第1名：肥胖

 

　　洪永祥引述研究指出，肥胖5年會讓死亡風險加倍，而肥胖長達15年的人，其死亡風險更是一般人的3倍。根據本港衞生防護中心定義，18歲以上的華裔成年人只要體重指數（BMI）達到23便屬於「超重」，達到25即屬「肥胖」；市民可按此計算自己的BMI。

 

　　肥胖會增加罹患高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等慢性疾病的風險，亦會增加患上部分癌症的風險，當中包括乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌。

 

　　那麼，我們又該如何令自己更加健康長壽？洪永祥就根據美國營養學會的建議，提醒民眾培養8種良好生活習慣，包括積極鍛鍊身體、沒有鴉片類藥物成癮、不吸煙、控制壓力、良好飲食、不酗酒、保持良好的睡眠，以及擁有積極社交關係。

 

轉載自晴報

 

Tags:#失眠#肥胖#健康問題#養生#衞生防護中心#健康#短命#減壽#吸煙#久坐#孤單#長壽#心血管病#癌症#家庭醫學#腎臟專科
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