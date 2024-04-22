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濕疹 | 35歲女濕疹手背紅腫滲水似炸豬扒！用類固醇惡化！求助中醫半年皮膚近乎恢復正常！即睇醫師公開濕疹治療方案
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濕疹 | 35歲女濕疹手背紅腫滲水似炸豬扒！用類固醇惡化！求助中醫半年皮膚近乎恢復正常！即睇醫師公開濕疹治療方案

健康解「迷」
健康解「迷」

　　嚴重濕疹也可以有解救辦法！一名45歲中年女性，手背曾嚴重濕疹，最初西醫類固醇治療，反令病情惡化；後來求助中醫，經過大半年治療，皮膚狀況大為改善，病人心情大好，令醫師感到欣慰。

 

　　註冊中醫師李廣冀（柴醫）分享個案，表示該名女患者一直都有濕疹，但並不是經常發作嚴重。早在2021年6月求醫過3次，1個多月後便無再覆診，也許是濕疹變得穩定。

 

　　患者的濕疹集中在上肢、下肢及頸部，又以手背濕疹最為嚴重。2023年1月20日，當時回南天令患者手背濕疹發作，傷口難以癒合。患者求診西醫，處方外塗類固醇，以及口服抗生素。但當她停止外塗類固醇後，濕疹變得更加嚴重，出現滲水紅腫、黃痂，每次服用抗生素也無法穩定病情。

 

　　直至4月12日，患者再求助中醫。醫師回憶，患者當時上肢出現一些錢幣狀濕疹，手背狀況更是慘不忍睹：

 

　　手背的濕疹十分嚴重，好似一塊剛炸好的吉列豬扒。

 

半年中醫治療 病情穩定好轉

 

　　柴醫表示，患者最初2個月的治療效果不太有效，患處滲水劇痛，每日眠差多夢，更影響工作生活：

 

　　返工打字痛，屈手指皮膚會龜裂，攞紙巾都有困難，情緒唔係太好。

 

　　直至6月中，患者的滲水情況有改善；可惜8月份由於沒有戒口，吃了蟹檬後濕疹又發作，服用2個星期抗生素。

 

　　到8月，患者手腕手背的濕疹開始好轉，痕癢減輕。「10月去日本旅行，竟然可以泡溫泉。」

 

　　11月9日回港後，由於皮膚需要適應日本回港的溫度濕度變化，患者的濕疹再發作，小腿錢幣狀濕疹增加、頸部濕疹嚴重，輕微滲水，轉動頭部也感覺困難，心情變差。

 

皮膚漸趨光滑 持續服藥穩定病情

 

　　12月7日，患者覆診時，可見手部濕疹已大大好轉。患者的心情大好，醫師也感到欣慰：

 

　　傷口黃痂明顯減輕。手背皮膚幾乎恢復正常！令人欣慰！

 

　　患者將繼續服藥穩定病情。醫師透露，處方的中藥是「普濟消毒飲」，藥材包括黃連阿膠湯、首烏藤、土茯苓、萊菔子、靈芝等，能夠清熱解毒祛濕，減少患處滲水，幫助入眠。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#痛症#濕疹#類固醇#中藥#中醫#健康#皮膚科#痕癢#紅腫#普濟消毒飲
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