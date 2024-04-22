指甲疾病 │ Gel甲網民指甲呈紫色無月牙惹議論：可能心肺有事！豎紋代表貧血？橫紋是過勞？指甲黑色代表甚麼？即睇12種指甲健康狀況

10隻手指除了可以用來拿東西，更可以看出生病的端倪。一名女網民指自己的手指甲在卸除Gel甲後變紫，更沒有月牙，恐怕是心肺疾病的先兆，遂急問網民有關指甲的疑問。沒想到網民亦同樣有很多關於指甲顏色和形狀的謎團，帖文下紛紛上載指甲大特寫尋求解釋。

該名女網民在內地社交平台「小紅書」發文，指平日有美甲習慣，近日將卸甲後指甲拍照上載社交平台，有網民留言發現指甲偏紫，建議女事主檢查心肺。

集合各種「怪甲」迷思大合輯

帖文一出引來大批網民議論紛紛，有指女事主的指甲沒有月牙，恐藏健康危機。亦有不少網民將自己手指的「大特寫」上傳留言區，希望能夠有人解答關於手指甲狀況的各種迷思。

12種指甲健康狀況

台灣針灸按摩師鳴海理惠曾解釋，可透過觀察指甲形狀和顏色能簡單判斷健康狀況，健康者的指甲呈粉紅色，具有光澤，看不到紋路或皺褶。以下綜合12種指甲狀況，對應不同健康狀況：

指甲外觀

● 有縱線的指甲：常見於腸胃功能弱、貧血的人。

● 有橫紋的指甲：常見於過勞、感到壓力大的人。

● 有裂痕的指甲：常見於因飲酒過量等導致肝臟功能較差的人。

● 鷹喙形指甲：表示血液瘀滯，或患糖尿病等。

● 湯匙型的指甲：表示血液較稀，須注意虛冷症狀、貧血及失眠等狀況。

● 指甲有白點：氣血不足，或缺鈣、鋅等營養素；若是數目較多，須注意是否睡眠品質不好，有過勞傾向。

● 指甲完全沒有或僅僅有一點月牙：代表身體疲勞不堪，或正患有病痛。

指甲顏色

● 蒼白：血流不足。常見於患有虛冷症狀、貧血的人。

● 紅色：營養過剩、紅血球過多。請注意高血壓、心臟疾病等。

● 黑色：紅色指甲惡化後的樣貌。過度操勞身體、飲食過量及肥胖，導致血液處於瘀滯的狀態。

● 黃色：肝臟和脾臟功能較弱。也可能是由於香菸中的焦油導致。

● 藍色：和蒼白指甲一樣， 血流不足。常見於血液量少、有虛冷症狀的人。

資料來源：台灣針灸按摩師 鳴海理惠

轉載自晴報