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素食唔一定健康？ 新加坡研究揭「植物肉」含大量添加劑！進食8周素肉鈉攝取量升42.5%＋血壓無改善？
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素食唔一定健康？ 新加坡研究揭「植物肉」含大量添加劑！進食8周素肉鈉攝取量升42.5％＋血壓無改善？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　許多人為宗教信仰或健康等原因吃素，部分選擇以「植物肉」或「素肉」代替真肉，不過最近一項新加坡研究顯示，這些貌似「真肉」的素肉含大量添加劑，對健康帶來的負面影響可能更大，有參與實驗的素食鈉攝取量飇升42.5%。

 

　　新加坡食品與生物技術創新研究所（SIFBI）近日於《美國臨床營養學雜誌》 （The American Journal of Clinical Nutrition）刊登研究報告，研究將82名具二型糖尿病風險的參與者，分為42名的肉食組和40名的素食組，進行為期8周的實驗。其中素食組會獲得各大品牌的素食肉，肉食組則會有6種肉，包括牛肉和免治豬肉、雞胸肉、漢堡扒、香腸和雞塊。

 

素食組鈉攝取量升42.5%

 

　　對照組研究結果發現，肉食者與素食者的心血管病風險因素無明顯分別，未能反映以素肉代替傳統肉類能心血管健康帶來益處。

 

　　另外，兩組的膳食膽固醇（由飲食所攝取的膽固醇）含量均有下降，雖然肉食組的反式脂肪（不飽和脂肪酸）水平較高，但他們的鈉攝取量在8周內輕微減少，相反素食組鈉攝取量卻飆升了42.5%。
此外，肉食組的血壓也有「適度改善」，而素食組則沒有。研究人員認為，儘管傳統素食對健康有益，但它們的健康益處不應與素肉飲食混為一談。

 

素肉含大量添加劑

 

　　英國伯恩茅斯大學（Bournemouth University）營養科學教授Sumanto Haldar博士解釋，傳統植物性飲食通常由全穀物、豆類和大量水果和蔬菜等天然食物組成，然而人工製成的「植物肉/素肉」，通常需要大量的加工過程，最終產品可能含有大量鹽、飽和脂肪和添加劑，以模仿真正肉製品的味道和質感。

 

　　Haldar認為，目前市面上的素肉食品無法提供與傳統植物性飲食一樣的健康優勢，研究促使食品行業重新評估下一代肉類替代產品的開發，讓它們不僅味道好、營養成分得到改善，並更適合所有的人。

 

轉載自晴報

Tags:#新加坡#素肉#真肉#負面影響#宗教信仰#二型糖尿病#血壓#素食#營養#植物肉#膳食膽固醇#反式脂肪#肉食#心血管病#心臟科
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