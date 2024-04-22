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免費牙科檢查 | 香港健齒週2024推全港市民免費口腔檢查！照X光都免費？哪些牙醫牙科診所提供服務？認住一張貼紙！即睇詳情及預約方法
健康Tips

免費牙科檢查 | 香港健齒週2024推全港市民免費口腔檢查！照X光都免費？哪些牙醫牙科診所提供服務？認住一張貼紙！即睇詳情及預約方法

健康大晒
健康大晒

　　每次做牙科檢查，單單洗牙都可能要花費近千元，好肉赤！不過牙齒健康一旦受損就很難修補，必須定期檢查，才能及早發現問題。如果大家平時考慮價錢問題而未有進行恆常牙科檢查，就絕不能錯過5月初免費接受牙齒檢查的機會！香港牙醫學會為響應世界口腔健康日，聯同全港牙科業界組織合辦「香港健齒週2024」，免費為大家進行一次性口腔檢查，甚至X光檢查！即睇預約詳情！

 

　　香港牙醫學會聯同全港牙科業界組織於5月9至14日合辦「香港健齒週2024」，全港市民都可以接受一次性免費口腔檢查，假如牙醫按臨床診斷，認為需要進行X光檢查，亦同樣免費！

 

免費牙科檢查 | 香港健齒週2024推全港市民免費口腔檢查！照X光都免費？哪些牙醫牙科診所提供服務？認住一張貼紙！即睇詳情及預約方法

（圖片來源：Envato）

 

　　大家可以於4月下旬至5月初看看相熟的牙科診所有否出示「香港健齒週2024」貼紙，再聯絡該診所，預約口腔檢查，屆時便可按預約時間前往該牙科診所，接受口腔檢查服務。免費服務額滿即止，如果這一星期有空進行檢查可以馬上致電查詢！

 

免費牙科檢查 | 香港健齒週2024推全港市民免費口腔檢查！照X光都免費？哪些牙醫牙科診所提供服務？認住一張貼紙！即睇詳情及預約方法

（圖片來源：TWDHC 荃灣地區康健中心Facebook）

 

香港健齒週2024

推廣日期：5月9至14日

對象：全港市民

推廣內容：一次性免費口腔檢查及X光檢查服務（香港註冊牙醫會按臨床診斷，決定提供X光檢查與否）

預約方法：尋找出示「香港健齒週2024」貼紙的牙醫診所，並聯絡診所預約推廣日期內的口腔檢查服務

香港牙醫學會官網請按此

查詢電話：2262 3918／2262 3902

 

Tags:#牙科#香港健齒週2024#口腔檢查#香港牙醫學會#牙醫#免費#X光檢查#牙科業界組織#世界口腔健康日#健康Tips
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