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床蝨處理 ｜ 港女搭Uber半小時被咬逾30粒「周身痕」！洗衫驚現床蝨蟲屍！滅蟲專家教以高溫滅蝨
健康Tips

床蝨處理 ｜ 港女搭Uber半小時被咬逾30粒「周身痕」！洗衫驚現床蝨蟲屍！滅蟲專家教以高溫滅蝨

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【床蝨／Uber】乘搭交通工具有機會將床蝨帶回家！一名港女工作期間乘坐Uber，期間感覺全身痕癢，回家後洗澡洗衫竟然沖出一堆床蝨屍體，全身更被咬逾30粒。

 

乘車被床蝨周身爬

 

　　該名港女於上周六（20日）在「香港滅蟲關注組」發文，指當日與上司召Uber一同外出工作，在約半小時車程內發現車上有不知名蟲往身上爬，乘車期間女事主感覺到「成身痕」，回家後洗澡後在浴缸裏洗衫，駭見從衣物裏沖洗出一堆蟲屍。

 

　　搭完Uber成身痕，喺啲衫度沖咗一堆蟲出嚟，執到3粒。

 

被咬逾30粒 將床蝨帶回家

 

　　女事主洗澡後發現全身被咬超過30粒，且異常痕癢，故在浴缸撿起3隻蟲屍以防萬一，指「想知咩蟲咬，驚有咩事去睇醫生有蟲樣睇」。從相片中可見，女事主疑似將「床蝨一家」帶回家，當中有大有小，顏色亦有深淺之分。

 

　　唔沖涼都唔知係咩蟲，已經洗曬頭浸好曬啲衣襪，希望冇漏網。

 

網民驚呼：好大鑊！

 

　　帖文下有不少網民留言，指女事主所乘坐的Uber私家車恐怕有床蝨，帶回家「好大鑊」，建議女事主檢查清楚當日乘車所穿的衣物有否接觸其他衣服，甚至將該套衣服丟掉以防萬一。女事主亦回應留言指，衣服已經「沖過番梘水再放入洗衣機60度洗過」，但有網民指仍不足以完全殺滅床蝨。女事主事後亦表示心有餘悸，指「而家好有陰影」，亦已向Uber反映事件，惟仍未得到答覆。

 

床蝨宜用高溫滅殺

 

　　「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣早前曾分享，一般情況下床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

 

　　以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

 

高溫滅蝨自救方法

 

工具：

 

最佳：蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇

 

次選：熱風槍

夠高溫，惟小心灼傷物件

 

次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危険

 

處理床褥被鋪：仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置

 

處理電掣位置：避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛布作阻隔，再以高溫處理

 

處理衣服：以60度或以上熱水清洗

 

資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣

 Copyright ©《TOPick》、《晴報》 

 

如何得知床蝨入屋？

 

　　「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣曾表示，假如有床蝨入屋，觸覺、視覺和嗅覺上，都會出現一些異常，通常會有以下跡象：

 

觸覺：痕癢

皮膚紅腫痕癢，咬痕會維持有1至7日。

 

視覺：家中現黑點

床的角落、牆身或者窿罅會有黑點。

 

嗅覺：壞死氣味

如果床蝨聚集，會有壞死果仁的氣味，例如過期核桃和葡萄乾的氣味。

 

資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣

 Copyright ©《TOPick》、《晴報》 

 

轉載自晴報

Tags:#皮膚科#生活百科#床蝨#滅蝨#滅蟲#Uber
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