歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
外賣走塑 | 紙餐具木餐具真係環保啲？化學博士K Kwong分析紙餐具成分：大家自求多福！質疑餐具含有害化學物質食用安全成疑
健康Tips
食物安全
其他癌症

外賣走塑 | 紙餐具木餐具真係環保啲？化學博士K Kwong分析紙餐具成分：大家自求多福！質疑餐具含有害化學物質食用安全成疑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　4月22日齊「走塑」，首階段管制膠餐具今起實施。為響應環保，不少食肆已停止向顧客提供即棄膠餐具，改為紙或木餐具取代。不過，網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）就並不認同紙或木餐具是更環保又安全的解決方案。

 

　　K Kwong在Facebook專頁發文，提及由今日起執行的管制膠餐具措施，惟他對此坦言「大家自求多福」，理由是紙或木餐具不但使用起來非常不便，例如難進食外賣熱粥、紙飲管放入汽水中瘋狂起泡…… 重點是，其中成分也並不見得更環保、安全。

 

　　K Kwong在帖文中首先列舉紙餐具的成分真相，表示紙質不防水，「見水就變軟」。若要做到防水或「頂多一陣」，紙上面要有一層coating（塗層）：

 

　　不過coating有層膠。

 

　　K Kwong質疑，其中是否存在被稱為「永久化學品」的PFAS（多氟烷基物質）？是否有「類雌激素」的表面活性劑、塑化劑、致癌的阻燃劑？等等有害化學物質吃進肚，食用安全成疑。

 

　　此外，K Kwong又釐清，「其實以前D發泡膠餐具係『處女膠』可以再用。」紙或木餐具代用品不見得環保：

 

　　因為造composite kitchen ware (紙/木加膠)用多咗好多能量，亦唔可以回收。用PP膠盒代替發泡膠(PS)更係分分鐘用多咗膠！又唔保溫。

 

　　最後，K Kwong無奈感慨，若想要真正做到源頭減廢，請減少人類：

 

　　俾多咗$，唔見得環保咗！慳咗少膠，高咗KPI（績效指標），害咗地球！

 

PFAS影響健康可致癌

 

　　PFAS（多氟烷基物質）被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

 

　　流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。她指這少數幾種PFAS的流行病研究顯示，其會產生多種健康影響，例如導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇。另外也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天候下的猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症的機率。


PFAS 健康風險

‧生理功能失調

‧干擾荷爾蒙

‧甲狀腺功能異常

‧影響新陳代謝而提高膽固醇

‧提高在極凍天氣下的猝死機率

‧提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率

‧肝指數異常

‧腎癌

‧睪丸癌

‧女性生殖能力降低

‧干擾甲狀腺

‧誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶

‧幼兒對某些疫苗的抗體反應降低

‧孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症

‧胎兒出生後體重較低

‧胎兒對某些疫苗的反應較差

‧男胎成年後精子數目減少、活動力較差

轉載自晴報

 

Tags:#走塑#環保#首階段#實施#鄺士山#停止#解決方案#食肆#顧客#網絡#紅人#外賣#紙餐具#PFAS#腫瘤科#妊娠高血壓#子癇前症#甲狀腺#K Kwong#木餐具
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生