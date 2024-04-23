外賣走塑 | 紙餐具木餐具真係環保啲？化學博士K Kwong分析紙餐具成分：大家自求多福！質疑餐具含有害化學物質食用安全成疑

4月22日齊「走塑」，首階段管制膠餐具今起實施。為響應環保，不少食肆已停止向顧客提供即棄膠餐具，改為紙或木餐具取代。不過，網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）就並不認同紙或木餐具是更環保又安全的解決方案。

K Kwong在Facebook專頁發文，提及由今日起執行的管制膠餐具措施，惟他對此坦言「大家自求多福」，理由是紙或木餐具不但使用起來非常不便，例如難進食外賣熱粥、紙飲管放入汽水中瘋狂起泡…… 重點是，其中成分也並不見得更環保、安全。

K Kwong在帖文中首先列舉紙餐具的成分真相，表示紙質不防水，「見水就變軟」。若要做到防水或「頂多一陣」，紙上面要有一層coating（塗層）：

不過coating有層膠。

K Kwong質疑，其中是否存在被稱為「永久化學品」的PFAS（多氟烷基物質）？是否有「類雌激素」的表面活性劑、塑化劑、致癌的阻燃劑？等等有害化學物質吃進肚，食用安全成疑。

此外，K Kwong又釐清，「其實以前D發泡膠餐具係『處女膠』可以再用。」紙或木餐具代用品不見得環保：

因為造composite kitchen ware (紙/木加膠)用多咗好多能量，亦唔可以回收。用PP膠盒代替發泡膠(PS)更係分分鐘用多咗膠！又唔保溫。

最後，K Kwong無奈感慨，若想要真正做到源頭減廢，請減少人類：

俾多咗$，唔見得環保咗！慳咗少膠，高咗KPI（績效指標），害咗地球！

PFAS影響健康可致癌

PFAS（多氟烷基物質）被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。她指這少數幾種PFAS的流行病研究顯示，其會產生多種健康影響，例如導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇。另外也可能造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高人們在極凍天候下的猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症的機率。





PFAS 健康風險



‧生理功能失調



‧干擾荷爾蒙



‧甲狀腺功能異常



‧影響新陳代謝而提高膽固醇



‧提高在極凍天氣下的猝死機率



‧提高在新冠病毒侵襲下感染重症的機率



‧肝指數異常



‧腎癌



‧睪丸癌



‧女性生殖能力降低



‧干擾甲狀腺



‧誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶



‧幼兒對某些疫苗的抗體反應降低



‧孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症



‧胎兒出生後體重較低



‧胎兒對某些疫苗的反應較差



‧男胎成年後精子數目減少、活動力較差





轉載自晴報