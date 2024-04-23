走塑實施！網民呻外賣紙碗變形幾乎溶掉！營養師警告：紙餐具或會釋放塑化劑！點用較安全？

政府即日（4月22日）起實施首階段「禁膠」，食肆陸續轉用紙製餐具。不過紙餐具亦有其不便之處，近日就有港女在網上分享，指自己叫外賣，不料收到時卻發現紙碗嚴重「索湯」，已浸至幾乎全溶，令她啼笑皆非。事件引起網民熱議，有人笑稱「食紙啦你」，亦有人指出政府目前仍允許食肆繼續使用膠碗及膠飯盒。

女事主今日（22日）在Facebook群組「香港突發事故討論區」上載相片，表示自己叫外賣，但食肆使用的紙碗疑似因為吸收過多湯汁，結果導致「溶晒」。從相片可見，兩個外賣紙碗分別標記為「豬扒」及「豬手」，紙蓋邊緣出現湯汁滲透痕跡，已經明顯變形，其中一個紙蓋更「解體」陷入碗中。

有港女在社交平台上載照片，表示自己叫了外賣，結果紙碗全溶，碗蓋嚴重變形。

帖文發布後引起網民熱議，有人笑稱「食紙啦你」、「係咪嗌咗酥皮湯？」、「用埋紙袋就完美喇」，不過有人就指出根據政府資料，膠杯、膠碗、膠飯盒等產品因為未有成熟的替代品，所以食肆目前仍可以繼續使用。另外有人指出台灣亦經常使用紙碗，但沒有上述問題，其他網民就回覆指「嗰啲應該有膠面」。

到底使用紙碗、紙飯盒是否真的更加環保？台灣營養師蔡正亮就曾在個人Facebook專頁發文指出，其實紙盒餐具並不純然是用紙製成，這些餐具為了美觀及避免濕水影響功能，內壁都會塗上一層「塑膠淋膜」。他表示，塑膠淋膜多是PE、PP混合，最低的耐熱溫度約為70度左右，盛載一般熱食如炒飯、米粉、薯條等基本上不成問題，但如果是剛煮滾的湯麵或粥等溫度更高的食物，便有可能會導致塑化劑釋出。

此外他亦提醒，不少咖啡及熱飲的杯蓋亦是塑膠材質，因此建議民眾盡快喝完，否則飲品熱氣向上蒸發，放置半小時以上亦可能會有微量的塑化劑釋放。

轉載自晴報