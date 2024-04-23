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導盲犬搭港鐵遭老伯指罵惹公憤！失明人士一句KO！香港失明人協進會：遇導盲犬謹記4大要點：三不一問
健康Tips

導盲犬搭港鐵遭老伯指罵惹公憤！失明人士一句KO！香港失明人協進會：遇導盲犬謹記4大要點「三不一問」

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【導盲犬／港鐵/失明】狗不僅是人類的寵物，更可以是失明人士的好幫手！日前網上瘋傳一段影片，一隻黑色的導盲犬在港鐵車廂內被一名老伯指罵，只見導盲犬眉頭深鎖，狀甚可憐，失明女主人終以一句霸氣反駁老伯。

 

導盲犬於港鐵車廂被罵

 

　　該名網民在上周六（20日）於「香港突發事故報料區」上傳一段22秒影片，從影片可見攝於港鐵車廂，一隻黑色導盲犬趴坐在失明女事主腳邊，被一名身穿深色背心的老伯不斷指罵「你做咩導盲犬」。導盲犬神情無奈，眉頭緊皺，但一直乖巧伏在主人腳邊，不時回頭看看主人，眼神中難掩憂心。

 

　　旁邊一名長髮女乘客輕拍失明女事主手背安撫她，亦隨即幫口反駁老伯，指「佢係導盲犬嚟㗎！寫明係導盲犬呀！」。惟老伯似乎不忿氣，指「如果唔係導盲犬……」，失明女終按捺不住反駁：「佢咪就係導盲犬囉」，最後怒斥老伯：

 

　　我眼盲睇唔到你啫，你眼無盲㗎嘛！咁你睇唔到？

 

　　老伯轉身背向失明女子，未有再出聲。列車亦駛進旺角站月台，影片結束。

 

網民怒斥老伯無知

 

　　影片隨即瘋傳，不少網民指斥老伯「無知真可怕」，「連導盲犬都唔知，咩人嚟？」。亦有網民稱讚導盲犬很乖巧，外表可愛，大讚「受過嚴格訓練」，同時亦可憐牠無故被罵。當中有網民指導盲犬很無辜，看著牠乘車時被唾棄的神情感到心酸，「狗狗眼神好無奈，好唔開心……」、「佢真係好黑仔呀，咁都俾人鬧！」。

 

導盲犬「三不一問」4大要點

 

　　導盲犬是失明人士的最佳拍檔。根據香港法例《殘疾歧視條例》（第487章），視障人士可攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所。

 

　　根據香港失明人協進會指出，導盲犬是全失明或視障人士用以便利日常行動的工作犬，品種一般是拉布拉多、或金毛尋回犬的混種。協會指出，如在街上遇上導盲犬，必須謹記「三不一問」4大要點：

 

導盲犬「三不一間」

 

不拒：接受導盲犬可以自由進出公共場所、私人屋苑、公屋及乘搭公共交通運輸工具。

不干擾：不要在未經導盲犬使用者同意的狀況下，干擾或撫摸工作中的導盲犬。

不餵食：絕對不要以任何人類的食物吸引或餵食導盲犬。

 

資料來源：香港失明人協進會

 

　　一問：當你看到視障人士在公共空間猶豫徘徊不前時，希望您主動詢問是否有需要您協助的地方。另外如果您想要認識導盲犬時，也請您務必先徵求主人的同意。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#殘疾#網絡熱話#狗#視障#歧視#港鐵#導盲犬#失明人士#殘疾歧視條例#香港失明人協進會
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