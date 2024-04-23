外賣走塑轉用紙飲管有風險？比利時大學研究：9成紙飲管樣本含有害物質PFAS！長期吸收會膽固醇上升、傷肝、患甲狀腺疾病兼致癌？專家：這種飲管最安全

4月22日正式開始「走塑」行動，全城餐廳不能再派發塑膠餐具，不少都換上紙或木製餐具。大家這兩天的熱話莫過於紙羹「一用即軟」，甚至有網民分享紙飯盒裝滿飯菜後變腍，好像快溶掉，認真誇張兼嚇人！紙飲管也一樣，不少人反映凍飲還未喝完，飲管已變軟！其實紙製飲管除了帶來不便，還有食物安全危機！有外國研究指使用紙飲管分分鐘被平時吸收更多有害物質，長遠或會致癌！即睇研究點講！

90%檢測飲管含有害化學物質PFAS！

比利時安特衛普大學（University of Antwerp）去年於學術期刊《Food Additives & Contaminants》（食物添加和污染物）發布一項研究，於比利時超市、零售店等收集39款飲管，包括20款紙飲管、5款竹飲管、5款玻璃飲管、5款不銹鋼飲管，以及4款塑膠飲管，然後進行對人體有害的化學物質—多氟烷基物質和全氟烷基物質PFAS測試。

結果發現20款紙飲管中，有18款含有PFAS，比率高達9成，是眾多款式飲管中比例最高！而5款竹飲管中亦有4款檢測到PFAS，佔8成，另外以往常用的塑膠飲管有75%，即4款有3款含有此有害物質。另外玻璃飲管則有40%，即5款中只有2款檢測到相關物質。

（圖片來源：Envato）

PFAS難分解被稱「永久化學物」可致癌！有哪些無PFAS環保飲管推介？

見到現時很多餐廳都會使用紙飲管，先不要過份擔心！其實PFAS有防水、耐熱、防污等作用，常用於日常用品，無論服裝到平底鑊都會用到這種物質，雖然少量吸收不會對身體構成影響，但會增加體內的化學物質負荷！不過這種化學物質的分解速度非常緩慢，可以在環境中存留數千年，所以有「永久化學品」之稱。研究團隊仍未知飲管內含有PFAS的原因，但他們表示鑑於幾乎每款都檢測到時，估計PFAS被用作防水塗層。

閱讀更多：美國研究：2類海鮮「永久化學物」PFAS含量最高！長期進食可致腎癌、睪丸癌！隨時影響孕婦、胎兒健康？

（圖片來源：Envato）

很多上班族餐餐都叫外賣或者出街解決三餐，使用紙餐具的幅度難免大增。假如紙飲管內含有大量PFAS，而當中的三氟乙酸（TFA）和三氟甲磺酸（TFMS）具有高度水溶性，有機會從飲管中滲到飲品中，令吸收到體內的有害物質日漸增加！長期吸收或會引起大量健康問題，如對疫苗的反應較低、甲狀腺疾病、膽固醇水平升高、肝損傷、腎癌和睪丸癌等。不只影響本人，還有機會令下一代健康受損！嬰兒出生時的體重或會較輕，患自閉症風險亦同樣增加，長大後罹患癌症的機率大增！

幾乎每種飲管都含有PFAS，但有時無可避免，一定要使用時怎麼辦？研究團隊提醒不銹鋼飲管樣本中未有檢測到任何PFAS，故大家可以考慮使用這種飲管。

閱讀更多：即睇走塑懶人包！