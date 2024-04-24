年輕夫婦備孕兩年造人遇阻滯！老公戒掉一壞習慣再加2招即造人成功！中醫：男士不育有6大原因！即睇夫婦備孕貼士

【不育／生育／懷孕／備孕／多囊卵巢症】有些人希望組織自己家庭，但一子難求。一對年輕夫婦新婚過後火速展開「造人計劃」，惟事與願違。經檢查後發現原來不育是源於丈夫一個壞習慣，調整作息後終於迎來好消息！

年輕夫婦造人不果 妻極自責

該名人妻在社交平台Dcard上發文分享，懷孕前後的心路歷程，指她與丈夫大概3年多前結婚，當時兩人只有25、26歲。兩人新婚後已有生育計劃，惟遲遲未有好消息。

女事主曾經想過會否是兩人的健康問題，但指「丈夫從小就身材苗條，看起來也很健康，只是習慣性熬夜（凌晨3點睡）」，而自己卻因為婚後「幸福肥」，導致體重飆升、經期不穩定，計算排卵期亦不準確，變相兩人生育難上加難，她更一直認為是自己身體出問題。

不育一事不但影響他們，更成為婆媳關係惡化的導火線，她指「婆婆一度以為是我不想生」，甚至將生育一事鬧上親家。

常常突然大哭，覺得怎麼懷孕好像跟自己無緣。

求醫揭不育真相 精子活動能力極低

到了備孕第2年，夫婦倆決定求醫，找出不育的成因。經過一輪檢查後，包括精液檢查（活動力、濃度、正常型態比例）、輸卵管攝影、抽血、超聲波等，體檢報告結果出乎意料，原來不育的成因源於丈夫精子的活躍度。

我的檢查結果是：多囊、單邊輸卵管不同、抽血正常；老公則是：精子活動力稍低、正常型態0%。至少也要有2%才能做試管，以我們目前條件連試管都無法（做）。

醫生解釋，因為丈夫的精子不活躍，「正常型態0%的意思是：100隻精子連1隻正常的都沒有」，導致不育。得悉問題所在後，兩人努力調節生活作息，以往丈夫因為工作關係習慣捱夜，後來決定轉工，且晚上11時半前一定就寢。兩人亦遵從醫囑，服用保健品養好身體。

調整作息 2招重拾受孕體質

一年後，兩人再次回到醫院覆診，喜見丈夫的精子正常型態進步到4%，可以嘗試自然懷孕，女事主亦配合開始吃排卵藥和計算排卵時間。沒想到好消息接二連三，以往女事主經期不穩的問題有所改善，兩人半年內努力造人，終於在今年3月發現懷孕，兩人非常感恩，形容等待懷孕的過程如同「走過了谷底，迎來陽光」。而女事主更感動稱：

寶寶竟然就在我將自己身心都放鬆以後 突然就報到了。前幾天聽到寶寶的心跳，心裏突然有種感動：我也要成為媽媽了！

男士6大保健貼士

註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

1. 養成早睡的良好睡眠習慣，盡量在11點至12點入睡

2. 飲食宜清淡，少食辛辣煎炸，戒煙戒酒

3. 體重控制，養成1個星期至少運動2-3次的習慣，流汗30分鐘

4. 不穿著太過緊身的褲子和內褲

5. 不要常泡溫泉及熱水澡等生活方式，並避免常暴露於高溫環境

資料來源：註冊中醫師孫穎儀

產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈則建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

1. 停用避孕藥

目的是讓身體恢復正常的排卵和周期，更易追蹤和預測排卵期。建議女士應停用避孕藥1至3個月後再懷孕，以確保安全懷孕。

2. 推算排卵期

學會推算正確排卵期，能讓備孕夫妻提高成功受孕的機會。一般女性的月經周期為28天，到周期的第14天是排卵期，而排卵期前後3天正是黃金受孕期，懷孕機率相對較高。

3. 保持理想體重

體重過輕或過重都會影響荷爾蒙的平衡狀況，甚至導致月經不規律、排卵障礙，影響母體和胎兒健康（如妊娠糖尿病、妊娠高血壓、早產等）。

4. 規律運動

在備孕期間，每天做30分鐘至1小時的規律運動，如游泳、跑步、散步、瑜伽、行樓梯、散步等，不但有益身心，更有助提升受孕機率。

5. 生涯規劃

待產以及照顧小孩的空窗期會讓你的經濟收入受影響，所以在考慮懷孕前，不妨與另一半先做好財務及職場生涯規劃。

資料來源：婦產科專科醫生謝倩盈

轉載自晴報