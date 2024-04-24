淋巴癌症狀 | 男子睡覺半夜狂出汗，求醫揭患淋巴癌！醫生：夜間盜汗伴隨發燒要留意！即睇淋巴癌6大症狀！哪些人屬高風險？

不少人夜間睡眠都有盜汗困擾，台灣有一名中年男子因長期夜晚睡覺盜汗，嚴重影響睡眠，結果求醫竟確診淋巴癌。醫生指出，若出現5大症狀就要提高警覺，儘快就醫檢查。

台灣急診科醫生賈蔚在節目《醫師好辣》中分享案例，曾有一名中年男子長期收到盜汗的困擾，嚴重影響睡眠，有時會半夜起來擦汗，衣服濕透，於是前往醫院求診。

隨後，醫生為該名男子進行檢查，並詢問男子是否出現其他異狀，惟男子表示都沒有。醫生於是建議他，如果夜晚再次因為流汗過多，需要起床擦汗，可以先測量一下體溫。

結果男子返家後，經2周觀察，發現他每次晚上盜汗時，體溫大約都是在攝氏37.8至37.9度微燒。於是他迅速到急診就醫，進行全身胸腹斷層掃描，未料竟在其腹內看到許多淋巴結，確認為淋巴癌。

賈蔚醫生提醒，許多血液疾病，如白血病、血癌、淋巴瘤等，若出現夜間盜汗症狀，並伴隨著發燒、畏寒、體力減退、胃口變差、體重減輕等症狀時，就要有所警覺，

「如是這幾種狀況組合在一起的話，大概都不是好事，要不就是一些很特殊、不易診斷的慢性感染。」

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

淋巴癌6大病徵

1.頸內、腋窩或腹股溝的淋巴結內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅硬且無痛感，用手觸摸不易滑動

2.大量流汗或發燒，尤其是在夜晚

3.全身持續出現紅疹、痕癢

4.食慾不振、體重下降

5.容易疲累

6.咳嗽、呼吸急促





資料來源：香港防癌會及智友站

若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

‧遺傳基因病變

‧病毒感染 (如感染愛滋病病毒)

‧輻射

‧化學藥物

‧體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

轉載自晴報