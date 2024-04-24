不煙不酒女生感冒、唇皰疹、尿道炎及腸胃炎經常發作？兩個生活習慣累事！即睇5大器官排毒時間及中醫養生建議

【感冒／唇皰疹／尿道炎／腸胃炎／益生菌／排毒】經常生病可能與作息習慣有關！台灣一名女生經常生病，長年累月都在吃藥養病，「一病未癒，一病又起」。她以為是自己免疫力過低，遂公開「健康」生活作息習慣，驟看看健康的生活方式，其實暗藏生病危機。

該名女生在社交平台Dcard發文，指自己「一年365天大約有200天在吃藥」，基本上每個月都起碼看1至2次醫生。女事主指，她長年累月都在反覆患感冒、唇皰疹、尿道炎和腸胃炎。雖然不是甚麼大病，但這些小病累積起來還是很煩人的。

不染惡習 「健康」生活作息藏病因

體弱的女事主是一個內向的人，平日除了工作就是待在家裏，基本上沒有甚麼社交生活或應酬，幾乎不會出去與朋友聚餐。飲食習慣方面，她不煙不酒，平日雖然多吃外食，但只會選擇在百貨公司或店面餐廳用餐，且「一餐餐費都在500元台幣（約120港元）以上」，認為自己吃得衛生、乾淨、有保證，平日亦會吃營養補充品。

作息方面，她每天有睡夠8小時，惟為了配合工作時間，她大概是凌晨5時睡到下午1時。她認為，種種方面都看似很健康，沒有惡習，唯獨是缺少運動而已，照道理來說不會那麼容易生病，但偏偏她就很容易被同事傳染，對此表示十分崩潰，

我不像周遭有些同仁每天抽煙喝酒參加派對聚會，我從來沒有，我幾乎是只要同事去參加完派對回來我就會生病，很可笑，對吧？

一病未癒 一病又起

女事主將病史娓娓道來，指這半年來飽受尿道炎困擾，連續吃了4個多月的抗生素。因為服用抗生素會影響腸道益生菌，她又因而患上腸胃炎。遵從醫囑吃了1個星期腸胃藥後，因為身體免疫力低，導致嘴巴長了皰疹。同時，因為公司鄰座同事恰巧感冒，她不幸被傳染誘發嚴重的上呼吸道感染，形容「整個眼睛鼻子咽喉支氣管全部發炎」，無法外出上班整整1個月，更因此差點被解僱。

回想過去，女事主體弱多病可追溯到高中和大學時期，高中時曾經患感冒4個月，幾乎「每一周都在發燒，喉嚨痛流鼻水，每7天是一個周期，一直循環」；大學時期幾乎每個月都會腸胃炎一次，嚴重上吐下瀉甚至要去急症室求醫。對於經常生病一事，她甚至不惜豪花10萬元台幣（約2.4萬港元）做身體檢查。綜合各醫生觀點，得出常生病是自己免疫力太差所致。

女事主至今仍承受著「每天都在血尿頻尿、上呼吸道感染、上吐下瀉、子宮畸形」，每個月更要承受經前痛跟經痛，指身體長年都處於「疼痛跟發炎的狀態」，生不如死。

網民突破2盲點：快辭職

帖文下有不少網民留言，指女事主並非如她口中所說的那麼健康，「光晚睡跟不運動這兩點，你再吃任何藥和保健品，免疫力都不會提升的」，更指她「努力工作就是為了賺錢看病嗎？」，建議她離職。不少網民同指，睡眠對於身體修復很重要，就算每天睡8個小時，但只要晚上不睡覺，細胞還是不能夠復原的。

身體5大器官排毒時間

中醫師謝彌堅於Facebook專頁指出，一天24小時可分成不同時段，讓不同的器官進行排毒。

肝臟

● 最佳排毒時間：凌晨1點-3點

● 出現症狀：皮膚蠟黃、肝腹水長蜘蛛痣、臉暗沉、消化道不適等

● 飲食保護方式：多吃綠色蔬菜，例如椰菜花、檸檬、綠豆、番石榴、奇異果等

心臟

● 最佳排毒時間：上午11點-下午1點

● 出現症狀：胸悶、心悸、頭暈、易疲勞、腳水腫等

● 飲食保護方式：多吃黑芝麻、大蒜、毛豆、牛油果、核桃、多脂魚類、黃豆等

脾臟

● 最佳排毒時間：早上9點-11點

● 出現症狀：口臭、臉上長斑、鼻翼發紅、多有胃熱等

● 飲食保護方式：多吃酸性食物及黃色食物，例如紅蘿蔔、番薯、南瓜等

肺臟

● 最佳排毒時間：凌晨3點-5點

● 出現症狀：皮膚灰暗、情緒差、慢性咳嗽、胸痛等。

● 飲食保護方式：多吃白葡萄、白蘿蔔、山藥、三文鱼、南瓜、堅果、番石榴、蘋果等

腎臟

● 最佳排毒時間：清晨5點-7點

● 出現症狀：水腫、呼吸有金屬味、畏寒、疲勞想睡等

● 飲食保護方式：多吃小紅莓、藍莓、葡萄、椰菜、大蒜、青瓜等，以及多喝水

● 謝彌堅亦建議少捱夜，保持正常規律的睡眠，少吃高油、高糖、高熱量食物，適當運動及補充水分。

轉載自晴報