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走塑實施港男自備大量膠餐具軟對抗！網民大呻走塑實況：紙餐盒溶解、木餐具難用、紙飲管插不穿膠蓋！DJ朱薰響應全民走塑實測木匙食粟米
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走塑實施港男自備大量膠餐具軟對抗！網民大呻走塑實況：紙餐盒溶解、木餐具難用、紙飲管插不穿膠蓋！DJ朱薰響應全民走塑實測木匙食粟米

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「全民走塑」實施第二天，不少港人已經叫苦連天。不少食肆已響應政策，一律轉為提供環保餐具，亦有環保團體呼籲港人自備餐盒餐具，今日更有飲食集團表示旗下餐廳停做外賣。一名港男亦因而自備膠餐具，誓要對抗「全民走塑」。有不少網民紛紛上載轉用環保餐具後的不便，當中以有網民被激發創意，甚至從中找到商機。

 

港男自備膠餐具

 

　　該名港男在「香港茶餐廳及美食關注組」發文對於「全民走塑」的不滿，附文上載一張用環保袋盛載大量膠餐具的相片，暗示抗議轉用環保餐具。港男續指，自己「唔會有下一代」，故此對於環保一事毫不上心。

 

　　唔好同我講啲咩為咗環保要自備餐具，我就係要用塑膠餐具，你吹得我脹？

 

集合全民走塑慘況

 

　　帖文下惹來不少網民熱議，同對於「全民走塑」的成效存疑，不少港人對於轉用環保餐具，紛紛表示不習慣及不滿。

 

　　亦有不少網民上傳轉用環保餐具後的慘況，除了網上瘋傳紙外賣餐盒溶解，更有不少人指木餐具難用，當中包括紙飲管插不穿外賣飲料的膠蓋。有網民用力連「篤」膠膜同一位置約30下，但紙飲管仍無法插穿封杯膠蓋，當時紙飲管前端尖斜部份已開始變形。最終事主要先用牙籤篤穿膠蓋才能飲用。

 

　　得悉距離餐飲業全面轉用環保餐具還剩半年緩衝期，有網民已在網上二手平台搜獲，有人以10元一套的價錢，出售連鎖快餐店的膠餐具套裝，產品說明是「絕版！！！」，惹笑網民。有網民亦留言指家中還剩大量膠餐具，正盤算「點賣出去好？」、「似乎係靠呢鋪翻身」，笑指從中看到賺錢商機。

 

　　有網民為此開立「紙製木製餐具關注組」，上載各式各樣的環保餐具，有網民指「究竟我用呢隻匙羹食粥，要食幾耐先可以食完？」，附上一張正反難辨的木製匙羹，嘆「1蚊買環保L嘅木筷、紙皮匙」，大感無奈。有網民留言諷刺環保餐具實用性極低，笑指「每次食到0.5ml」、「垃圾製造垃圾」。該名網民亦上載另一張相片，可見餐盒上放著3支「爛叉」，叉頭已經插至捲曲，其中一支更斷裂分離，事主不禁大呼「真係黐線㗎」。

 

朱薰母女搞笑實測「好平嘅匙羹」

 

　　為了響應「全民走塑」，商台DJ朱薰與女兒「妹之」拍片搞笑實測「好平嘅匙羹」。「妹之」在短片中正在用木製匙羹食粟米，介紹「我用咗呢邊先啦，咁睇吓用呢邊（另一邊）得唔得啦？」，朱薰忍笑追問：「得唔得呀？另外一邊呢？」，妹之笑道：「都得！」。影片尾段，朱薰問：「兩邊都用到係咪？」 ，「妹之」回答：「係！」。「妹之」吃得津津有味，食相相當可愛，最後更豎起大拇指，母女爆笑作結，總結「好平嘅匙羹」正反兩邊皆可用來𢳂粟米食。

 

轉載自晴報

Tags:#全民走塑#環保團體#飲食集團#實施#港男#外賣#環保餐具#食肆#提供#叫苦連天#大量#商機#走塑#塑膠餐具#環保#走塑政策#朱薰#紙餐盒#木餐具#紙飲管
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