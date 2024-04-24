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過勞死前兆 │ 日接240外賣訂單、工作逾15小時，42歲單親爸爸疑過勞致腦中風出血死！醫生：出現4個症狀要留意！即Check自己是否過勞
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過勞死前兆 │ 日接240外賣訂單、工作逾15小時，42歲單親爸爸疑過勞致腦中風出血死！醫生：出現4個症狀要留意！即Check自己是否過勞

健康解「迷」
健康解「迷」

　　繁重的工作恐過勞致死。台灣一名42歲外賣員日前疑似過勞、腦中風出血不治。醫生提醒，若出現胸悶、頭暈、心悸、心跳快等症狀，就要小心過勞，千萬不要硬撐。

 

　　綜合台媒報道，台中一名42歲外賣員，送外賣超過一年，19日因暈倒送院治療，結果腦中風出血不治。家屬向媒體透露，

 

　　「他心跳很快，然後他有帶宵夜回來，沒有吃，他就丟在地上，就倒在床上了，應該是回來沒多久，就不舒服了。」

 

　　報道指出，死者每周接超過240張外賣訂單，平均每天工作超過15個小時，且以前有中風病史。家屬表示，死者之前曾開貨車送水產，後來因中風被公司辭退，轉做外賣員。

 

　　另外，死者是一名單親爸爸，女兒今年準備升中三，而死者的妹妹同樣是外賣員，在哥哥過世後，她亦在Facebook發文，希望同樣送外賣的夥伴能注意身體健康，千萬別為了獎勵釀成無法挽回的痛。

 

　　台灣胸腔內科醫生蘇一峰指出，其實過勞死大部分都是心血管疾病，過勞死前常會有一些警訊，例如胸悶、頭暈、心悸、心跳快等。他指出，人過勞時血壓易上升、血脂異常，送外賣時流汗多、喝水少，又會增加血液的黏稠度，當出現上述這些警訊，千萬不要硬撐，趕快請假休息，並且看情況就醫治療。

 

世衞：促請各國保障勞工健康

 

　　世衞環境、氣候變化與健康主管Maria Neira博士表示，每周工作55小時或以上嚴重危害健康，工時過長會加速死亡。她促請各國政府、僱主及僱員採取以下行動保障勞工健康：

 

● 政府制訂法例禁止加班，並限制最長工時。

● 僱主及僱員協議彈性工作時間。

● 僱主可為每周工時設上限，保障員工不會工作超出55小時。

 

自測12個過勞症狀

 

　　打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

 

● 體重突然變化大。

● 自我感覺身體良好而不看病。

● 最近幾年運動也不流汗。

● 經常感到疲倦，健忘。

● 突然覺得有衰老感。

● 肩部和頸部強直發麻。

● 因為疲勞和苦悶失眠。

● 經常頭痛和胸悶。

● 為小事煩躁和生氣。

● 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

● 人際關係突然變壞。

● 最近常工作失誤或者發生不和。

 

　　家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

 

　　本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

 

轉載自晴報

 

Tags:#職業病#過勞#健康問題#網絡熱話#健康#工作過勞#送外賣#胸悶#頭暈#心悸#心跳快#心臟病#中風#家庭醫學#心臟科
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