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感恩能夠遇上你

逸趣談Teen
張逸
逸趣談Teen

　　作為兒童住宿照顧服務的營辦機構，我們擔當著家長的角色，除了為宿生提供基本生活需要，更要兼顧他們的全人發展，幫助他們發掘自己的興趣和才能，並讓他們有平台可發展所長。同工們只想：「仔女想學咩，我哋盡量滿足佢哋需求。」要達成這「為人父母」的使命，單靠社會福利署的資助是遠遠不夠的。感恩我們經常遇到合適的伙伴或善長提供課程、資助我們的活動，或為我們籌款。上星期六，我們就在一間新餐廳——位於灣仔地標、百年建築和昌大押的舊址，Sophia Loren House舉辦慈善晚宴。

 

感恩能夠遇上你

（由作者提供）

 

　　Sophia Loren House乃著名意大利女星蘇菲亞·羅蘭所創立的餐廳品牌Sophia Loren Restaurant旗下的項目，亦是其首個國際據點。餐廳的氛圍彌漫著六十至七十年代羅馬盛極一時的生活哲學la dolce vita（美好的生活），配襯這座古色古香的莊士敦道標誌性建築，極具特色。上星期六試業日，餐廳慷慨地借出場地讓我機構舉辦慈善晚宴，且不扣除成本將當晚收入全數捐給我機構。衷心感謝。

 

　　其實這次合作的緣起，乃因為餐廳的香港負責人Tony Paese希望除了將Sophia Loren House的特色帶到香港之餘，也能為香港的弱勢社群出一份力。Tony知道我機構的宿生因為種種原因未能與原生家庭同住，去年復活節便贊助了一頓豐盛的復活節大餐及買復活蛋送予我們荷蘭宿舍的宿生，讓他們一起慶祝上帝的大愛，及光明戰勝黑暗、生命戰勝死亡的喜悅。當他五歲的女兒得知父親的善行，也決定自己不要復活節禮物，將禮物錢用作買朱古力蛋送給我們其他院舍的宿生。今次餐廳進行試業，Tony主動提出在營業前的首次晚宴為我們孩子的活動籌款。餐廳所處的建築物前身是和昌大押，當年供有需要人士可以透過抵押、典當渡過經濟困境。是夜在此舉行籌款晚宴，除了修復這幢百年建築，也活化建築物的原有精神，令這個值得紀念的晚上更添意義。

 

　　我感恩身邊有不少同行者，認同我機構的服務理念；更感恩他們盡己之力，為有需要的宿生慷慨解囊。當晚出席的嘉賓來自不同背景及專業，雖然他們許多都互不相識，卻懷著同一個心願——幫助我們的宿生，豐富他們的體驗。我們將會利用所籌得的款項為宿生提供暑假活動。

 

　　每年暑假，我機構都會為孩子安排各式各樣活動，充實他們生活之餘，亦希望他們在開學時，當身邊的同學互相交流暑假的活動時，他們也有值得和朋輩分享的經歷。

 

　　在致力達到「一切為了孩子」的路上，我們仍需要許多同行者的支持。感恩沿途有你們。

 

Tags:#Sophia Loren House#Sophia Loren Restaurant#Tony Paese#兒童住宿照顧服務
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