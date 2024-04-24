樂悠咭2024 | 長者優惠大合集：HKTVmall低額消費免運 / 報旅行團即減 / $100入海洋公園、迪士尼！8.25起$2長者乘車優惠只限樂悠咭！即睇樂悠咭申請教學

今年8月25日起，不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用於$2乘車優惠，老友記要在限期前申請樂悠咭才能享用搭車優惠！即將60大壽的長者更可以在生日前3個月預先申請！現在馬上簡單看看如何申請樂悠咭，以及樂悠咭優惠！除了餐飲外，連旅行社報團都有折扣？符合條件的長者記得快點登記，早有早享受各種吃喝玩樂著數！

樂悠咭申請：八達通App / 親身遞交表格都得！首次申請費用全免

假如你於3個月內年滿60歲，就可以馬上申請樂悠咭。科技發達，相信連老友記們對使用智能電話十分熟手！樂悠咭可以透過八達通App申請，毋須親身遞交表格。只要準備身份證正本及彩色護照證件相片，然後於八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選申請樂悠咭，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇申請樂悠咭，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請。

（圖片來源：八達通）

八達通App申請步驟

1. 準備香港智能身分證正本及彩色護照證件相片

2. 於八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選「申請樂悠咭」，或於主頁面的右下角點選「更多」

3. 選擇「申請樂悠咭」

4. 按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請

（圖片來源：八達通App截圖）

假如仍然未熟習使用八達通App，亦可以用最傳統的方法—索取申請表格以郵遞方式申請。大家可以到指定派發地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格，又或者上網下載表格，然後貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本及彩色護照證件相片，再郵遞寄出。

郵遞表格申請步驟

1. 經以下指定派發地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格

● 港鐵客務中心非付費區（土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）及輕鐵客務中心（元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）

● 運輸署牌照事務處

● 民政事務處民政諮詢中心

● 政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

● 香港房屋委員會轄下屋邨辦事處

● 香港房屋協會（出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處）

2. 填妥申請表格，並於指定位置貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本及彩色護照證件相片

3. 郵遞寄出到「新界荃灣郵政局，945號信箱，八達通卡有限公司」，列明樂悠咭申請

假如你是首次申請樂悠咭，費用將會由政府資助，毋須繳交費用。收到你的申請後，八達通會向你發送短訊並提供申請參考編號。

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