歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
etnet榮獲 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲第六屆國際信息商會議大獎
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
樂悠咭2024 | 長者優惠大合集：HKTVmall低額消費免運 / 報旅行團即減 / $100入海洋公園、迪士尼！8.25起$2長者乘車優惠只限樂悠咭！即睇樂悠咭申請教學
安老福利
照顧者
著數優惠
本地遊
短線遊

樂悠咭2024 | 長者優惠大合集：HKTVmall低額消費免運 / 報旅行團即減 / $100入海洋公園、迪士尼！8.25起$2長者乘車優惠只限樂悠咭！即睇樂悠咭申請教學

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　今年8月25日起，不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用於$2乘車優惠，老友記要在限期前申請樂悠咭才能享用搭車優惠！即將60大壽的長者更可以在生日前3個月預先申請！現在馬上簡單看看如何申請樂悠咭，以及樂悠咭優惠！除了餐飲外，連旅行社報團都有折扣？符合條件的長者記得快點登記，早有早享受各種吃喝玩樂著數！

 

樂悠咭申請：八達通App / 親身遞交表格都得！首次申請費用全免

 

　　假如你於3個月內年滿60歲，就可以馬上申請樂悠咭。科技發達，相信連老友記們對使用智能電話十分熟手！樂悠咭可以透過八達通App申請，毋須親身遞交表格。只要準備身份證正本及彩色護照證件相片，然後於八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選申請樂悠咭，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇申請樂悠咭，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請。

 

樂悠咭2024 | 長者優惠大合集：HKTVmall低額消費免運 / 報旅行團即減 / $100入海洋公園、迪士尼！8.25起$2長者乘車優惠只限樂悠咭！即睇樂悠咭申請教學

（圖片來源：八達通）

 

八達通App申請步驟

 

　　1. 準備香港智能身分證正本及彩色護照證件相片

 

　　2. 於八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選「申請樂悠咭」，或於主頁面的右下角點選「更多」

 

　　3. 選擇「申請樂悠咭」

 

　　4. 按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請

 

樂悠咭2024 | 長者優惠大合集：HKTVmall低額消費免運 / 報旅行團即減 / $100入海洋公園、迪士尼！8.25起$2長者乘車優惠只限樂悠咭！即睇樂悠咭申請教學

（圖片來源：八達通App截圖）

 

　　假如仍然未熟習使用八達通App，亦可以用最傳統的方法—索取申請表格以郵遞方式申請。大家可以到指定派發地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格，又或者上網下載表格，然後貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本及彩色護照證件相片，再郵遞寄出。

 

郵遞表格申請步驟

 

　　1. 經以下指定派發地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格

 

● 港鐵客務中心非付費區（土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）及輕鐵客務中心（元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）

● 運輸署牌照事務處

● 民政事務處民政諮詢中心

● 政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

● 香港房屋委員會轄下屋邨辦事處

● 香港房屋協會（出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處）

 

　　2. 填妥申請表格，並於指定位置貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本及彩色護照證件相片

 

　　3. 郵遞寄出到「新界荃灣郵政局，945號信箱，八達通卡有限公司」，列明樂悠咭申請

 

　　假如你是首次申請樂悠咭，費用將會由政府資助，毋須繳交費用。收到你的申請後，八達通會向你發送短訊並提供申請參考編號。

 

下一頁：即睇樂悠咭吃喝玩樂優惠！

 

CONTINUE READING
Tags:#樂悠咭#著數優惠#JETSO#著數#長者#長者咭#飲食#玩樂#打卡熱點#本地遊#短線遊#0+3#迪士尼#海洋公園#Sky 100#天際100#大家樂#美心#麥當勞#KFC
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生