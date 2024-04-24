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減肥戒飯損健康？中醫：脾胃變虛難生化氣血！隨時更肥胖、面色差兼月經失調！推介健脾「茯苓赤小豆袪濕湯」
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減肥戒飯損健康？中醫：脾胃變虛難生化氣血！隨時更肥胖、面色差兼月經失調！推介健脾「茯苓赤小豆袪濕湯」

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「陳醫師，左肩痛呢，可以針灸嗎？」Karen說。

 

　　「當然可以。我先替你檢查一下，吃了飯沒有？」我一邊檢查，一邊問。

 

　　「吃了！為甚麼針灸前先要吃東西？」Karen問。

 

　　「因為針灸時需動用自身氣血。若太飢餓時，氣血不足，有時會發生暈針的情況。現在大家都不太注意飲食，無論早餐或午飯，都是匆匆忙忙。這樣對脾胃不好。進食時最好是順天時而吃，因應天氣變化和自身狀態去決定吃甚麼。吃飯後不會覺得胃不適，不會很脹，而且吃得開心滿足。特別是早餐，早上我們的陽氣還處於初生、很稚嫩的狀態，所以也不宜吃過於油膩的食物，而應該選擇清淡易消化的食物。

 

　　話說回來，脾胃是十分重要的。脾被稱為後天之本，食物經牙齒咀嚼，初部處理後，經胃收納，需要脾運化食物中的水穀精微，化成有用的氣血，再運到全身。我們出生後，則靠呼吸和進食來維持生命。所以脾為後天之本。

 

　　小孩子『不長肉』，也和脾胃功能有關。」我說。

 

　　「原來如此。」Karen說。

 

　　「還有我們的味覺也與脾息息相關，很多人新冠或流感後出現味覺減退，甚或沒有味覺。『脾和則口能知五穀』，若脾失健運，就會有口淡無味的表現。因新冠和流感病程長，久病傷氣，也傷了脾。」我說。

 

　　「怪不得之前病了會覺得口淡淡的。」Karen說。

 

　　「吃得對十分重要。現在人說要減肥，不吃米飯。《黃帝內經》說『五穀為養』，認為五穀才是養生的根本。五穀包括大米、小米、黃米、麥、豆類。長期不吃飯，人可能暫時消瘦，但脾胃變虛，未能有效生化氣血， 後續問題多得很，如月經失調、面色晦暗、人反而變得肥胖。」我說。

 

　　「為甚麼？」Karen驚訝問。

 

　　「身體內的血和津液由氣去推動。若氣不足，液體運行減慢，這就是濕。濕又會反過來防礙氣血運行。過多的濕就造成肥胖。

 

　　這幾天連續下雨，人也變得疲倦，好像睡不夠。我們可以煲健脾袪濕的湯水，成分有茯苓和赤小豆。茯苓能利水滲濕，健脾安神。赤小豆有利水除濕、和血排膿、消腫解毒的功用。花生能潤肺、和胃、止血。腰果的功用有補腦養血、補腎、健脾、下逆氣、止久渴。這些材料也可加入湯水，加強健脾和胃的作用。」我說。

 

　　「謝謝你呀。」Karen笑道。

 

　　「還要多做運動，在天氣晴朗時多曬太陽，氣血才能運行順暢，汗出又可排濕和寒！」我說。

 

下一頁：即睇「茯苓赤小豆袪濕湯」點煲

 

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Tags:#湯水#食療#中醫#養生#肩痛#針灸#脾胃#減肥#米飯#茯苓赤小豆袪濕湯#茯苓#赤小豆#花生
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