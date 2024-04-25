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睡眠時間 | 捱夜＝2A類致癌物？台灣醫生警告2睡眠型態易致癌！瞓少過X個鐘罹癌風險升高69％！
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睡眠時間 | 捱夜＝2A類致癌物？台灣醫生警告2睡眠型態易致癌！瞓少過X個鐘罹癌風險升高69％！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人常受失眠困擾，有醫生便指，失眠除了可致精神不振外，更會提高患癌風險，指「睡眠不足7小時的人罹癌風險會增加了69%」。不過他補充即使沒有失眠問題，當中2種睡眠型態亦是高危罹癌類型，包括熬夜及作息日夜顛倒人士。

 

　　台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook發文表示，不少研究已發現失眠人士，其罹癌風險往往明顯高於沒有失眠的人群。他引述去年7月一項刊登於醫學雜誌的研究指，從1.4萬人的調查中發現，「睡眠時間短，確實與癌症風險升高有關。」

 

　　一個晚上，如果睡眠時間小於6小時的人，其罹癌風險升高41%；那些一天，睡眠不足7小時的人，其罹癌風險更增加了69%。

 

　　不過黃軒又補充，即使沒有失眠問題，當中2種睡眠型態亦是高危罹癌類型，包括熬夜及作息日夜顛倒人士。他指熬夜是屬於2A類致癌物；晝夜節律紊亂的輪班工作制度亦為第2A類致癌因素。即使睡夠了6至8個小時，但如果不是跟隨規律的晝夜「生理時鐘」入眠，也會增加癌症風險。

 

　　在2024年2月，《肝臟學雜誌，Journal of Hepatology 》國際期刊也發表了一篇關於「晝夜顛倒會致癌」的研究：首次證實，如果你的日常生活是黑白顛倒（長期晝夜失調），確實，也是會使人類易致癌。

 

為何熬夜和不規則的睡眠易患癌？

 

　　另一項芬蘭研究顯示，女性空中服務員患上乳癌的幾率，較常人更高。研究人員認為這些罹癌幾率升高，可能與長期睡眠週期不穩定，以及在夜間她們又長期接受光照有著強烈相關。

 

　　黃軒引述研究指，夜晚睡眠不足（熬夜或黑白顛倒），會減少褪黑激素（Melatonin）的產生，可能會導致有睡眠障礙的女性，更容易患乳癌和卵巢癌。其次，長期嚴重的晝夜節律生理時鐘失調，導致了體內免疫功能物質分泌減少，降低身體的免疫能力，影響了免疫功能。因此他呼籲充足的睡眠，就是「不要熬夜、不要日夜顛倒」，是有助於降低患癌風險。

 

轉載自晴報

Tags:#提高#補充#失眠#高危罹癌#精神不振#都市人#作息#人士#熬夜#風險#Facebook#睡眠時間#腫瘤科#睡眠#生理時鐘#日夜顛倒#癌症#乳癌#致癌物#卵巢癌#褪黑激素
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