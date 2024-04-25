歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
etnet榮獲「第八屆傳媒轉型大獎」四大獎項
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
腦膜炎症狀 | 韓馬利曾感冒菌入腦昏迷險喪命！畏光是腦膜炎徵兆？即睇7大腦膜炎症狀！邊8類人屬高風險？
健康Tips

腦膜炎症狀 | 韓馬利曾感冒菌入腦昏迷險喪命！畏光是腦膜炎徵兆？即睇7大腦膜炎症狀！邊8類人屬高風險？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年69歲韓馬利從影多年，一直與丈夫恩愛有加，不過由於健康不時出現狀況，令她幕前產量大減。如日前她便於社交平台指自己剛完成白內障手術，並上載有關照片。事實上，早年馬浚偉主持的《緣來自咖啡2》節目中，她亦大爆自己曾因腦膜炎險死，指2019年因發燒感冒菌入腦導致患上腦膜炎的自己，一度昏迷住院數星期，體重亦大跌十多磅，慶幸經過丈夫細心照料，才終告痊癒。究竟可致命的腦膜炎症狀是甚麼? 成因如何? 下文將會一一整合介紹：

 

　　韓馬利早年在馬浚偉的《緣來自咖啡2》節目中，透露自己的發病經過，指開始時是發燒，令人非常呆滯，她當時未有太過為意，惟2日過後，丈夫杜燕歌發現情況不對勁，強行拖她求醫檢查，才發現她患上腦膜炎。她回想入院期間，自己幾星期全無意識，全身不但乏力飆冷汗，亦不能進食，幾近瀕死邊緣。慶幸，於丈夫心照顧下，加上用藥得當，才終告痊癒。

 

腦膜炎7大症狀

 

　　流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

 

1. 發高燒

2. 劇烈頭痛

3. 頸部僵硬

4. 嗜睡

5. 嘔吐

6. 畏光

7. 皮疹

 

資料來源：衛生署

 

腦膜炎種類及成因

 

　　‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

 

　　‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

 

　　3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

 

　　‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

 

腦膜炎高危人士 

 

● 5歲以下幼兒

● 16至55歲青少年

● 55 歲以上的長者

● 患有愛滋病或免疫系統受損的人士

● 吸煙人士及吸入二手煙的人士

● 曾受到其他病毒感染

● 沒有接種疫苗者

● 居住於擠逼環境的人士

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#長期病#感冒#頭痛#流感#發燒#世界腦膜炎日#腦膜炎#感冒菌入腦#韓馬利#杜燕歌#頸部僵硬#畏光#皮疹#嗜睡#家庭醫學
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生