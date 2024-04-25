腦膜炎症狀 | 韓馬利曾感冒菌入腦昏迷險喪命！畏光是腦膜炎徵兆？即睇7大腦膜炎症狀！邊8類人屬高風險？

現年69歲韓馬利從影多年，一直與丈夫恩愛有加，不過由於健康不時出現狀況，令她幕前產量大減。如日前她便於社交平台指自己剛完成白內障手術，並上載有關照片。事實上，早年馬浚偉主持的《緣來自咖啡2》節目中，她亦大爆自己曾因腦膜炎險死，指2019年因發燒感冒菌入腦導致患上腦膜炎的自己，一度昏迷住院數星期，體重亦大跌十多磅，慶幸經過丈夫細心照料，才終告痊癒。究竟可致命的腦膜炎症狀是甚麼? 成因如何? 下文將會一一整合介紹：

韓馬利早年在馬浚偉的《緣來自咖啡2》節目中，透露自己的發病經過，指開始時是發燒，令人非常呆滯，她當時未有太過為意，惟2日過後，丈夫杜燕歌發現情況不對勁，強行拖她求醫檢查，才發現她患上腦膜炎。她回想入院期間，自己幾星期全無意識，全身不但乏力飆冷汗，亦不能進食，幾近瀕死邊緣。慶幸，於丈夫心照顧下，加上用藥得當，才終告痊癒。

腦膜炎7大症狀

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

1. 發高燒

2. 劇烈頭痛

3. 頸部僵硬

4. 嗜睡

5. 嘔吐

6. 畏光

7. 皮疹

資料來源：衛生署

腦膜炎種類及成因

‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

腦膜炎高危人士

● 5歲以下幼兒

● 16至55歲青少年

● 55 歲以上的長者

● 患有愛滋病或免疫系統受損的人士

● 吸煙人士及吸入二手煙的人士

● 曾受到其他病毒感染

● 沒有接種疫苗者

● 居住於擠逼環境的人士

轉載自晴報