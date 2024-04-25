臭屁蟲 │ 港男頭髮驚現14粒臭屁蟲卵！醫生：汁液具刺激性或致皮膚眼睛紅腫發炎！被濺中要點處理？

天氣回暖潮濕，昆蟲四處出沒。近日一名港男就在家中「中頭獎」，發現有「大埔名物」之稱的臭屁蟲竟在他的頭髮上產卵，畫面令人頭皮發麻。

事主在Facebook「香港自然生態論壇」發帖：「點解要係我個頭播種，十四粒」。由相片可見，事主在家中束起長髮，但在近後尾枕位置的頭髮上，竟粘附著14粒綠色臭屁蟲卵！

事主表示，直至自己發現臭屁蟲並趕走時，完全不知道它已停留在頭上多久。而蟲卵粘附頭髮上的驚悚畫面使網民頭皮發麻，直呼「好恐怖」；又好奇事主做了什麽引致臭屁蟲在頭上產卵，事主則無奈稱：「天生麗質吧～」。

網民有乜講

1. 嘩，好恐佈！

2. 好癲呀…點解會種頭㗎

3. 整走完啲蟲卵跟住有排洗頭

4. 換轉係我可能會直接剪走嗰一個範圍啲頭髮

5. 好靚嘅髪飾設計（誤）

6. 荔蝽好喜歡在黑色物件上產卵

7. 對唔住，我毫無人性咁笑咗，我諗應該是個阿媽太陣痛，所以唔理邊度都照生，小心清咗啲蛋佢，好好地洗番個頭吖。

8. 你應該慶幸喺你個頭度産卵嘅唔係虱乸買六合彩嘞喂…

滅蟲專家：蟲卵汁液可致皮膚發炎

有網民留言指出，臭屁蟲的汁液「有人受得有人唔受得，唔受得嘅掂到皮膚就會出事。」，但也有網民就表示，臭屁蟲卵只要不弄穿噴汁其實並無大礙，只是有點臭，又指自己經常把玩幼蟲，「形容到佢咁毒嘅話我死咗好耐」。甚至還有網民覺得臭屁蟲其實並不臭：「其實我聞過幾次，講真，唔知點解我唔覺得臭，仲有啲微香」。

無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們；千萬不要直接用手接觸。

此外，皮膚科專科醫生史泰祖亦曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

轉載自晴報