歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
etnet榮獲「第八屆傳媒轉型大獎」四大獎項
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
臭屁蟲 │ 港男頭髪驚現14粒臭屁蟲卵！醫生：汁液具刺激性或致皮膚眼睛紅腫發炎！被濺中要點處理？
健康Tips

臭屁蟲 │ 港男頭髮驚現14粒臭屁蟲卵！醫生：汁液具刺激性或致皮膚眼睛紅腫發炎！被濺中要點處理？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　天氣回暖潮濕，昆蟲四處出沒。近日一名港男就在家中「中頭獎」，發現有「大埔名物」之稱的臭屁蟲竟在他的頭髮上產卵，畫面令人頭皮發麻。

 

　　事主在Facebook「香港自然生態論壇」發帖：「點解要係我個頭播種，十四粒」。由相片可見，事主在家中束起長髮，但在近後尾枕位置的頭髮上，竟粘附著14粒綠色臭屁蟲卵！

 

　　事主表示，直至自己發現臭屁蟲並趕走時，完全不知道它已停留在頭上多久。而蟲卵粘附頭髮上的驚悚畫面使網民頭皮發麻，直呼「好恐怖」；又好奇事主做了什麽引致臭屁蟲在頭上產卵，事主則無奈稱：「天生麗質吧～」。

 

網民有乜講

 

1. 嘩，好恐佈！

2. 好癲呀…點解會種頭㗎

3. 整走完啲蟲卵跟住有排洗頭

4. 換轉係我可能會直接剪走嗰一個範圍啲頭髮

5. 好靚嘅髪飾設計（誤）

6. 荔蝽好喜歡在黑色物件上產卵

7. 對唔住，我毫無人性咁笑咗，我諗應該是個阿媽太陣痛，所以唔理邊度都照生，小心清咗啲蛋佢，好好地洗番個頭吖。

8. 你應該慶幸喺你個頭度産卵嘅唔係虱乸買六合彩嘞喂…

 

滅蟲專家：蟲卵汁液可致皮膚發炎

 

　　有網民留言指出，臭屁蟲的汁液「有人受得有人唔受得，唔受得嘅掂到皮膚就會出事。」，但也有網民就表示，臭屁蟲卵只要不弄穿噴汁其實並無大礙，只是有點臭，又指自己經常把玩幼蟲，「形容到佢咁毒嘅話我死咗好耐」。甚至還有網民覺得臭屁蟲其實並不臭：「其實我聞過幾次，講真，唔知點解我唔覺得臭，仲有啲微香」。

 

　　無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

 

　　如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們；千萬不要直接用手接觸。

 

　　此外，皮膚科專科醫生史泰祖亦曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#健康問題#昆蟲#滅蟲#皮膚發炎#健康#臭屁蟲#生活百科#大埔名物#臭屁蟲卵#皮膚科#眼科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生