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走塑轉用紙餐具有損健康？化學博士K Kwong：防水塗層或含PFAS致癌！外國產都唔敢用！仲有邊兩種物料含防腐劑不宜做餐具？
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走塑轉用紙餐具有損健康？化學博士K Kwong：防水塗層或含PFAS致癌！外國產都唔敢用！仲有邊兩種物料含防腐劑不宜做餐具？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）日前在Facebook發文，指紙製餐具為防水一般都會在表面加上塗層，裡面或含對人有害成分，而且亦不一定比傳統膠餐具環保。K Kwong今日（24日）再度針對同一主題發文，進一步解釋紙製甚至木製餐具的潛在風險。

 

　　K Kwong帖文以4月24日諧音「死．易死」為題，稱紙張製作過程中會加入酸（H2SO4）、碱（NaOH）、漂白劑（Cl2、Cl2O、SO2）、螢光劑、防腐劑及填充物，直言「一張紙有過百隻有害chemicals（化學物質）」，稱自己甚至不會用紙巾抹餐具，「你用佢印書無問題，因為你唔會食咗本書」。

 

　　眾所周知紙張有吸水特性，如要用紙製成餐具就必須加上防止塗層，其中紙包飲品的塗層就有膠、鋁，紙餐具則可能含有帶PFAS的Teflon（聚四氟乙烯、特氟龍）。其次，K Kwong指為防紙張吸水後變硬一般要再加入填充物，常見填充物種類就有CaCO3、TiO2或膠粒，均不屬「食用級」，

 

　　「外國產我都唔敢用，何況淘寶貨？」

 

　　紙製餐具或有食安風險，但K Kwong指木、竹筷子都可以含有防腐劑「二氧化硫」，帶有臭味的特性亦不宜製成餐具。

 

轉載自晴報

Tags:#防水#Facebook#香港大學化學系#再度#鄺士山#紙製餐具#chemicals#潛在風險#用紙#淘寶貨#走塑#紙餐具#PFAS#癌症#木製餐具#食物安全
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