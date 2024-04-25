由周一（22日）起，本港首階段管制即棄塑膠產品的法例便已實施，所有發泡膠餐具、即棄膠杯、膠刀叉、膠飲管，以及其他即棄的塑膠產品，包括膠柄棉花棒、雨傘袋、熒光棒等，將會禁售或免費供應。不過，原來殺到埋身的不單是措施所造成的不便，而是塑膠一直對我們健康的危害，這種危害亦非始於今日。

塑膠產品因難以降解，不利於環境。即使經陽光長期照射，脆化分解後，塑膠就會變成不可溶解的微粒，走進食物鏈。透過喝水，甚至呼吸，人體都可能接觸到塑膠微粒（微塑膠）。

增心腦血管病致命風險

微塑膠是小於5毫米（約一粒黑芝麻大小）的物質，而小於1微米（0.001毫米）的則是「納米膠粒」。這些塑膠微粒除了來自塑膠餐具垃圾之外，還會來自個人護理產品及衣物，例如磨砂護膚品、牙膏、合成纖維等。

上月初，意大利坎帕尼亞大學團隊於《新英格蘭醫學雜誌》發表了一份研究報告，指出微塑膠和納米膠粒（MNPs）增加了因中風及心血管疾病死亡的風險4倍以上！

該項研究招募了304名接受頸動脈內膜（斑塊）切除手術的患者，以分析斑塊樣本中MNPs的存在，並與斑塊沒有MNPs的患者對照，追蹤了近3 年，研究得出的結論是：MNPs會增加中風或心肌梗塞的風險。

除心腦血管疾病外，MNPs還會導致：慢性炎症和氧化應激反應(oxidative stress)，又會吸附化學物質，總之是有百害而無一利。

干擾細胞核 損害DNA

有哈佛大學公共衞生學院的教授指出，MNPs能進入細胞，並干擾細胞核，造成DNA損傷，還可能干擾人體消化吸收重要營養物質。2020年《自然》期刊發表的一項研究也顯示，MNPs是破壞人體細胞的「理想」尺寸，它能穿過腸道內壁，並對腸道產生負面影響，塑膠化合物聚苯乙烯便會引起腸道發炎，甚至導致胃腸道癌。

氧化應激反應是人體內氧化與抗氧化作用失衡的狀態，傾向於氧化；它源於自由基在體內產生負面作用，也是導致衰老和疾病的一個重要因素。MNPs還會吸附於其他化學物質，損害健康。有研究更發現，MNPs更能透過胎盤，進入胎兒體內！

今時環境充斥著微塑膠，我們必定會接觸到MNPs，而令人氣餒的是，它沒有藥物可以防治。網上有人就以「守」為攻，建議先保護著細胞、自由基，以保健康等，包括補充Omega 3、維他命A、C、E和D、益生菌、薑黃、綠藻、螺旋藻等。

煲滾水再用濾紙除塑膠

不過，以上可能還不及這個方法般簡便：煲滾水喉水，再用咖啡濾紙過濾，便能有效減少9成的微膠粒。《環境科技快報》（Environmental Science and Technology Letters ）近期出版的一篇研究發現，自來水經過煮沸，即可破壞水中至少8成的塑膠化合物。

有研究發現，用咖啡濾紙過濾開水，會有效減少水中9成微膠粒。

如再用濾紙過濾，就能減9成，但一般人通常卻是先將水過濾再煲滾。為免染上「膠病」，走塑、「進補」，還是煲水濾塑較適合你 ？

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