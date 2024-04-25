抗衰老方法 | 跟韓國、台灣40+女藝人凍齡逆齡！孫藝珍特別注重XX清潔 / 金泰希自製「抗老煎餅」/ 宋慧喬用一飲品洗臉 / 舒淇四不吃防水腫

「女人唔保好易老」，相信女士們都「聞老色變」，時刻看看臉上皺紋有沒有增加！見到無論港、韓、台都有很多凍齡女星，即使年屆40多歲，樣子還像妙齡少女，與初出道無異！當大家以為她們用大量奢侈護膚品保住靚靚肌膚之時，原來很多女藝人都回歸天然，擁有獨特的護膚秘訣抗衰老！女士們一起跟住逆齡女星的抗老大法，留住青春！

抗衰老方法 | 1. 李英愛：被譽「韓國氧氣美女」！化繁為簡一天只搽2種保養品

大家是否記得韓星李英愛出演的《大長今》是何時播出？原來是2003年！事隔21年，但李英愛的樣貌依舊青春，彷彿與20多年前沒有分別，更看不出她今年已經53歲！要對抗歲月流逝，李英愛特別注重皮膚管理，她不會花費太多在價格高昂的護膚品上，一天最多只用2種保養品，只使用低敏性的純植物產品清潔洗臉，而最溫和的方式清潔及保濕，更會避開含有數十種化學成分的化妝品！她對護膚有一定的心得，更創辦了自家天然護膚品牌「Lyanature」，難怪被大眾稱為「韓國氧氣美女」！

2003年播出的《大長今》

（圖片來源：《大長今》劇照）

除此之外，她亦著重由內而外的保養方法，為了腸道健康，她每早起床後都會喝一杯溫水，每天喝2,000毫升溫水，當身體有足夠水份就能促進新陳代謝！

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抗衰老方法 | 2. 孫藝珍：特別注重XX清潔！先搽抗老產品！

孫藝珍數年前的韓劇《愛的迫降》令她再度彈起，更找到自己的真命天子玄彬，2022年結婚後又迎來母親身分，現在回看這部韓劇，覺得與20多歲演員飾演的愛情劇一樣，少女心及粉紅泡泡滿滿，即使孫藝珍及玄彬已年屆40多歲，他們演出甜蜜情節亦沒有違和感，近鏡看到孫藝珍的皮膚更是「零毛孔」，令人驚歎她簡直逆齡而生！

（圖片來源：《愛的迫降》劇照）

（圖片來源：《愛的迫降》劇照）

原來42歲的孫藝珍特別著重毛孔清潔，輕輕洗臉清潔肌膚表層的污垢後，便以溫毛巾熱敷約1分鐘，讓毛孔微微擴張再以溫水潔淨。過程毋須使用過多的洗臉產品，只用溫水就能輕鬆養出「零毛孔」肌膚！洗乾淨臉蛋後，便開始護膚程序，她會先將抗老產品塗到臉上，輕輕按摩，讓臉部血液循環得好，再幫助後面的保養品吸收。

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抗衰老方法 ︳ 3. 金泰希：食「抗老煎餅」！保養順序、抗老飲食大公開

韓國演藝圈公認天然美女金泰希早早與Rain結婚，並誕下兩名小孩，但即使已成人母，年滿44歲，亦無阻她散發青春氣息！她曾經分享有一樣拿手私房料理—准山煎餅，將磨碎的淮山與麵粉攪勻，以少許油煎香即可食用！淮山有誘生干擾素的作用，幫助抗衰老，所以這款料理有「抗老煎餅」之稱！

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另外，她亦跟足護膚程序，卸妝時，會先從頸部開始，白天與晚間的護膚品略有不同。白天以化妝水打底，再塗上精華、乳液、眼霜；晚上就由乳液改為乳霜，晚間修復時使用一流！最後按摩一下眼周部分，防止細紋、眼袋及黑眼圈悄悄跑出來！

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抗衰老方法 ︳ 4. 宋慧喬：每日敷mask！逆齡靠牛奶洗臉養出牛奶肌！

42歲的宋慧喬出道28年，年紀漸長搣甩Baby Fat，但肌膚依舊白滑幼嫩！她曾大爆自己的獨有天然護膚療法！她會把化妝棉浸泡在溫牛奶中，然後敷在臉上20分鐘，讓皮膚吸收牛奶，然後慢慢按摩臉部，後用冷水沖洗，養出牛奶肌！另外，她亦跟很多女生一樣，平日即使很忙碌亦會維持每日敷面膜的習慣，讓皮膚保持保濕狀態！

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