十大癌症年奪1.5萬生命！營養師公開8大防癌食物：一種常見水果可減腫瘤生成風險！邊8種致癌食物要提防？

常聽見要避免食用香腸、油炸物等致癌食物，但港人生活繁忙，總會偶然吃到這些食物。台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁分享8種常見致癌食物及8種防癌食物，供大家參考，以多進食防癌食物，來減輕致癌食物的傷害。

根據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心資料，2021年整體癌症患病人數為38,462人，死亡人數為15,108人，以肺癌、大腸癌及肝癌排頭三名致命癌症。

1. 肺癌：患病人數 5,978人；死亡人數 4,037人

2. 大腸癌：患病人數 5,899人；死亡人數 2,298人

3. 肝癌：患病人數 1,771人；死亡人數 1,447人

4. 胰臟癌：患病人數 1,116人；死亡人數 889人

5. 乳腺癌：患病人數 5,592人；死亡人數 795人

6. 胃癌：患病人數 1,306人；死亡人數 631人

7. 前列腺癌：患病人數 3,038人；死亡人數 518人

8. 非霍奇金淋巴瘤：患病人數 1,124人；死亡人數 388人

9. 白血病：患病人數 1,124人；死亡人數 349人

10.食道癌：死亡人數 299人

8種致癌食物

高敏敏表示，都市人生活壓力大、作息不定時，加上不少人的飲食習慣較不健康，導致癌症出現的機率越來越高。她續指，癌症是人體內某些突變細胞的不正常增殖，形成惡性腫瘤，而因為癌細胞繁殖速度非常快，並具有高度侵犯性及轉移性的特性，故容易造成器官病變、功能喪失，嚴重甚至可致死亡，所以提醒大家必須保持飲食均衡、良好生活作息、保持運動習慣、避開危險因子。

高敏敏表示，最有效預防和避免癌症的方式就是透過飲食控制，建議大家要多留意平時的飲食習慣和選擇，盡量避開進食8種致癌食物：

1. 燒烤食物：

當肉類經高溫燒烤，就會產生致癌物質如異環胺，從而增加患癌風險。

2. 油炸食物：

容易產生多環芳香族碳氫化合物，從而導致大腸癌。

3. 高脂肪食物：

容易滋養癌細胞，同時容易造成心血管疾病、腦中風等問題。

4. 發霉及受污染食材：

容易產生黃麴毒素，是為強烈致癌物，有傷腎傷肝之風險。

5. 醃漬及煙燻食物：

鹽漬容易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯並芘」，均屬致癌物。

6. 加工肉類：

屬於一級致癌物，大多有添加亞硝酸鹽，容易導致大腸癌。

7. 檳榔：

屬於一級致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。

8. 酒精：

乙醇（酒精）被氧化後所生成的乙醛屬一級致癌物，會引起口腔癌丶咽喉癌、食道癌等。

資料來源：高敏敏 營養師

8種防癌食物

除此之外，高敏敏同時分享8種防癌食物，建議大家透過每日均衡攝取其中6大類食物，配合少油、少鹽、少精緻糖的烹調手法，從而達到有效防癌、抑制癌細胞生長的效果：

1. 十字花科蔬菜：

例如西蘭花和椰菜花等；富含吲哚(靛基質)，屬天然的抗癌化學物質。

2. 蘋果：

含有槲皮素、纖維等，有助降低腫瘤生成風險。

3. 車厘子：

含有花青素、維他命C，能夠降低癌症發生機率。

4. 蔓越莓：

含有莓果多酚等抗氧化物。

5. 提子：

含有白藜蘆醇，能夠減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

6. 紅蘿蔔：

所含類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

7. 番茄：

當中茄紅素能夠預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

8. 堅果及核桃：

內含不飽和脂肪酸，有助減緩癌症延展速度。

資料來源：高敏敏 營養師

她建議大家要逐漸減少糖和鈉攝取，每日精緻糖不超過1天總熱量攝取量的10%，能降至5%為佳；每日鈉攝取量就不超過2400mg的鹽（約6g）；同時提醒大家，想避免患上癌症就必須改變飲食習慣，從正確的習慣做起，亦可以改變平時生活作息，多喝水、多運動、控制好自己的BMI、少熬夜、少煙酒、保持愉悅心情等，都能夠有效避免癌症無聲無息地生成。

轉載自晴報