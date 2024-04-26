歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
etnet榮獲 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
十大癌症年奪1.5萬生命！營養師公開8大防癌食物：一種常見水果可減腫瘤生成風險！邊8種致癌食物要提防？
健康Tips
食得有營
防癌有方

十大癌症年奪1.5萬生命！營養師公開8大防癌食物：一種常見水果可減腫瘤生成風險！邊8種致癌食物要提防？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　常聽見要避免食用香腸、油炸物等致癌食物，但港人生活繁忙，總會偶然吃到這些食物。台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁分享8種常見致癌食物及8種防癌食物，供大家參考，以多進食防癌食物，來減輕致癌食物的傷害。

 

　　根據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心資料，2021年整體癌症患病人數為38,462人，死亡人數為15,108人，以肺癌、大腸癌及肝癌排頭三名致命癌症。

 

1. 肺癌：患病人數 5,978人；死亡人數 4,037人

2. 大腸癌：患病人數 5,899人；死亡人數 2,298人

3. 肝癌：患病人數 1,771人；死亡人數 1,447人

4. 胰臟癌：患病人數 1,116人；死亡人數 889人

5. 乳腺癌：患病人數 5,592人；死亡人數 795人

6. 胃癌：患病人數 1,306人；死亡人數 631人

7. 前列腺癌：患病人數 3,038人；死亡人數 518人

8. 非霍奇金淋巴瘤：患病人數 1,124人；死亡人數 388人

9. 白血病：患病人數 1,124人；死亡人數 349人

10.食道癌：死亡人數 299人

 

8種致癌食物

 

　　高敏敏表示，都市人生活壓力大、作息不定時，加上不少人的飲食習慣較不健康，導致癌症出現的機率越來越高。她續指，癌症是人體內某些突變細胞的不正常增殖，形成惡性腫瘤，而因為癌細胞繁殖速度非常快，並具有高度侵犯性及轉移性的特性，故容易造成器官病變、功能喪失，嚴重甚至可致死亡，所以提醒大家必須保持飲食均衡、良好生活作息、保持運動習慣、避開危險因子。

 

　　高敏敏表示，最有效預防和避免癌症的方式就是透過飲食控制，建議大家要多留意平時的飲食習慣和選擇，盡量避開進食8種致癌食物：

 

1. 燒烤食物：

當肉類經高溫燒烤，就會產生致癌物質如異環胺，從而增加患癌風險。

 

2. 油炸食物：

容易產生多環芳香族碳氫化合物，從而導致大腸癌。

 

3. 高脂肪食物：

容易滋養癌細胞，同時容易造成心血管疾病、腦中風等問題。

 

4. 發霉及受污染食材：

容易產生黃麴毒素，是為強烈致癌物，有傷腎傷肝之風險。

 

5. 醃漬及煙燻食物：

鹽漬容易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯並芘」，均屬致癌物。

 

6. 加工肉類：

屬於一級致癌物，大多有添加亞硝酸鹽，容易導致大腸癌。

 

7. 檳榔：

屬於一級致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。

 

8. 酒精：

乙醇（酒精）被氧化後所生成的乙醛屬一級致癌物，會引起口腔癌丶咽喉癌、食道癌等。

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

8種防癌食物

 

　　除此之外，高敏敏同時分享8種防癌食物，建議大家透過每日均衡攝取其中6大類食物，配合少油、少鹽、少精緻糖的烹調手法，從而達到有效防癌、抑制癌細胞生長的效果：

 

1. 十字花科蔬菜：

例如西蘭花和椰菜花等；富含吲哚(靛基質)，屬天然的抗癌化學物質。

 

2. 蘋果：

含有槲皮素、纖維等，有助降低腫瘤生成風險。

 

3. 車厘子：

含有花青素、維他命C，能夠降低癌症發生機率。

 

4. 蔓越莓：

含有莓果多酚等抗氧化物。

 

5. 提子：

含有白藜蘆醇，能夠減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

 

6. 紅蘿蔔：

所含類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

 

7. 番茄：

當中茄紅素能夠預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

 

8. 堅果及核桃：

內含不飽和脂肪酸，有助減緩癌症延展速度。

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

　　她建議大家要逐漸減少糖和鈉攝取，每日精緻糖不超過1天總熱量攝取量的10%，能降至5%為佳；每日鈉攝取量就不超過2400mg的鹽（約6g）；同時提醒大家，想避免患上癌症就必須改變飲食習慣，從正確的習慣做起，亦可以改變平時生活作息，多喝水、多運動、控制好自己的BMI、少熬夜、少煙酒、保持愉悅心情等，都能夠有效避免癌症無聲無息地生成。

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#識食#防癌食物#致癌食物#營養#腫瘤科#蔬菜#水果
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生