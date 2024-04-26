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日本買藥 | 日本暢銷胃藥紓緩消化不良、嘔吐特別有效？藥劑師拆解3大成分：不宜經常服用
健康Tips

日本買藥 | 日本暢銷胃藥紓緩消化不良、嘔吐特別有效？藥劑師拆解3大成分：不宜經常服用

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港人到日本旅行，其中必備的項目就是到藥妝店掃貨，其中暢銷胃藥「太田胃散」被指藥效顯著，非常受歡迎。不過，有藥劑師就提醒，這類胃藥含3大主要成分，不宜經常服用。

 

　　台灣藥劑師花逸修（小花藥師）在Instagram專頁發佈影片，拆解日本胃散主要成分。他指出，在日本藥妝店常見的這類胃散有3種成分組成，適用於不小心吃太飽、導致肚子脹氣消化不良，甚至酒醉後嘔吐的人士。成分包括：

 

● 芳香健胃生藥：吃下去後肚子會覺得涼涼的。

● 製酸劑：通常用强鹼中和過多的胃酸，減少胃灼熱狀況。

● 消化酵素：不是用來減肥，主要讓食物剪小塊變成小分子，可以儘快讓食物消化，幫助腸胃吸收及蠕動，不會造成脹氣。

 

日本暢銷胃藥3大成分

 

1. 芳香健胃生藥

● 桂皮 92mg

● 小茴香 24mg

● 肉豆蔻 20mg

● 丁香 12mg

● 陳皮 22mg

● 龍膽 15mg

● 苦木粉 15mg

 

2. 製酸劑

● 碳酸氫鈉 625mg

● 沉澱碳酸鈣 133mg

● 碳酸鎂 26mg

● 矽酸鋁 273.4mg

 

3. 消化酵素

● 複合消化酶 40mg

 

資料來源：藥劑師花逸修（小花藥師）

 

不宜經常服用

 

　　小花藥師表示，「家中常見胃藥，X田胃散、X國周胃散，都是類似功能的胃藥。」這種胃藥在吃太飽時適用，是因為都市人不小心吃太快又太多，食物來不及消化，堆積在腸胃裏面；這時胃會分泌很多胃酸，導致胃酸倒流不適。至於酒醉嘔吐，人在吐完感覺食道灼熱，是因為食物和胃酸一起被吐上來，灼傷了食道。遇到以上情況，就可以儘快吃這類胃藥，當中成分有助中和胃酸。

 

　　不過要注意的是，如果每天都需要吃，代表腸胃可能真的有問題，要儘快求醫檢查。「這種胃散含有強鹼；精確的說是弱鹼，但平常太多客人亂吃這些胃散，會偷偷恐嚇一下」。藥師不建議將其每天作為保養使用，而適合緊急時才需要用的救急藥，不要太常吃。

 

內容獲「小花藥師花逸修」授權轉載。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#食用安全#消化不良#灼傷#藥劑師#健康#日本胃藥#肚脹#嘔吐#醉酒#日本藥房#腸胃肝臟科
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