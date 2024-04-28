前列腺保健 | 男士50歲後常尿急、夜尿多？前列腺肥大！延醫或影響腎臟及性功能！醫生教保養前列腺：推介5類食物、改掉一個習慣

男士隨著年齡增長，前列腺肥大的機會亦愈來愈大。台灣有醫生表示，男人50歲後前列腺都會愈來愈大，良好的飲食及作息對保養前列腺很重要，他建議8大食物及1生活作息，可幫助保養前列腺及改善排尿。

台灣泌尿科醫生呂謹亨在Facebook個人專頁發文表示，男人50歲後前列腺都會越來越大，只是每個人變大的速度不一樣，50歲約有50%，80歲的男性則約有9成會出現前列腺肥大。

前列腺肥大會影響男性的生活品質和身體健康，除了造成排尿問題，夜尿、頻尿，如果拖太久，甚至會造成腎臟功能退化和性功能障礙。呂謹亨醫生指出，前列腺肥大患者主要有下列7種解尿症狀：

● 頻尿（白天超過8次，或小於小時尿1次）

● 急尿（憋不住的感覺）

● 夜尿（一晚如廁超過2次）

● 尿柱慢或無力

● 小便斷斷續續

● 需用力才尿得出來

● 有殘尿感，尿不乾淨

改善前列腺肥大

呂醫生提出，3個方法可以改善前列腺肥大，除了藥物與手術治療，良好的飲食及作息對於保養前列腺很重要。

1. 不憋尿且定時排尿

若要減少頻尿，可養成定時排尿的習慣，例如每2小時上一次廁所，讓膀胱排空，減少頻尿感，但也不需要過度強迫，造成膀胱過動的問題。

2. 減少夜尿

夜尿較嚴重的病人，睡前要減少攝取水分、咖啡與酒類的攝取，睡前將小便排乾淨，白天穿彈性襪、多運動，減少身體水分滯留。

3. 飲食

在飲食方面，建議可以補充如茄紅素（番茄、西瓜）、南瓜籽、鋅（牡蠣、堅果類）、硒（十字花科的蔬菜，像是花椰菜、青花菜）、含有多酚的綠茶等食物和營養品；另要避免高鹽高油及紅肉類的飲食。

轉載自晴報