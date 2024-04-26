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常感冒、牙肉流血、肌肉關節痛？可能缺乏維他命C！邊6類人最易缺乏？營養師推薦9大豐富維他命C水果
健康Tips
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常感冒、牙肉流血、肌肉關節痛？可能缺乏維他命C！邊6類人最易缺乏？營養師推薦9大豐富維他命C水果

健康解「迷」
健康解「迷」

　　缺乏維他命C免疫力低，可以引起各種身體毛病。台灣營養師李婉萍近日發文指出，有6類人容易缺乏維他命C，要從原型食物中多補充，並推介9種高維他命C水果。

 

　　李婉萍在Facebook專頁表示，牙齦常流血、皮膚容易瘀青、肌肉關節疼痛、免疫力不好常感冒等這些症狀，都可能與維他命C的攝取有關，因維他命C是照護免疫力的關鍵營養素：

 

　　維他命C能幫助白血球對抗病毒，提高自身抗氧化力，不讓人體像鐵器氧化生鏽後變脆弱，容易被病毒入侵。同時促進膠原蛋白形成有助傷口癒合；心血管及肌膚保養中能幫忙維持血管管壁及膚質的彈性。另一方面還有助鐵質吸收，增進骨骼、牙齒生長。

 

6類人易缺乏維他命C 建議從天然食材中補充

 

　　李婉萍又指出，生活壓力大、會吸煙飲酒、常有劇烈運動如從事勞力工作的人，容易消耗維他命C；偏食、愛吃速食及減重的人，也高機率缺乏維生素Ｃ，因容易營養不均，若不注意會進而影響整體免疫力。

 

　　至於補充維他命C的方式，李婉萍推薦從天然食材中攝取：

 

　　維他命C常見於原型食物中，因為維他命C怕光怕熱容易氧化；如果偏愛速食、加工食品就更難攝取到。從天然食材中攝取，除了維他命C，可能還會有膳食纖維，其他植化素、多酚、單寧酸等營養素，能幫忙照護身體健康，也有助維他命C的吸收。以營養師的角度，從天然食材中攝取維他命C更能達到營養多元化和解決營養不均的目標。

 

9種富含維他命C水果推介

 

　　吃水果補充維他命C是不少人首先想到的做法，李婉萍提醒，各個水果中的維他命C含量不一，若選擇本身維他命C含量不高的水果，效果可能不大。她推薦以下9種富含維他命C的水果（排名由低至高）：

 

9.蘋果 2.9mg

蘋果雖健康，但維他命Ｃ含量沒有特別高!

 

8.火龍果 6.3mg

能補充維他命C之餘，同時促進消化、幫助排毒。

 

7.香蕉 10.7mg

能補充維他命C之餘，同時促進消化、幫助排毒。

 

6.柚子 54.5mg

能補充維他命C之餘，同時促進消化、幫助排毒。

 

5.木瓜 58.3mg

能補充維他命C之餘，同時促進消化、幫助排毒。

 

4.奇異果 73mg

 

3.釋迦 99mg

**釋迦甜度較高，有控制糖需求的朋友要當心。

 

2.番石榴 137.9mg

 

1.油甘果 300mg


*每100g維他命C量(毫克)

資料來源：營養師李婉萍

 

轉載自晴報

Tags:#維他命C#缺乏#李婉萍#加工食品#天然食材#發文#容易#感冒#台灣#原型#毛病#補充#營養#識食#水果#牙齦流血#皮膚瘀青#肌肉痛#關節痛#免疫力
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