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大腸癌症狀 | 鄧達智分享10年患癌經歷！靠一款康復期食療提升體能！醫生：發現3個症狀可能是大腸癌警號
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大腸癌症狀 | 鄧達智分享10年前患癌經歷！靠一款康復期食療提升體能！醫生：發現3個症狀可能是大腸癌警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大腸癌是本港第二位「癌症殺手」，若身體出現異狀，一定要及時就醫。TVB節目《早D知早D醫》近日播出關於大腸癌的影片，邀請了鄧達智分享10年前的患癌經歷，並請來腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙講解大腸癌，若身體出現3大症狀就要留意。

 

3先兆發現患大腸癌

 

　　由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝任主持的TVB節目《早D知早D醫》，在昨晚（23日）播出的第2集，邀請著名時裝設計師鄧達智（William）任康復者嘉賓，分享10年前患上大腸癌的經歷。鄧達智表示，他於10年前發現胃口變差，亦有便秘問題。

 

　　「當時旅行途中，我首先發現自己瘦咗好多，側身嘅時候整個盆骨豎起咗，我就開始留意。當我返到倫敦，就發現有便秘，我從來都冇乜便秘之類的，習慣完全改變晒，咁我就好留意。

 

　　回港後，他馬上去看醫生，最初醫生為他檢查，摸他的腹部不覺得有問題，結果照完內窺鏡後竟確診大腸癌。」

 

燉豬肉汁煮法大公開

 

　　William透露，在治療過程中，他要接受手術將腫瘤移除，並必須確保附近沒有癌細胞殘留。至於在康復期間，他指會常飲家傳的燉豬肉汁，能夠有助提升體能，並在節目中公開烹調方法。

 

　　他介紹，首先把豬肉切成薄片，豬肉要全瘦肉，不要肥肉，用一斤豬肉可煮出兩小碗豬肉汁，如個想大碗便要再準備多些豬肉。然後，將一個碗反轉放在燉盅中間，再把已切片的豬肉逐塊鋪在碗上，一斤豬肉至少燉3小時，「如果有人想要斤半，便大碗一點，時間就要長一點。」

 

　　最後，他亦建議大家，身體檢查最重要，同時，要接受現實，切勿諱疾忌醫。

 

　　「一見到自己的身體有變化，平日習慣沒有的東西突然出現，真的要看一次醫生。」

 

大腸癌3大症狀

 

　　節目還邀請了腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙講解大腸癌，他指出，若出現3大症狀，可能患上大腸癌：

 

　　1. 腸胃症狀：肚瀉、便秘或肚痛，甚至大便有血等。

　　2. 全身症狀：消瘦、食慾不振，甚至疲倦。

　　3. 副腫瘤症候群：此類症狀較少見。腫瘤有時會令免疫系統攻打自己的神經、肌肉，因此可能會出現肌肉萎縮、行路不穩，甚至影響視覺，視力會不正常。

 

大腸癌3大成因

 

　　對於大腸癌的成因，最重要的因素就是大腸癌由腸道瘜肉演變而成。另外，有研究顯示，吃得多加工製肉或紅肉都會增加大腸癌或大腸瘜肉的風險。因加工製品有很多化合物，容易令細胞變異，可能正是誘發大腸癌的成因之一。至於糖分，近來亦有研究顯示可能會增加患大腸癌風險，因為糖分會致肥，而肥胖本身就有導致患大腸癌的風險。

 

照腸鏡風險

 

　　不少人擔心照腸鏡會有風險，姚志謙醫生直言，照腸鏡並非完全沒有風險，如果腸道內有瘜肉，取走瘜肉就會流血，但一般來說只會輕度流血，亦能止血；但如果流血不止，甚至有另一個風險，就怕途中會弄破腸道。不過他強調，風險整體來說只有0.01%，基本上是很安全的檢查。

 

　　姚醫生還分享，原來的照腸鏡有兩成機會漏診，不過現時的最新技術「人工智能腸內視鏡」，將人工智能結合內視鏡，可大大減少瘜肉漏診的問題。

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#大腸癌#治療#健康問題#網絡熱話#健康#鄧達智#腫瘤科#腸胃肝臟科#燉豬內汁#便秘#大腸癌症狀
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