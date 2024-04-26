腺病毒 | 李璨琛女Lucy李元元同妹妹前後感染腺病毒！妻指咳到懷疑人生？感染腺病毒會出現甚麼病徵？無特別抗病毒療法？即睇腺病毒FAQ

最近各種病毒肆虐，很多病徵十分相似。有沒有發現Office、街上都很多人不停咳咳咳、流鼻水，自己又有沒有久病不癒？藝人李璨琛兩個女兒李元元（Lucy）和李斐斐（Sucy）先後病倒，原來是感染腺病毒，Lucy更一個多星期都未痊癒！即刻了解腺病毒是甚麼、會有甚麼病徵！

Q：腺病毒是甚麼？

A：根據衛生署資料，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。

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Q：感染腺病毒會有甚麼病徵？

A：不同的血清類型的腺病毒會引致不同病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染，又或者出現腹痛及腹瀉等腸道感染病徵，某些患者更會眼睛發炎，俗稱紅眼症。

Q：哪些人較容易受感染？

A：兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

（圖片來源：Envato）

Q：腺病毒有甚麼傳播途徑？會潛伏多久？

A：腺病毒主要透過飛沬，如咳嗽或打噴嚏、直接接觸患者的口鼻分泌物，例如與患者握手或接觸受污染的物件表面，或進食受污染的食物或食水傳播。學校及醫院等院舍都是高危地帶，腺病毒可引起急性呼吸道及眼睛感染爆發。萬一感染此病毒，潛伏期一般為2至14天。

Q：如何治療？

A：腺病毒沒有無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水份。

Q：如何預防感染？

A：大家可從個人衛生及環境衛生做好預防措施：

【個人衛生】

● 假如處於以下情況可佩戴口罩：（1）發燒或出現呼吸道感染症狀；（2）到訪或工作於高風險場所如安老院舍或殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域；（3）高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往人多場所，例如乘搭公共交通工具；（4）當呼吸道病毒的活躍程度預期會出現上升趨勢時，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩

● 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

● 清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

● 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

● 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

● 避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。

● 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

（圖片來源：Envato）

【環境衛生】

● 定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1：99稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

● 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1：49稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

● 保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

（圖片來源：Envato）