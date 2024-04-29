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飲咖啡你必知的10件事！營養師建議兩個時間飲用最佳！推介一款咖啡有效燃脂減腰圍！哪些人不適宜飲咖啡？
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飲咖啡你必知的10件事！營養師建議兩個時間飲用最佳！推介一款咖啡有效燃脂減腰圍！哪些人不適宜飲咖啡？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　很多人每天早上都用咖啡「吊命」，而飲咖啡能提神醒腦、有益健康，有營養師就科普愛飲咖啡的人士，有10個關於咖啡的重點一定要知道！

 

　　台灣營養師劉怡里在Facebook專頁發文，教大家注意關於咖啡的10個重點，飲咖啡可以更健康。她指出，咖啡營養價值中，就屬多酚類的「綠原酸」最為人所知。「綠原酸」是一種抗氧化劑，研究推測上發現它在抗氧化、抗發炎、促進代謝、減少腰圍及體脂肪等方面都有幫助。而「清爽帶酸度」的淺烘培咖啡，可以保留較多的綠原酸。

 

10個咖啡小知識

 

　　劉怡里提醒，在飲用咖啡時，有10個細節要注意，其中包括飲咖啡的最佳時段、空腹時最推介飲用的咖啡款式等。

 

1. 無糖黑咖啡最健康

2. 空腹喝咖啡可以選擇拿鐵或是燕麥奶咖啡

3. 成人每天控制在300毫克咖啡因，約2杯中杯美式咖啡

4. 運動前、中、後喝無糖黑咖啡。有助於燃脂降腰圍

5. 適量的黑咖啡不會造成骨質疏鬆

6. 過多的咖啡有可能造成血壓上升

7. 避免影響到鈣和鐵的吸收，建議餐後1小時再喝

8. 酸度高的咖啡，越容易引起胃食道逆流

9. 兒童、青少年不建議喝咖啡

10. 最佳喝咖啡的時間是早上10點過後和下午1點過後

 

資料來源： 營養師 劉怡里

 

7類人盡量減少攝取咖啡因

 

　　咖啡雖然好處多，但劉怡里也曾在專頁提醒，喝咖啡要適量。以下7個族群盡量減少咖啡因的攝取：

 

● 胃食道逆流（胃酸倒流）

● 高血壓

● 胃炎

● 骨鬆

● 心悸

● 甲狀腺機能亢進

● 嚴重失眠

 

　　此外，若依賴咖啡成癮，可以慢慢減少份量，避免快速戒斷造成嚴重不適感；或是先改成茶類，例如飲紅茶來度過過渡時期。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#咖啡#營養師#健康#營養#識食#燒脂#抗氧化#抗發炎#減肥#多酚#黑咖啡#美式咖啡#拿鐵#燕麥奶咖啡
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