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洗衣液小心揀！醫生：含一種成分增患癌風險！專家教兩大安全選購重點？太鮮色、太香唔好？睇埋消委會測試15款洗衣產品
健康Tips

洗衣液小心揀！醫生：含一種成分增患癌風險！專家教兩大安全選購重點？太鮮色、太香唔好？睇埋消委會測試15款洗衣產品

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信大家在洗衫時，都會添加洗衣液以幫助去污。有台灣資深護士指出，市面上有些洗衣液會加入不少額外的化學物質，讓衣服洗完顯得更乾淨又更香，然而這些添加物有機會影響健康，造成不孕症、癌症，亦可影響發育；為此，資深護士分享挑選安全無害洗衣液的2大重點，供大家參考。

 

選購洗衣液2大重點

 

　　綜合台媒報道，台灣資深護士譚敦慈建議大家在選購洗衣液前，應多加注意成分標籤，盡量優先選擇成分天然、單純的產品，避免對皮膚和體內健康造成壞影響。為此，她分享挑選安全無害洗衣液的2大重點，供大家參考：

 

● 1. 成分單純天然：含有單純天然成分的產品通常會標榜對環境友善，換言之也對人體較友善無害，亦較容易清洗乾淨，避免香精、螢光劑等化學成分殘留在衣服纖維上，造成皮膚過敏反應。譚敦慈解釋，如果嬰幼兒或敏感性肌膚吸收到這些化學成分，容易導致出現刺痛、紅腫、痕癢或皮疹等過敏反應。

 

● 2. 避免挑選太濃稠／太鮮豔／香味持久的洗衣液：譚敦慈表示，這些洗衣液通常添加了化學增稠劑、固色劑、塑化劑（定香劑）等人工添加物，讓質地顯得較濃稠，顏色和香氣亦可以更持久；然而長期接觸這些人工添加物或會導致導致不孕症、生殖系統紊亂、癌症等問題，兒童長期接觸塑化劑，亦可能導致注意力不集中、內分泌失調等情況，影響發育。

 

消委會推薦15款洗衣產品

 

　　消委會於2017年測試過34款洗衣產品，包括洗衣粉、洗衣液及洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

 

　　結果發現，有12款洗衣粉／洗衣液在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬之表現，表現較佳，以下為消委會推薦名單：

 

消委會推介12款高分洗衣粉／洗衣液

 

Ariel - 超濃縮洗衣液

總評：4星

售價：$55

平均每次洗衣費用：$2.89

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：4星

油性污漬：5星

酵素污漬：4星

可氧化污漬：4.5星

其他污漬：2星

 

快潔 - 全效360高效能洗衣液

總評：3.5星

售價：$75

平均每次洗衣費用：$1.25

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

白貓 - 大自然清馨洗衣液

總評：3.5星

售價：$40

平均每次洗衣費用：$0.80

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

獅王潔白物語 - 納米樂特濃洗衣液極度消臭

總評：3.5星

售價：$50

平均每次洗衣費用：$1.51

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：4星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

威威 - 濃縮除菌洗衣液

總評：3.5星

售價：$50

平均每次洗衣費用：$0.68

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

威潔士 - 消毒洗衣液冷水配方（超濃縮）

總評：3.5星

售價：$46

平均每次洗衣費用：$1.58

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：3.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

寶絲 - 洗衣粉

總評：4星

售價：$85

平均每次洗衣費用：$1.02

衣物潔白程度：4.5星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：4.5星

油性污漬：4.5星

酵素污漬：4.5星

可氧化污漬：4.5星

其他污漬：2星

 

獅王潔白物語 - 超濃縮洗衣粉 清新花果

總評：3.5星

售價：$47

平均每次洗衣費用：$0.63

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：2.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

AEON TOPVALU - 洗衣粉

總評：3.5星

售價：$27

平均每次洗衣費用：$1.28

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：3.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

亮麗 - 全效5合1超濃縮洗衣粉

總評：3.5星

售價：$44

平均每次洗衣費用：$0.95

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：2.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

立白 - 超濃縮低泡洗衣粉

總評：3.5星

售價：$57

平均每次洗衣費用：$0.53

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：2.5星

去污效能

整體：3.5星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：4星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

白貓 - 超濃縮低泡洗衣粉

總評：3.5星

售價：$47

平均每次洗衣費用：$0.67

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3.5星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：4星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

 

資料來源：消委會第493期《選擇月刊》

 

　　當中以「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

 

　　此外，消委會亦測試過市面上3款洗衣膠囊（洗衣球），發現其整體去污表現出色，其中2款總評更獲得4星高分：

 

資料來源：消委會第493期《選擇月刊》

 

消委會實測3款洗衣膠囊

Persil Colour Protect Capsules

參考售價：$132

總評：3.5星

去污：3.5星

潔白：3.5星

固色：3.5星

 

汰漬超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）

參考售價：$240

總評：4星

去污：4星

潔白：4.5星

固色：3星

 

TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate

參考售價：$40

總評：4星

去污：4星

潔白：4星

固色：3.5星

 

資料來源：消委會

 

*資料源自2017年11月消委會報告，產品樣式、售價及品質或有變更

 

年紀增長 排毒能力轉弱

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁指，如果每天無形間持續接觸該5大隱藏毒素，年輕時因肝腎功能排毒能力強，所以症狀未必明顯，但年紀增長加上毒素累積，症狀就越發明顯，輕者傷肝傷腎、傷心、傷大腦、傷骨髓、傷免疫系統，嚴重者甚至會引發癌症，該5大常見隱藏毒素包括：

 

1. 吸入毒

 

● 例子：苯、醇、醛類、烷、砷、鉛、一氧化碳，多環芳香氫等

● 來源：二手及三手煙、廚房油煙、燒金銀衣紙、車用香氛、居家香氛、滾水水蒸氣、電子煙、傳統蚊香或電蚊香、甲醛等

短期暴露：造成咳嗽、頭痛、眼睛不適、喉嚨痛、打噴嚏、噁心、呼吸不順、心律不整等症。

長期暴露：造成嚴重胸腔問題及過敏症，如氣喘、支氣管炎、肺氣腫等，肝腎衰竭，甚至會增加心臟病和肺癌的罹患率。

 

　　洪永祥醫生指，吸煙產生的毒煙塵會留在衣服、地氈、床上等地方長達3個月，只要有風一吹就形成三手煙，故建議各位煙民要積極戒煙。即使吸電子煙，其禍害也不亞於傳統香煙。而廚房油煙亦能讓家庭主婦患上肺腺癌，滾水水蒸氣會釋放三鹵甲烷，故此要養成打開抽油煙機，以及事先過濾自來水才煲水的習慣，如果煲滾水後再開蓋煮多2分鐘，甚至可以減少三鹵甲烷、氯等有毒物質。

 

　　另外，洪永祥醫生亦建議盡量不要在蚊帳內使用任何傳統或電子蚊香，在焚燒金銀衣紙時也請戴上口罩；此外由於私家車車廂和居家室內都屬於較狹小的空間，故此請避免使用會刺激眼睛、痕癢、頭暈的香氛，另也建議室內裝潢盡量使用無毒建材，並打開抽屜、衣櫃、窗戶以便除甲醛。

 

2. 霉菌毒

 

● 來源：浴廁霉菌、寵物皮屑霉菌、香港腳患者襪子、潮濕劣質咖啡豆、開封已久的堅果花生、長霉斑的寢具等霉菌除了造成發霉現象，亦會釋放出致敏物質，引發過敏、氣喘，部分毒性較強的霉菌甚至會引起嚴重的肺部病變，有機會致死。

 

　　洪永祥醫生引述研究指，台灣有31%的過敏氣喘患者對霉菌過敏，另有67%過敏性鼻炎的患者中至少對一種霉菌產生過敏反應。他建議，如果發現寵物有皮屑霉菌，務必請獸醫徹底治療，並盡量避免讓老人、小孩、免疫力差的家人接觸，寵物經常接觸環境也要徹底除黴。

 

　　另外如果患有香港腳，洪永祥醫生建議患者的襪子務必與家人分開洗，指甲鉗也要分開使用，同時尋求醫生治療。平時避免飲用有裂豆、壞豆的咖啡、食用過期或發霉的食物。至於堅果花生，如果長期放置在高溫或高濕度的地方，容易讓有毒的黃麴毒素滋生，故建議放在陽光不會直射的蔭涼乾燥處，也可以放進雪櫃保存，利用雪櫃的低溫度抑制霉菌生長，亦可以把大包裝分成小袋裝並密封，放進雪櫃保存。

 

　　洪永祥醫生表示，過往有研究發現1個枕頭平均可滋生多達16種霉菌，同時也是塵蟎的溫床，然而枕心通常較難清潔，故此提醒大家要吹乾頭髮，避免頭髮濕著就直接躺下。同時建議大家每周清洗及更換一次所有寢具，並用烘乾機把棉被及枕頭烘一烘，達到高溫殺菌的效果。此外，浴室環境仍保持乾燥和通風並定期除霉，同時注意漂白水和水的稀釋比例，避免除霉過程中另一種毒。

 

3. 清潔化學毒

 

● 來源：洗衣液、洗衣球、洗潔精、科技海綿、浴廁芳香劑、漂白水、除霉劑等

 

　　洪永祥醫生指，過往有研究發現洗衣液、柔順劑、除靜電紙等在經過烘乾加熱時，會散發出25種有機溶劑，當中包含致癌物苯和乙醛，部分含香味的洗衣產品也揮發出有毒化學物質。當中，部分洗衣產品含有的「百滅寧」容易殘留在衣服上，皮膚敏感者接觸後或會導致紅疹等過敏反應，兒童若長期接觸也可能會導致注意力不集中，成年人長期接觸也會造成肺癌及肝癌。

 

　　洪永祥醫生表示，有些家庭習慣使用科技海綿清潔碗碟，然而科技海綿有機會過分接觸甲醛，恐增加罹患鼻咽癌、白血病的風險，另可造成三聚氰胺中毒，對腎臟及膀胱健康危害甚大，長期暴露甚至可能罹患膀胱癌或腎臟癌。

 

　　至於以漂白水清潔浴廁，洪永祥醫生解釋漂白水屬於一種強氧化劑，對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性；一般家庭用的漂白水主要含有次氯酸鈉，會刺激並腐蝕暴露的部位，直接接觸到皮膚或眼睛甚至會導致發炎、角膜損傷及皮膚的灼傷，若不甚吸入則會引起吸入性肺炎或肺水腫、呼吸衰竭。

 

　　洪永祥醫生建議，洗衣服、曬衣服及清潔浴室時要注意環境通風並戴上口罩，同時可以開電風扇幫助乾衣及通風，曬衣服的間距盡量維持10厘米以上，最好就轉用天然肥皂或清潔劑，且要避免使用科技海綿刷洗碗盤、鍋具和蔬果及避免用溫水刷洗，否則容易溶出海綿中的有毒物質及把三聚氰胺吃進頭來。

 

4. 加熱與容器毒

 

　　有些人習慣使用塑膠盒裝熱湯，或使用不合格的微波容器，或食用燒烤或油炸至焦黑的食物。洪永祥醫生指，使用塑膠袋或不合格的容器裝熱食或微波，容易產生塑化劑，有機會導致生殖系統受損，增加不孕甚至致癌風險。另外焦化食物含有丙烯醯胺、異環胺、多環芳香氫等多種致癌物。

 

　　洪永祥醫生建議可以改用不鏽鋼或陶瓷玻璃等容器，緊記使用合格的微波容器處理微波食物，並倒掉任何焦化食物。

 

5. 經皮毒

 

● 來源：洗髮精、乳液、面膜、保養品、化妝品、酸痛貼布藥膏、提神精油、髮膠、染髮劑等

 

　　洪永祥醫生介紹指，「經皮毒」是透過皮膚進入體內，再經由血液和淋巴擴散、累積的化學毒素。當皮膚經上述來源接觸化學物質後，有約0.5%濃度的化學物質會透過角質細胞間隙、汗腺或毛囊開口滲透到皮膚內部，部分毒素可能殘留在皮下組織，甚至透過血管、淋巴管進入循環系統而累積在體內，長久可引起細胞病變、危害健康，甚至引致癌症。

 

　　此外，只有10%的經皮毒能被排出體外，例如螢光劑、界面活性劑、塑化劑重金屬、香水或髮膠中的香精和定香劑、以及家具、衣物和其他生活用品中可能暗藏的甲醛等，雖然少量不足危害，但一旦接觸過量，輕則過敏、肝腎衰竭、不孕，重則可致癌。

 

　　洪永祥醫生提醒，如果使用乳液、面膜、化妝品、染髮劑等接觸皮膚的時間較長的產品，建議選擇天然成分為主的產品，以減少化學成分接觸；而提神精油、酸痛藥膏、貼布等產品就要注意使用時間及劑量，切勿過量使用。此外，補充足夠水分能增加水溶液性毒素的排除，多攝取膳食纖維和益生菌有助增加腸道排毒，有氧運動亦可增加排汗以排出經皮毒，多攝取各色蔬果亦有助增加抗氧化力及肝腎排毒功能。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#家品#養生#塑化劑#添加劑#過敏#敏感#不孕#紅疹#洗衣液#洗衣產品#消委會報告#消委會#生活百科#致癌物#用品安全#癌病#腎或泌尿科#皮膚科
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