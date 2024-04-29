春困 │ 天氣潮濕常感睏倦水腫？肝氣鬱滯、脾氣虛弱最易犯春困！中醫教煲芡實薏米淮山豬𦟌湯，健脾袪濕！

香港「回南天」多雨潮濕，每逢這時節身體總覺得睏倦、濕重、腸胃不適。出現這些症狀，很大機會是「春困」發作。但有中醫師就表示，「春困」其實不是一種疾病，只要好好在飲食上調理身體，多注意春季的養生法則，就能輕鬆擺脫「春困」煩擾。

註冊中醫陳朗婷醫師接受本報訪問，解答坊間關於「春困」的疑問。她指出，春困其實並不是病，而是人體隨著自然氣候變化而產生的一種生理現象：

『春生、夏長、秋收、冬藏』，是大自然的氣於四季中的不同狀態，人體的氣血也是這樣。冬季寒冷時，體表的末梢氣血循環減少，春天回暖則增加。身體若霎時間於氣血轉化調配上未能及時適應，則會犯春困，感到睏乏。

醫師表示，由於香港春季回南天時非常潮濕，再加上都市人飲食不節，喜歡吃生冷、肥膩食物，這些習慣都有礙脾胃運化水濕，導致濕邪積聚；濕邪阻遏氣血運行，因此會出現昏昏欲睡、身體困重、水腫、脘腹脹滿、食慾不振、大便稀溏不暢等脾虛濕困的症狀：

在中醫角度，『肝主升發疏泄，脾主運化水穀而成氣血』，若兩者功能不佳，則減慢氣血的代謝及調配。因此，肝氣鬱滯、脾氣虛弱的人士，比較容易犯春困。

健脾祛濕湯水推介

陳醫師向大家推薦一款湯水，功效是健脾祛濕。做法非常簡單，大家近日如感覺身體濕重、疲倦，不妨一試：

淮山芡實薏米豬腿湯（2人份量）

湯水材料

● 淮山 30克

● 芡實 15克

● 薏米30克

● 陳皮一角

● 蜜棗 2粒

● 豬臉 約300克

做法

1. 洗淨淮山、薏米、芡實，以免混有沙塵；浸水15分鐘備用

2. 煮一鍋沸水，將豬腿切成塊後，汆水半分鐘，撈起備用；

3. 煲新的水，將所有材料放入鍋內；

4. 加6至8碗水，用中火煮沸；

5. 煮沸15分鐘後，轉小火，煮1小時15分鐘；

6. 最後加適量鹽調味，完成。

功效：健脾祛濕

* 不太適合便秘的人士飲用

資料來源：註冊中醫師陳朗婷

轉載自晴報