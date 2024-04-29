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走塑轉用環保餐具有食安風險？化學博士K Kwong：原木易受破壞，加工或含8大毒物！紙造咖啡杯曾見最「毒」物質？
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走塑轉用環保餐具有食安風險？化學博士K Kwong：原木易受破壞，加工或含8大毒物！紙造咖啡杯曾見最「毒」物質？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　首階段管制即棄塑膠產品的新法例於4月22日起實施，令紙製或木製餐具順勢崛起。不過，化學博士K Kwong（鄺士山）卻一直對此感憂慮，繼早前直指一張紙或有過百隻有害化學品，今日又再於網上發文並詳細介紹紙中大量有毒化學物。帖文一出，不少網民大讚「上了一堂寶貴化學堂」。

 

　　化學博士K Kwong（鄺士山）在Facebook發文講解紙餐具的食用風險，他指出要將原來的木是很易被「昆蟲同真菌破壞」，要將木變成耐用的紙張，其實要經過多重的化學程序。

 

　　「主要酸鹼除去（大部份）木質素同半纖維素，經漂白，再加上唔同嘅添加劑。視乎紙嘅用途，添加劑五花八門，有螢光劑、增白劑、石灰／二氧化鈦、殺真菌劑、貼合劑…」

 

　　KKwong其後又再逐一解釋紙中的8大毒物，當中直指氯同紙產生嘅含「氯芳香族化合物」更是非常「毒」:

 

● 化合物雜質：造紙工業要大量的化合物，大部份所用的化學藥品是雜質五花八門。例如水解用嘅硫酸内一定有重金屬。填充劑內嘅雜質如重金屬氧化物、重金屬碳酸鹽等。

 

● 漂白劑：大部分的紙張都希望是白色而唔會慢慢變啡，故現今大部紙都係用氯氣 Cl2、次氯酸鹽NaOCl／CaCl（OCl）、或二氧化氯 CIO2 將有色化合物再氧化成無色。不過，他提醒部分報紙、竹紙、筷子如果用好似二氧化硫呢D還原式漂白劑，漂白後嘅產品接觸空氣後會慢慢變返啡色，白色不能持久。

 

● 「氯芳香族化合物 」：紙業嘅污水裏面都含氯同aromatic ring嘅世紀毒物【二噁英 dioxins】，而用紙造嘅咖啡杯曾被發現有 polychlorinated dibenzo-p-dioxins（PCDDs）、polychlorinated dibenzofurans（PCDFs）、polychlorinated biphenyls（PCBs）

 

● 螢光劑：令紙變得更白，大部分螢光劑都係 aromatic compounds，食落肚絕對唔安全！

 

● 濕強劑：為咗加強紙的抗水能力，特別係紙餐具，廠家會於木纖維素之間加入一種類似膠水嘅「濕強劑」，濕強劑都係聚合物（膠），例如「PAE」、「PPE」、「三聚氰胺」。

 

● 塗層：不少紙餐具外層其實加了塑膠塗層，PE、PP、Teflon ，其實均屬於膠的一種。

 

● 防真菌劑：由於紙好易發霉 ，一般紙製品都加咗「防真菌劑」

 

● 阻燃劑：磷酸鹽類／三聚磷酸鹽、氮磷酸鹽類化合物／如氨基甲酸鹽、氫氧化鎂、硼酸／硼酸鹽。有含有鹵素 （halogen）的阻燃劑，全部都是劇毒同「脂溶性」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#管制即棄塑膠#添加劑#K Kwong#走塑#環保餐具#紙餐具#漂白劑#氯芳香族化合物#食物安全
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