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便秘 | 內地女月經前常便秘！如廁用力過猛微絲血管爆裂「毀容」？即睇布里斯托大便分類法Check腸胃健康？
健康Tips

便秘 | 內地女月經前常便秘！如廁用力過猛微絲血管爆裂「毀容」？即睇布里斯托大便分類法Check腸胃健康？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【便秘／月經／女生／尷尬／爆血管／毀容】如廁用力過猛，有可能會爆血管。內地一名女子近日來月經時，特別容易便秘，就在如廁之際，她一時用力過猛，竟導致臉上微絲血管爆裂「毀容」，令她即時崩潰求醫。

 

　　該名女子周三（24日）在內地社交平台「小紅書」發文分享一次慘痛經歷，指以往經期來的前夕，她通常都會經歷排便不順的情況，這次亦不例外。女事主指，這次來經前便秘的情況有點棘手，「用了兩遍開塞露都拉不出來」，於是她決定用力，試圖將大便逼出來：

 

　　我想像自己在生孩子，抓著櫃門，使出吃奶的力氣拉。

 

用力排便後「毀容」 驚見滿臉紅點

 

　　女事主形容自己咬緊牙關，用盡洪荒之力排便，「感覺似乎有個不規則的粑粑滑出了我的屁股，瞬間生疼」，疼痛得像肛門裂開似的。完事後，女事主洗手抬頭看鏡子之際，赫見「臉頰兩側密密麻麻的血點點」，當場崩潰大喊：

 

　　我毀容了！

 

用力過猛致爆血管

 

　　女事主大驚立刻求醫，但她告知醫生自己是用力排便後才出現這樣的「樣子」，醫生瞬間沉默了，似笑非笑地解釋，微絲血管爆裂的原因是用力過猛，安撫女事主除了外觀有影響外，其實沒有甚麼大礙，不過忠告女事主：「下次不要那麼使勁就好了」。

 

網民集思廣益 研究「護肛秘訣」

 

　　帖文下有不少網民留言，指女事主用力排便致爆血管很危險，曾經有人亦試過因為排便過度用力，導致急性中風等，建議她「拉不出來就別硬拉了」。有網民指自己亦曾經因為用力過猛而導致「滿臉紅點」，但安慰女事主紅點過幾天就會自己消退，故不用太擔心。網民亦根據自身經驗和民間智慧，建議各種有趣的便秘良方和保養秘訣。

 

網民有乜講

 

每次拉屎前可塗點凡士林。

我上次拉屎太用力導致黃體破裂了，直接大出血差點搶救。

拉不出來就別硬拉了。

你是不是挑食了？多吃點水果蔬菜吧！

為甚麼我生理期前是拉肚子？

下次卡菊花的時候，可以折斷它，別用蠻力了，出不來的。

 

4大原則助排便順暢

 

　　台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁中指出，便秘的成因與飲食和運動息息相關，故此建議4大原則助排便順暢：

 

1. 把精緻澱粉換成富含膳食纖維的主食，如糙米、紅薏仁、燕麥等。

2. 每天至少吃4碗蔬菜和2個拳頭大的水果。

3. 多喝水，讓糞便變軟，更易排出。

4. 多走路運動，幫助腸道蠕動。

 

資料來源：李婉萍營養師

 

布里斯托大便分類法

 

　　台灣營養師吳映澄曾經在其專頁分享「布里斯托大便分類法」，讓大家能夠參考留意糞便的形狀和軟硬度，判斷腸胃健康狀況：

 

糞便太乾

第1型 - 乾硬球狀（羊大便狀）

第2型 - 長條形、多凹凸（香腸狀）

 

正常糞便

第3型 - 長條形、有裂痕（香腸狀）

第4型 - 長條形、表面滑順（香腸狀／蛇狀）

 

糞便太濕

第5型 - 濕軟且大塊（柔軟塊狀）

第6型 - 鬆散且糊狀（薯蓉狀）

第7型 - 完全液體（水狀）

 

資料來源：dietitian.lab@Instagram

 

　　正常的便便呈現土黃色香蕉狀，過乾或過軟都不算正常。她又提醒大家，如果發現有排便不順暢的情形，建議每日補充至少2公升水分、增加膳食纖維攝取、避免久坐及增加身體活動量，並養成固定的排便習慣、補充益生菌幫助腸道菌叢平衡等，從而促進腸胃道蠕動、保持腸胃健康良好。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#便秘#運動#膳食纖維#小紅書#社交平台#腸胃肝臟科#月經#微絲血管#布里斯托大便分類法#腸胃健康
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