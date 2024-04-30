歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
etnet榮獲 「最佳表現證券數據供應商」大獎
道教符箓解析
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
登革熱症狀 | 今年首宗登革熱本地個案！28歲男無外遊無被蚊叮中招？醫生：4類高危人士要注意！即睇驅趕蚊蟲4招
健康Tips

登革熱症狀 | 今年首宗登革熱本地個案！28歲男無外遊無被蚊叮中招？醫生：4類高危人士要注意！即睇驅趕蚊蟲4招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　本港現今年首宗登革熱個案！衛生署衞生防護中心於上周四（25日）公佈今年首宗本地登革熱個案，一名28歲男子於20日開始發燒，自行到東區醫院求醫並接受治療；其血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。衞生防護中心透露，病人居於小西灣，潛伏期內沒有外遊紀錄，過往3周亦未被蚊蟲叮咬過。

 

本港現首宗今年登革熱個案

 

　　衞生防護中心公布，病人為一名健康狀態一直良好的28歲男子，於4月20日起出現發燒症狀，翌日到私家診所求醫，其後於22日出現皮疹，再於23日及24日到聖保祿醫院兩度求醫；24日再到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。其血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

 

　　中心指出，經初步調查顯示，病人居於小西灣富怡花園，潛伏期內沒有外遊紀錄；病人亦透露在過去3個星期都未曾被蚊蟲叮咬過，其家居接觸者現時沒有病徵，正接受醫學監察。現時中心人員已視察過病人住所，並向鄰近居民進行問卷調查。

 

　　中心發言人說：

 

　　衞生署正與食環署緊密合作，評估和防止可能出現的擴散，食環署會繼續病媒調查、監測和控制。中心正繼續流行病學調查。

 

　　中心提醒市民，如曾到富怡花園並出現登革熱病徵者，應致電中心熱線（2125 2371）並安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由明日至周日（28日）上午9時至下午5時運作，並下周一起（29日），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。

 

　　中心補充指，上述個案為本港今年錄得的首宗本地登革熱個案；同時，今年本港共錄得19宗外地輸入個案。中心呼籲，若從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

 

醫生教4個蚊咬止痕妙法

 

　　據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

 

　　對於蚊咬止痕貼士，本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。林醫生指，常在戶外活動或工作、抵抗力較差人士，及免疫系統未成熟的嬰幼兒，均為被蚊咬的高危人士。在外地被蚊咬，亦有機會因不適應當地蚊蟲品種，有較強烈的痕癢反應。至於止痕方法，林醫生有以下建議：

 

1. 用冰袋或濕毛巾冷敷患處

2. 用清潔液

3. 吃口服抗組織胺藥物

4. 外塗類固醇藥膏

 

4類人易被蚊叮咬

 

　　台灣美麗信義皮膚科主治醫生曾奕騰曾接受健康資訊網站《今健康》訪問指出，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

 

1. 體感溫度較高者

2. 體味濃烈者

3. 體型較大者

4. 二氧化碳釋放量高者

 

資料來源：台灣皮膚科主治醫生曾奕騰

 

4個方法驅趕蚊蟲

 

　　本港「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾接受《晴報》訪問指，通常雌蚊才吸血，有些蚊種嗜吸人血，而有些則嗜吸動物血；蚊屬於一種病媒，常見的蚊傳疾病有︰瘧疾（Malaria）、登革熱（Dengue Fever）、日本腦炎（Japanese Encephalitis）。

 

　　蚊喜歡出沒在大型植物、積水、死水附近。蚊患問題視乎居住環境而受影響，如果附近有地盤、斬樹，或剪草等工程，可能會增加蚊蟲滋生，建議安裝蚊網，否則要保持門窗常關。鄭國鏗指，三帶喙庫蚊或多斑按蚊較常出現在近郊，大多數由門窗入屋；而市區出現的常見蚊子為白紋伊蚊。

 

　　Henry建議市民可循以下4個方法驅趕蚊蟲：

 

1. 安裝蚊網

若情況嚴重，可考慮安裝1mm x 1mm蚊網，阻擋蚊蟲入屋。

 

2. 電蚊拍

有效即時消滅蚊蟲

 

3. 天然產品驅蠅

可以驅蚊香薰，例如香茅味精油

 

4. 減少屋內雜物

昆蟲喜歡潮濕環境，特別需要減少衣服數量，否則如同提供空間給蚊子藏身

 

轉載自晴報

 

Tags:#傳染病#網絡熱話#環境衞生#昆蟲#登革熱#發燒#驅蚊#滅蚊#滅蟲#小西灣#蚊患#蚊叮#防蚊#皮膚科#出疹#家庭醫學#登革熱症狀
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生