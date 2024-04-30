登革熱症狀 | 今年首宗登革熱本地個案！28歲男無外遊無被蚊叮中招？醫生：4類高危人士要注意！即睇驅趕蚊蟲4招

本港現今年首宗登革熱個案！衛生署衞生防護中心於上周四（25日）公佈今年首宗本地登革熱個案，一名28歲男子於20日開始發燒，自行到東區醫院求醫並接受治療；其血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。衞生防護中心透露，病人居於小西灣，潛伏期內沒有外遊紀錄，過往3周亦未被蚊蟲叮咬過。

本港現首宗今年登革熱個案

衞生防護中心公布，病人為一名健康狀態一直良好的28歲男子，於4月20日起出現發燒症狀，翌日到私家診所求醫，其後於22日出現皮疹，再於23日及24日到聖保祿醫院兩度求醫；24日再到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。其血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

中心指出，經初步調查顯示，病人居於小西灣富怡花園，潛伏期內沒有外遊紀錄；病人亦透露在過去3個星期都未曾被蚊蟲叮咬過，其家居接觸者現時沒有病徵，正接受醫學監察。現時中心人員已視察過病人住所，並向鄰近居民進行問卷調查。

中心發言人說：

衞生署正與食環署緊密合作，評估和防止可能出現的擴散，食環署會繼續病媒調查、監測和控制。中心正繼續流行病學調查。

中心提醒市民，如曾到富怡花園並出現登革熱病徵者，應致電中心熱線（2125 2371）並安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由明日至周日（28日）上午9時至下午5時運作，並下周一起（29日），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。

中心補充指，上述個案為本港今年錄得的首宗本地登革熱個案；同時，今年本港共錄得19宗外地輸入個案。中心呼籲，若從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

醫生教4個蚊咬止痕妙法

據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

對於蚊咬止痕貼士，本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。林醫生指，常在戶外活動或工作、抵抗力較差人士，及免疫系統未成熟的嬰幼兒，均為被蚊咬的高危人士。在外地被蚊咬，亦有機會因不適應當地蚊蟲品種，有較強烈的痕癢反應。至於止痕方法，林醫生有以下建議：

1. 用冰袋或濕毛巾冷敷患處

2. 用清潔液

3. 吃口服抗組織胺藥物

4. 外塗類固醇藥膏

4類人易被蚊叮咬

台灣美麗信義皮膚科主治醫生曾奕騰曾接受健康資訊網站《今健康》訪問指出，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

1. 體感溫度較高者

2. 體味濃烈者

3. 體型較大者

4. 二氧化碳釋放量高者

資料來源：台灣皮膚科主治醫生曾奕騰

4個方法驅趕蚊蟲

本港「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾接受《晴報》訪問指，通常雌蚊才吸血，有些蚊種嗜吸人血，而有些則嗜吸動物血；蚊屬於一種病媒，常見的蚊傳疾病有︰瘧疾（Malaria）、登革熱（Dengue Fever）、日本腦炎（Japanese Encephalitis）。

蚊喜歡出沒在大型植物、積水、死水附近。蚊患問題視乎居住環境而受影響，如果附近有地盤、斬樹，或剪草等工程，可能會增加蚊蟲滋生，建議安裝蚊網，否則要保持門窗常關。鄭國鏗指，三帶喙庫蚊或多斑按蚊較常出現在近郊，大多數由門窗入屋；而市區出現的常見蚊子為白紋伊蚊。

Henry建議市民可循以下4個方法驅趕蚊蟲：

1. 安裝蚊網

若情況嚴重，可考慮安裝1mm x 1mm蚊網，阻擋蚊蟲入屋。

2. 電蚊拍

有效即時消滅蚊蟲

3. 天然產品驅蠅

可以驅蚊香薰，例如香茅味精油

4. 減少屋內雜物

昆蟲喜歡潮濕環境，特別需要減少衣服數量，否則如同提供空間給蚊子藏身

轉載自晴報