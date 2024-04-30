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英王患癌 │ 傳查爾斯三世患癌情況非常不樂觀！重啟籌辦喪禮計劃？英王室：非罹患前列腺癌、治療進展順利！
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英王患癌 │ 傳查爾斯三世患癌情況非常不樂觀！重啟籌辦喪禮計劃？英王室：非罹患前列腺癌、治療進展順利！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【英王／查理斯三世／癌症／喪禮／梅奈橋行動】現年75歲英王查爾斯三世於今年2月宣布患癌，但官方一直未有公佈是哪種癌症等詳情，僅否定非罹前列腺癌。一直有傳查爾斯三世健康狀況每況愈下，上周英國王室公佈他將恢復公務之消息，惟同日已有很多傳聞指王室已經重啟其喪禮計劃。

 

王室正持續籌備查理斯三世喪禮

 

　　英國白宮於上周五（26日）公佈英王查爾斯三世（King Charles III）癌症治療進展順利，將恢復出席公眾活動。同日，美媒《每日野獸》報道指，有消息人士透露，英國王室已重啟查爾斯三世的葬禮計劃「梅奈橋行動」，並正積極籌備當中。惟英國內閣辦公室拒絕對定期更新喪禮計劃的說法發表任何評論，並再次強調，對此類計劃不發表評論是「例行做法」。

 

　　另有英國軍方官員向該報證實，「梅奈橋行動」正在定期更新，但強調這是標準程序，對此事實進行任何解讀都是「荒謬的」。

 

　　王室尚未透露查爾斯三世所患癌症的類型，有知情人士指，查爾斯正定期到倫敦接受放射治療。報道亦引述一名與皇室關係友好的消息人士，指查爾斯決心抗癌，大家都千方百計協助治療及保持樂觀，惟英王的健康狀況「真的非常不好」。

 

冒險好動 多次進出醫院

 

　　綜合外媒報道，查爾斯三世熱衷於各種運動，性格冒險好動，經常因大小意外而進出醫院。

 

　　查爾斯自1990起，曾至少4次從馬上摔下來或在馬球運動期間受傷。他更在一場馬球比賽中被意外打昏，當時基於安全考量，他被送往醫院檢查後無礙。

 

　　他於今年1月因良性前列腺增生，在倫敦入院接受手術。白金漢宮2月5日發聲明公布指他在檢查期間發現罹癌。惟聲明未有透露癌症類別和期數，但王室消息人士稱，他並非罹患前列腺癌。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#皇室#治療#手術#查理斯#癌症#英國#倫敦#查爾斯三世#英王#英國王室#腫瘤科#抗癌#化療#前列腺癌
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