五一假期HA轄下14間普通科門診提供服務！服務時間直到幾點？即睇HA Go預約教學及完整診所名單

紅日病倒不能外出玩樂好掃興之外，最怕就是很難找到診所看醫生！最近正值流感高峰期，如果明天五一勞動節紅日想求醫怎麼辦？醫管局公布5月1日依然會有14間公眾假期普通科門診提供服務，假期亦能預約門診服務。即睇開放門診名單及開放時間！

五一假期將有14間普通科門診開放！

醫管局公布5月1日勞動節假期將有14間公眾假期普通科門診開放提供服務。服務時間由上午9時至下午1時及下午2時至下午5時，大家有需要求醫的話，可透過預約系統、電話或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約未來24小時的診症時間，換言之現時已可預約明天的門診。即睇完整開放門診名單！

（圖片來源：醫管局）

HA Go預約普通科門診教學

1. 進入「HA Go」App，按「為自己預約」

2. 選取適合診所，按「預約」

3. 按「接納預約」即完成預約

更多詳情請按此

（圖片來源：醫院管理局 Hospital Authority Facebook）

勞動節（5月1日）假期普通科門診服務安排

服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時





【港島區】

1. 香港仔賽馬會普通科門診診所

地址：香港仔水塘道10號

預約電話：3543 5011

診所電話：2555 0381

2. 筲箕灣賽馬會普通科門診診所

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

預約電話：3157 0077

診所電話：2560 0211

3. 貝夫人普通科門診診所

地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層

預約電話：3157 0000

診所電話：3553 3116

【九龍區】

4. 觀塘社區健康中心

地址：觀塘協和街60號地下高層

預約電話：3157 0687

診所電話：2389 0331

5. 聖母醫院家庭醫學診所

地址：黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下

預約電話：3157 0118

診所電話：2354 2267

6. 柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號

預約電話：3157 0113

診所電話：2383 3311

7. 油麻地賽馬會普通科門診診所

地址：油麻地炮台街145號一樓

預約電話：3157 0880

診所電話：2272 2400

【新界區】

8. 戴麟趾夫人普通科門診診所

地址：荃灣沙咀道213號

預約電話：3157 0107

診所電話：2614 4789

9. 瀝源普通科門診診所

地址：沙田瀝源街9號地下

預約電話：3157 0972

診所電話：2692 8730

10. 石湖墟賽馬會普通科門診診所

地址：上水石湖墟馬會道108-130號地下

預約電話：3157 0965

診所電話：2670 0211

11. 大埔賽馬會普通科門診診所

地址：大埔汀角路37號地下

預約電話：3157 0906

診所電話：2664 2039

12. 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

地址：將軍澳寶寧路28號地下

預約電話：3157 0660

診所電話：2191 1083

13. 屯門診所

地址：屯門新墟青賢街11號

預約電話：3543 0886

診所電話：2452 9111

14. 元朗賽馬會健康院

地址：元朗青山公路269號

預約電話：3543 5007

診所電話：2443 8511