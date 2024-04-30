潮濕多雨天氣，是時候煮蟲草花滋養身體！今期素食譜：豆香炒蟲草花

做食譜久了，總想找點新點子，不是研究不同時代不同國家的烹調方法，就是愛放眼找尋新的食材（至少不是常常用到的）。那天，在大賣場貨架上，發現了一包新食材。單從外貌，不太能分別出是甚麼東西來。橘紅色的它，外貌呈絲狀，有點像金針菇，也有點似金針花。查看一下它的包裝，才知道說，這是「蟲草花」。

蟲草花，名字聽起來有點嚇人，有蟲有草又有花。偏偏，它是三不像，三者皆沒有。學名cordyceps militaris的蟲草花，本是一種寄生於昆蟲的真菌。寄生於昆蟲？！真菌？！會不會又被這個說明嚇倒了呢？現在的蟲草花，已經是人工培養，栽培在穀物等上的了。至於真菌，它家族滿大的，簡單來說，常見的食用真菌，就有蘑菇和香菇等，還有銀耳和木耳等。

這樣說來，蟲草花，沒有那麼可怕。它不就是……不見牛舌的牛舌餅？沒有菠蘿果肉的菠蘿包？餅裏找不到老婆的老婆餅？還有，絕對不殘忍的煲仔飯？不只這樣，據說這食材營養豐富，既富含蛋白質、12種維生素和食用纖維等，能加強免疫力，增強機體抗氧化能力，又能促進腸道代謝。

這陣子，多雨潮濕，半夜或清晨總有點咳嗽。那麼，不如買點蟲草花回去，煮來補充滋養身體好了。