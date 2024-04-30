長壽原因 ︳ 6大人瑞集中地公開！沖繩人長壽靠每早一習慣！意大利薩丁尼亞喝一飲品解壓！這亞洲地方意外入選！同多項政府政策有關？

人人嚮往長壽，大家或多或少都可能聽過日本是全球最多長壽人口的國家之一，平均年齡超過80歲！美國有位作家Dan Buettner花超過20年研究世界各地人民長壽秘訣，目標放在研究人瑞的健康之道，了解生活質素及水平，更自創「藍區」（Blue Zones）一詞，入選「藍區」的先有意大利撒丁尼亞，其後加州洛馬琳達、希臘伊卡里亞島、日本沖繩、哥斯大黎加同樣入選，還有最近加入的新加坡！究竟這些地方的人民生活習慣如何？他們的長壽秘訣又是甚麼？

長壽原因 ︳ 6大「藍區」遍佈全球！緊守9 大原則延壽？

作家Dan Buettner專門研究長壽，更創造「藍區」（Blue Zones）一詞，意指該地區人均壽命高於平均水平，而且年過100歲的人瑞較多。最早被列入「藍區」的是意大利撒丁尼亞，其後加州洛馬琳達、希臘伊卡里亞島、日本沖繩、哥斯大黎加皆入選。經過多年研究當地百歲人瑞，他列出為何當區居民既長壽又無慢性病的9大原則（Power 9）！身為都市人的我們一同看看他們如何生活，我們可否由今天起，參考他們的長壽之道，活得更健康？

9大原則（Power 9）：

1. 自然活動：自然活動即是運動的意思，但特別之處是這5大區域的居民多住在較偏遠地區，可能是山丘或鄉村，他們出門必須爬坡或走遠路，累積了充足的運動量，因此平日即使沒有特意做運動，身處的環境已令他們有最自然的運動型態，將運動融入生活！

（圖片來源：Envato）

2. 有當下生活目標：沖繩老人追求每天起床都要有一個「 ikigai」，日語的意思是生活目的。這個目標可以是簡單及生活化，但一定要是積極，如起床照顧孫兒、做家務等。每日有一個目標，頭腦亦會較靈敏，知道自己的能力及價值。

3. 學懂放鬆解壓：藍區的長者各有自己的解壓方法，沖繩的人瑞就會每天拜祭他們的祖先，洛馬琳達的安息日會教徒每天在固定時間禱告，薩丁尼亞人會喝1至2杯紅酒享受快樂時光。其實甚麼方法也不是重點，重點是找出讓自己健康，而且能得到快樂的方法！

4. 只吃八分飽：有沒有發現日本的胖子比其他地方少？沖繩島老人吃飯前會跟自己説 「Hara hachi bu」（日語意思是肚子八分足），才開始吃飯，提醒自己八分飽就需要停止。他們刻意用較小的碗碟盛菜，控制食量。常說「少吃多滋味」，大家記得遇到人間美食亦不要失控暴食啊！

5. 以植物為主食：藍區的居民多為自給自足，他們以當地的植物，如蔬果為主食。薩丁尼亞人和洛馬林達安息日會教徒都喜歡吃堅果，薩丁尼亞人會喝羊奶等，我們學習他們少吃肉類或加工食品，也能減輕身體負擔。

（圖片來源：Envato）

6. 紅酒時刻：正如剛才所說，薩丁尼亞人會喝1至2杯紅酒享受快樂時光，其實紅酒具有很高濃度的類黃酮，有助於保持血管健康，除了紓壓，還有助對抗病毒。

（圖片來源：Envato）

7. 歸屬感：Dan Buettner訪問過263個人瑞，發現只有5位不屬於任何宗教團體。有信仰能夠令自己過著有節制的生活，亦有固定的朋友圈子，可以增強人際網絡。Dan Buettner發現假如當區人民有宗教信仰，會使他們更長壽。在以信仰為基礎的地區，人們若每個月參加4次信仰儀式，能增加4至14年的預期壽命。

8. 親人至上：幾乎所有人瑞都強調家庭是最重要，他們很多都是幾代同堂，又或者住得很近，家人之間關係和睦，無論長者，抑或年輕一代皆願意互相照顧。對於香港人而言，照顧長輩或許是大家也樂意的事，但不妨多行一步，多點計劃一同玩樂的時光，製造美好回憶！

9. 建立良好社交圈子：「近朱者赤，近墨者黑」不只適用於小時候交友，美國大型長期臨床 Framinghan Study 發現，多種惡習如抽煙、肥胖，相反正面一點，如快樂的氛圍，都可以藉著社交圈傳染。沖繩島的老人會創造、參與一個「moai」，即是一直結盟至老死的小團體，可以互相扶持，成為生活重心之一。

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