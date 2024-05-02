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日日落雨客廳晾衫大錯特錯？專家：一個錯誤處理衣物習慣令細菌暴增100倍兼有臭味！教你5招極速乾衣
健康Tips

日日落雨客廳晾衫大錯特錯？專家：一個錯誤處理衣物習慣令細菌暴增100倍兼有臭味！教你5招極速乾衣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　本港連日陰雨不斷，潮濕天氣令洗完的衣物晾極唔乾，滋生異味！對此，有專家就指出，不少人將洗完的衣物晾在客廳，實際上是錯誤做法！要留意5個室內晾衫原理，就算在雨天也能隨時保持衣物乾爽。

 

　　日本媒體《週刊女性PRIME》分享洗衣達人大貫和泉的「晾衫妙招」。大貫和泉表示，潮濕環境下容易滋生細菌，若濕的衣物無法儘快烘乾，或將其和乾身衣物放在一起，那個空間就會變成細菌培養皿。舉例而言，將濕毛巾和穿了8小時的襪子一起放在洗衣籃，若在室溫25度的環境放置長達18個小時，洗衣籃内細菌量會暴增100倍以上！同時因細菌排出代謝物，空間會產生難聞異味。

 

　　因此，大貫和泉認為，要避免衣物細菌滋生、愈洗愈髒，最重要是「速乾衣服」。有數據表明，衣物若能在5小時內烘乾，就不太會產生潮濕臭味。洗完衣服後，千萬不要長時間閑置在洗衣機内，應盡快晾乾或保持晾曬環境通風。

 

客廳晾衫超錯！5妙招快速乾衣

 

　　陰雨潮濕天氣下要將衣物快速晾乾，其實並不難。專家分享5個絕招，讓衣物更有效速乾。

 

1. 室內晾衫勿選面積大的客廳

 

　　日本知識型節目《news every. 「知りたいッ！」》曾指出，很多人在室內晾衫，都會選擇掛在客廳，但若要搭配抽濕機或風扇等設備加速風乾效果，最好選擇在空間較小的房間，乾衣效率更佳。

 

2. 用風扇吹乾衣服，要保持與風向平行

 

　　日本家事進人河真希分享用風扇吹乾衣服時。一定要讓風向與衣服平行。令風在衣物間流動。否則。若風向與衣服垂直，風回就容易被某一件衣服擋住。減弱乾燥效果。

 

3. 掛衫時依照厚薄度、材質排序能加速乾燥

 

　　大貴和泉建議，讓厚薄、長短不同的衣服交錯吊掛。可以加速乾燥效果。例如，將較容易乾的合成纖維材質掛在內側。將較厚的棉類、牛仔褲放在外側，打造出一個空氣流動空間，衣物會比較快乾。

 

4. 避免靠近牆壁位置晾衫

 

　　大貴和泉提醒，只要保持「通風」。務必能使衣服快乾。因此，靠近牆壁的位置儘量不要晾曬衣服。否則空氣將無法流進靠牆那一面。同時，牆壁上的污垢也可能會沾到衣服上。令衣服愈洗愈髒！

 

5. 較厚的衣物「先甩5下」更快乾

 

　　日本專業清潔講師杉美佐子也分享。例如浴巾、毛衣等校、重、纖維較粗的衣服。晾乾前最好可以先伸展開。雙手拿著甩動5下以上。可以讓纖維是水結成一團立起。從而增加接觸到空氣的表面積，讓厚衣服也能快速變乾。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#媒體#日本#潮濕#晾衣#細菌#衣物異味#生活百科#乾衣方法
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