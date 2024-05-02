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消委會檢測密實袋、保鮮袋及保鮮紙！兩款雜質含量較高，一款聲稱可微波爐加熱高溫測試縮80%！即睇14款高分安全之選
健康Tips

消委會檢測密實袋、保鮮袋及保鮮紙！兩款雜質含量較高，一款聲稱可微波爐加熱高溫測試縮80％！即睇14款高分安全之選

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信不少家庭在儲存食物時，都會使用保鮮紙或密實袋，幫助保鮮食物並避免造成交叉感染。消費者委員會（消委會）早前檢測了市面上20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，結果全部通過測試，惟有2款產品所釋出的雜質量較高。以下挑選出14款取得4.5分或以上總評的樣本，供大家參考。

 

消委會檢測了20款密實袋／保鮮袋／保鮮紙

 

　　消委會於2019年檢測了市面上共20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，比較各款樣本的價錢、耐熱程度和會否在接觸食物後釋出有害物質等多方面表現。以下為完整名單：

 

密實袋

 

品牌：佳能

每盒售價：$21.9

每個／每平方米售價：$2.19

總評：4.5星

 

品牌：759阿信屋

每盒售價：$11.5

每個／每平方米售價：$0.58

總評：4.5星

 

品牌：密保諾

每盒售價：$18.8

每個／每平方米售價：$0.95

總評：5星

 

保鮮袋

 

品牌：EZ Fresh

每盒售價：$18.9

每個／每平方米售價：$0.09

總評：4.5星

 

品牌：3M

每盒售價：$16.9

每個／每平方米售價：$0.28

總評：4.5星

 

品牌：Daiso

每盒售價：$12

每個／每平方米售價：$0.15

總評：4.5星

 

普通保鮮紙／保鮮膜

 

品牌：Daiso

每盒售價：$12

每個／每平方米售價：$0.99

總評：4星

 

品牌：飄雪

每盒售價：$13.9

每個／每平方米售價：$0.77

總評：4星

 

品牌：Japan Home

每盒售價：$11.9

每個／每平方米售價：$1.32

總評：4.5星

 

品牌：佳之選

每盒售價：$15.9

每個／每平方米售價：$0.88

總評：4.5星

 

品牌：特惠牌

每盒售價：$13.9

每個／每平方米售價：$0.51

總評：4.5星

 

品牌：佳能

每盒售價：$19.9

每個／每平方米售價：$1.09

總評：4.5星

 

品牌：SimplyLiving

每盒售價：$22

每個／每平方米售價：$0.8

總評：4.5星

 

微波爐適用保鮮紙／保鮮膜

 

品牌：Topvalu

每盒售價：$25.9

每個／每平方米售價：$1.73

總評：3.5星

 

品牌：鑽石

每盒售價：$16.9

每個／每平方米售價：$0.94

總評：3.5星

 

品牌：旭化成保鮮紙

每盒售價：$16.9

每個／每平方米售價：$2.82

總評：4星

 

品牌：佳之選

每盒售價：$25.9

每個／每平方米售價：$2.88

總評：4星

 

品牌：博仕牌

每盒售價：$19

每個／每平方米售價：$1.06

總評：4.5星

 

品牌：佳能

每盒售價：$31.9

每個／每平方米售價：$3.49

總評：4.5星

 

品牌：SimplyLiving

每盒售價：$23.9

每個／每平方米售價：$2.61

總評：4.5星

 

資料來源：消委會

 

　　消委會發現，全部樣本均通過測試。以下挑選出14款取得4.5分或以上總評的樣本，供大家參考：

 

密實袋

 

佳能GLAD 密實袋（大）

759阿信屋 密實袋（大）

密保諾Ziploc 密實袋（大）

 

保鮮袋

 

EZ Fresh 雙層拉鏈保鮮袋

3M 保鮮袋（大）

DAISO Freezer Bag （S／M／L）

 

普通保鮮紙／保鮮膜

 

Japan Home 保鮮紙

SELECT佳之選 保鮮紙

特惠牌 保鮮紙

佳能GLAD 保鮮紙

SimplyLiving 保鮮紙／保鮮膜

 

微波爐適用保鮮紙／保鮮膜

 

博仕派 保鮮紙

佳能GLAD 微波爐保鮮紙

SimplyLiving 微波爐保鮮紙／保鮮膜

 

全部樣本釋出有害物質未有超過標準

 

　　針對釋出有害物質測試，消委會參考歐洲標準，把樣本物料以特定溫度及時間，放置在3種模擬液之中，包括3%醋酸、10%乙醇及油膩食物。結果發現，所有樣本均會釋出有害物質，但同時未有釋出超過標準之雜質；惟「旭化成」和「鑽石」2款保鮮紙釋出之雜質量較高，不過仍在標準合格範圍內。

 

1款樣本於高溫下縮小達80%

 

　　針對耐熱程度測試，消委會把樣本物料剪裁成10厘米乘10厘米尺寸，放置於各樣本所聲稱的最高耐熱溫度環境下10分鐘，觀察物料尺寸和厚度會否出現變化，以及會否因受熱而破裂溶解。結果發現所有樣本均未出現破裂或溶解現象，惟聲稱可於微波爐使用的保鮮紙「TOPVALU」放置於攝氏140度環境下10分鐘後，發現長度和闊度均縮小達80%，厚度則大幅增加。

 

　　針對價錢方面，消委會以「每個」和「每平方米」比較各樣本。密實袋每個售價為0.58至2.19元，保鮮袋為0.09元至0.28元，差異甚大；當中「EZ Fresh」保鮮袋平均每100個只售9元，保鮮紙方面則分成普通和可用於微波爐兩類，前者每平方米售價由0.51至1.32元不等，後者則為0.94至3.49元，可於微波爐使用的保鮮紙售價明顯較高。

 

*資料源自2019年12月消委會報告，產品售價及品質或有變更

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#著數優惠#網絡熱話#家品#食用安全#食物中毒#消委會#保鮮紙#密實袋、保鮮袋#消委會報告#有害物質#家庭醫學
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