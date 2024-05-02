消委會檢測密實袋、保鮮袋及保鮮紙！兩款雜質含量較高，一款聲稱可微波爐加熱高溫測試縮80％！即睇14款高分安全之選

相信不少家庭在儲存食物時，都會使用保鮮紙或密實袋，幫助保鮮食物並避免造成交叉感染。消費者委員會（消委會）早前檢測了市面上20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，結果全部通過測試，惟有2款產品所釋出的雜質量較高。以下挑選出14款取得4.5分或以上總評的樣本，供大家參考。

消委會檢測了20款密實袋／保鮮袋／保鮮紙

消委會於2019年檢測了市面上共20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，比較各款樣本的價錢、耐熱程度和會否在接觸食物後釋出有害物質等多方面表現。以下為完整名單：

密實袋

品牌：佳能

每盒售價：$21.9

每個／每平方米售價：$2.19

總評：4.5星

品牌：759阿信屋

每盒售價：$11.5

每個／每平方米售價：$0.58

總評：4.5星

品牌：密保諾

每盒售價：$18.8

每個／每平方米售價：$0.95

總評：5星

保鮮袋

品牌：EZ Fresh

每盒售價：$18.9

每個／每平方米售價：$0.09

總評：4.5星

品牌：3M

每盒售價：$16.9

每個／每平方米售價：$0.28

總評：4.5星

品牌：Daiso

每盒售價：$12

每個／每平方米售價：$0.15

總評：4.5星

普通保鮮紙／保鮮膜

品牌：Daiso

每盒售價：$12

每個／每平方米售價：$0.99

總評：4星

品牌：飄雪

每盒售價：$13.9

每個／每平方米售價：$0.77

總評：4星

品牌：Japan Home

每盒售價：$11.9

每個／每平方米售價：$1.32

總評：4.5星

品牌：佳之選

每盒售價：$15.9

每個／每平方米售價：$0.88

總評：4.5星

品牌：特惠牌

每盒售價：$13.9

每個／每平方米售價：$0.51

總評：4.5星

品牌：佳能

每盒售價：$19.9

每個／每平方米售價：$1.09

總評：4.5星

品牌：SimplyLiving

每盒售價：$22

每個／每平方米售價：$0.8

總評：4.5星

微波爐適用保鮮紙／保鮮膜

品牌：Topvalu

每盒售價：$25.9

每個／每平方米售價：$1.73

總評：3.5星

品牌：鑽石

每盒售價：$16.9

每個／每平方米售價：$0.94

總評：3.5星

品牌：旭化成保鮮紙

每盒售價：$16.9

每個／每平方米售價：$2.82

總評：4星

品牌：佳之選

每盒售價：$25.9

每個／每平方米售價：$2.88

總評：4星

品牌：博仕牌

每盒售價：$19

每個／每平方米售價：$1.06

總評：4.5星

品牌：佳能

每盒售價：$31.9

每個／每平方米售價：$3.49

總評：4.5星

品牌：SimplyLiving

每盒售價：$23.9

每個／每平方米售價：$2.61

總評：4.5星

資料來源：消委會

消委會發現，全部樣本均通過測試。以下挑選出14款取得4.5分或以上總評的樣本，供大家參考：

密實袋

● 佳能GLAD 密實袋（大）

● 759阿信屋 密實袋（大）

● 密保諾Ziploc 密實袋（大）

保鮮袋

● EZ Fresh 雙層拉鏈保鮮袋

● 3M 保鮮袋（大）

● DAISO Freezer Bag （S／M／L）

普通保鮮紙／保鮮膜

● Japan Home 保鮮紙

● SELECT佳之選 保鮮紙

● 特惠牌 保鮮紙

● 佳能GLAD 保鮮紙

● SimplyLiving 保鮮紙／保鮮膜

微波爐適用保鮮紙／保鮮膜

● 博仕派 保鮮紙

● 佳能GLAD 微波爐保鮮紙

● SimplyLiving 微波爐保鮮紙／保鮮膜

全部樣本釋出有害物質未有超過標準

針對釋出有害物質測試，消委會參考歐洲標準，把樣本物料以特定溫度及時間，放置在3種模擬液之中，包括3%醋酸、10%乙醇及油膩食物。結果發現，所有樣本均會釋出有害物質，但同時未有釋出超過標準之雜質；惟「旭化成」和「鑽石」2款保鮮紙釋出之雜質量較高，不過仍在標準合格範圍內。

1款樣本於高溫下縮小達80%

針對耐熱程度測試，消委會把樣本物料剪裁成10厘米乘10厘米尺寸，放置於各樣本所聲稱的最高耐熱溫度環境下10分鐘，觀察物料尺寸和厚度會否出現變化，以及會否因受熱而破裂溶解。結果發現所有樣本均未出現破裂或溶解現象，惟聲稱可於微波爐使用的保鮮紙「TOPVALU」放置於攝氏140度環境下10分鐘後，發現長度和闊度均縮小達80%，厚度則大幅增加。

針對價錢方面，消委會以「每個」和「每平方米」比較各樣本。密實袋每個售價為0.58至2.19元，保鮮袋為0.09元至0.28元，差異甚大；當中「EZ Fresh」保鮮袋平均每100個只售9元，保鮮紙方面則分成普通和可用於微波爐兩類，前者每平方米售價由0.51至1.32元不等，後者則為0.94至3.49元，可於微波爐使用的保鮮紙售價明顯較高。

*資料源自2019年12月消委會報告，產品售價及品質或有變更

轉載自晴報