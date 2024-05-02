NMN（Nicotinamide MonoNucleotide, 煙醯胺單核苷酸）保健產品以標榜抗衰老、逆齡等功效，近年得以大賣。為針對顧客需要，個別NMN產品還輔以不同物質的配方，其中白藜蘆醇（resveratrol） 的保健功效，可能並不遜色於NMN。

白藜蘆醇屬天然多酚（polyphenol）化合物之一，在提子（青提子較少）、漿果（如草莓）、花生及開心果的皮及種子之中，均可找到。當植物受到真菌、乾旱、紫外線、昆蟲侵擾等壓力時，它內在的防禦機制便會產生多酚。

自1992 年有研究顯示，紅酒中的白藜蘆醇具保護心臟的作用之後，它便成為了醫學界深入研究的對象。有別於其他抗氧化劑，白藜蘆醇有通過血腦屏障的能力，於是有研究人員相信，透過它的抗氧化及抗發炎作用，可治療腦退化症（如阿茲海默症），以及柏金遜症。

延緩細胞衰老

有醫學界人士認為，白藜蘆醇最少有治療 : 細胞代謝、線粒體功能障礙，以及發炎等3個功效，故可預防阿茲海默症。因白藜蘆醇可使腦細胞發揮大腦正常功能，從而改善認知能力 ; 它還可透過增強粒線體功能，促進自由基的破壞，避免認知能力下降。

此外，因大腦神經局部發炎會導致大腦神經退化及認知能力下降。有動物實驗結果顯示，減少大腦發炎似可有效延緩，甚至阻止阿茲海默症惡化，而該項實驗也顯示，白藜蘆醇可有效減少神經發炎。

除了保護心臟、預防及治療阿茲海默症和柏金遜症之外，白藜蘆醇因可模擬出禁食的效果，故可調整身體發炎情況，修復 DNA，以及提高胰島素的敏感度，協助大腦製造神經元（neurons）等，這都可讓人健康地隨時間變老，甚至更加長壽而健康。

長壽基因倍增

《紐約科學院年鑑》一篇評論指出，禁食一星期可令人體脂肪細胞中的長壽基因Sirtuin （SIRT1）增加1倍。評論又提及在一項研究實驗中，SIRT1延長了蠕蟲和蒼蠅的壽命，並提高了肥胖中年老鼠的存活率，而白藜蘆醇則可活化SIRT1。

SIRT1會產生影響心臟相關功能的蛋白質，例如生長新血管、降低血壓及預防動脈粥樣硬化，這便為白藜蘆醇有助於心血管疾病的輔助治療，提供了理據。

服用3大禁忌

自從研究人員於1997年發現，白藜蘆醇可抑制老鼠皮膚上的癌細胞生長之後，研究都集中於它的抗癌特性，並發現它可保護正常細胞之餘，同時導致癌細胞死亡，包括大腸癌和肝癌。

美國綜合癌症專家古德伊爾醫生（Dr Nathan Goodyear）指出，白藜蘆醇對癌症的預防及治療、神經保護、新陳代謝、抗炎等均有幫助，但他也承認，醫學界對它還有很多不了解的地方。

事實上，高劑量的白藜蘆醇會導致腸胃問題，而且它可能減緩血液凝固，故應在手術前最少2周至1個月停服，也應避免與抗凝血藥物、抗血小板藥物、非類固醇消炎類藥物，例如阿士匹靈（aspirin）等同服。

服用白藜蘆醇相關保健品前，必須先諮詢醫生或藥劑師。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。"