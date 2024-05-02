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鼻咽癌症狀 ︳ 59歲張達明抗癌7年聽力受損！罕有露面身型瘦削、面色暗沉！不明耳鳴、鼻水帶血是警號？
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鼻咽癌症狀 ︳ 59歲張達明抗癌7年聽力受損！罕有露面身型瘦削、面色暗沉！不明耳鳴、鼻水帶血是警號？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年59歲的張達明曾患鼻咽癌，自抗癌成功後雖未完全絕跡幕前，但為養好身體，工作量已較過去大減。日前因為好友馮素波上載了2人「聚舊」合照，才意外地曝光他的近況。相中2人雖然手拖手合影，氣氛愉快，惟由於男方身型瘦削、面色暗沉，引發外界對張達明健康的關注。

 

　　去年因合拍《我們的移動城堡》MV而與張達明成為好友的馮素波，日前於社交平台上載了2人手拖手「聚舊」合照，並留言寫道：

 

　　開心見老友，係咪好sweet呢? 大家都身體健康，精神不褪色

 

　　相中身穿波點恤衫的張達明雖然面帶微笑，不過身型卻明顯比以往再瘦一圈，而且面色灰沉，遂令外界對其身體狀況感到擔憂。

 

曾患鼻咽癌兼金屬中毒

 

　　事實上，張達明於2011年前確診鼻咽癌，曾經過長達7年抗癌時期，在治療期間，更不慎金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍變成了「鉑金俠」，加上大量的電療與化療，導致四肢無力及麻痺，活動能力大受影響，情況最壊時連筷子都難以拿起。而抗癌後遺症還有包括右耳聽力僅餘五成，左耳有8成，要間中抽膿才能聽清別人說話。他曾憶述：

 

　　未病發前一直讓身體忙，由讀書到出來工作，試過日睡2小時，加上食煙，亂進食不健康食物，有日發現不時流鼻血，但因流血不多沒有理會。

 

　　至1997年，張達明有鼻塞病徵，亦只當鼻敏感，返內地拍劇2個多月返港後才處理，拖延至2011年才認真去檢查，結果確診鼻咽癌一及二期。他直說，當時心情低落到谷底，尤其進食困難，治療期間上網查資料，開始符知許多治療方法，他感到最重要是正面積極面對，亦足足花了10年才康復。

 

5大症狀可能是鼻咽癌警號

 

　　香港中文大學醫務中心耳鼻喉科專科醫生吳港生過去接受訪問時提到，不同階段的鼻咽癌病徵都各有不同。他提醒，如果出現原因不明的單邊耳塞、耳鳴、聽力下降及耳朵出現痛楚，或鼻水內帶有血絲，以上情況持續超過一個月，則需要盡快求醫。由於早期鼻咽癌可以沒有任何病徵，如果家族成員有鼻咽癌病史，吳醫生建議大家應進行血清測試，檢查血液中是否有EB病毒基因。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#張達明#流鼻血#鼻咽癌#耳鳴#鉑金俠#血清測試#聽力下降#耳鼻喉科
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